LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची...

अलिकडेच गॅस सिलेंडर आणि त्याच्या बुकिंग अवधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी १५ दिवसांआधी करता येणारी सिलेंडरची बुकिंग आता २५ दिवसांआधी करावी लागणार आहे. अशात तुमचा अंदाज चुकला तर २५ दिवस तुम्हाला सिलेंडरविना राहण्याची वेळ लागू शकते. यासाठीच आज आम्ही तुम्हाला एक सोपी घरगुती ट्रिक सांगणार आहोत जिच्या मदतीने तुम्ही सिलिंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे याचा आधीच सुगावा लावू शकता. चला ही कोणती ट्रिक आहे ते जाणून घेऊया.
खडू
या ट्रिकचा वापर करण्यासाठी सिलेंडरवर वरपासून खालपर्यंत एक लांब रेषा काढा. जिथे रेषा ओली राहिल तिथे समजून की, त्या लेव्हलपर्यंत तुमचा सिलेंडर भरलेला आहे आणि जो कोरडा भाग आहे तो रिकामा आहे. ही ट्रिक तुम्हाला गॅस संपण्याआधीच त्यात किती गॅस शिल्लक आहे ते जाणून घेण्यास मदत करेल.
ओल्या कापडाची चाचणी
ही सर्वात वैज्ञानिकदृष्ट्या विश्वासार्ह पद्धत आहे. यामागील तर्क असा आहे की सिलेंडरचा ज्या भागात द्रव वायू असतो तो भाग तो रिकाम्या भागापेक्षा थंड असतो. यासाठी एक कापड घेऊन त्याला पाण्यात भिजवा. हे आले कापड सिलेंडरभोवती गुंडाळा किंवा वरपासून खालपर्यंत ओले पट्टी लावा. यानंतर काही मिनिटांनी हे कापड काढा आणि सिलेंडरवरी पाणी सुकण्याची वाट पाहा. जो भाग लवकर सुकेल तो भाग रिकामा आहे असं समजा आणि जो भाग लवकर सुकणार नाही तिथपर्यंत तुमचा सिलेंडर भरलेला आहे हे लक्षात ठेवा.
गॅसच्या ज्वालेवरून शोधा
या ट्रिकच्या मदतीने तुम्हाला गॅसचे प्रमाण तर समजणार नाही पण ही ट्रिक तुम्हाला सतर्क नक्कीच करेल. गॅसच्या फ्लेमवर जर निळी ज्योत दिसली तर समजा गॅस संपायला अजून वेळ आहे किंवा सिलेंडरमध्ये पुरेसा गॅस आहे. पण हिच ज्योत तर नारंगी किंवा पिवळी दिसत असेल तर समजून जा की गॅस लवकरच संपणार आहे. यामागील तथ्य असं आहे की जेव्हा बर्नरमधील दाब कमी होतो आणि अशुद्धता जळू लागतात, तेव्हा ज्योतीचा रंग बदलतो.