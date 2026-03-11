Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How Much Gas Is Left In The Lpg Cylinder This Simple Trick Will Help You Book At The Right Time Lifestyle News In Marathi

LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

घरातील गॅस सिलेंडर कधी संपेल याचा अंदाज लावणे अनेकदा कठीण जाते. मात्र काही सोप्या घरगुती पद्धतींच्या मदतीने सिलेंडरमध्ये किती गॅस उरला आहे याचा अंदाज आधीच लावता येऊ शकतो.

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:15 PM
LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • स्वयंपाकघरात सहज मिळणाऱ्या एका साध्या वस्तूच्या मदतीने सिलेंडरमधील गॅसची पातळी ओळखण्याची सोपी ट्रिक आहे.
  • पाण्याचा वापर करून सिलेंडरच्या तापमानातील फरकावरून गॅस किती उरला आहे हे समजू शकते.
  • गॅस स्टोव्हच्या ज्वालेच्या रंगावरूनही सिलेंडरमध्ये गॅस कमी-जास्त आहे का याचा संकेत मिळू शकतो.
आजकाल साधारण प्रत्येक स्वयंपाकघरात एलपीजी गॅस सिलिंडरचा वापर केला जातो. जेवणासाठी, पाणी गरम करण्यासाठी घरात सिलेंडर असावाच लागतो. हा सिलेंडर बुक करण्यासाठी आपल्याला आधीच त्याची बुकिंग करावी लागते आणि ही बुकिंग जर वेळेत केली नाही तर मोठी समस्या निर्माण होते. बऱ्याचदा सिलेंडर संपतो तरी गृहीणींनी बुकींग केलेली नसते. सिलेंडर संपण्याचा आपला अंदाज चुकला की असं कधी ना कधी घडून येतंच. ही गोष्ट सामान्य वाटत असली तरी रोजच्या जीवनावर याचा मोठा परिणाम होत असतो.

World Kidney Day: मूत्रपिंडाचे आरोग्य का आहे महत्वाचे? किडनी फेल झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे

अलिकडेच गॅस सिलेंडर आणि त्याच्या बुकिंग अवधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी १५ दिवसांआधी करता येणारी सिलेंडरची बुकिंग आता २५ दिवसांआधी करावी लागणार आहे. अशात तुमचा अंदाज चुकला तर २५ दिवस तुम्हाला सिलेंडरविना राहण्याची वेळ लागू शकते. यासाठीच आज आम्ही तुम्हाला एक सोपी घरगुती ट्रिक सांगणार आहोत जिच्या मदतीने तुम्ही सिलिंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे याचा आधीच सुगावा लावू शकता. चला ही कोणती ट्रिक आहे ते जाणून घेऊया.

खडू

या ट्रिकचा वापर करण्यासाठी सिलेंडरवर वरपासून खालपर्यंत एक लांब रेषा काढा. जिथे रेषा ओली राहिल तिथे समजून की, त्या लेव्हलपर्यंत तुमचा सिलेंडर भरलेला आहे आणि जो कोरडा भाग आहे तो रिकामा आहे. ही ट्रिक तुम्हाला गॅस संपण्याआधीच त्यात किती गॅस शिल्लक आहे ते जाणून घेण्यास मदत करेल.

ओल्या कापडाची चाचणी

ही सर्वात वैज्ञानिकदृष्ट्या विश्वासार्ह पद्धत आहे. यामागील तर्क असा आहे की सिलेंडरचा ज्या भागात द्रव वायू असतो तो भाग तो रिकाम्या भागापेक्षा थंड असतो. यासाठी एक कापड घेऊन त्याला पाण्यात भिजवा. हे आले कापड सिलेंडरभोवती गुंडाळा किंवा वरपासून खालपर्यंत ओले पट्टी लावा. यानंतर काही मिनिटांनी हे कापड काढा आणि सिलेंडरवरी पाणी सुकण्याची वाट पाहा. जो भाग लवकर सुकेल तो भाग रिकामा आहे असं समजा आणि जो भाग लवकर सुकणार नाही तिथपर्यंत तुमचा सिलेंडर भरलेला आहे हे लक्षात ठेवा.

परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

गॅसच्या ज्वालेवरून शोधा

या ट्रिकच्या मदतीने तुम्हाला गॅसचे प्रमाण तर समजणार नाही पण ही ट्रिक तुम्हाला सतर्क नक्कीच करेल. गॅसच्या फ्लेमवर जर निळी ज्योत दिसली तर समजा गॅस संपायला अजून वेळ आहे किंवा सिलेंडरमध्ये पुरेसा गॅस आहे. पण हिच ज्योत तर नारंगी किंवा पिवळी दिसत असेल तर समजून जा की गॅस लवकरच संपणार आहे. यामागील तथ्य असं आहे की जेव्हा बर्नरमधील दाब कमी होतो आणि अशुद्धता जळू लागतात, तेव्हा ज्योतीचा रंग बदलतो.

 

Web Title: How much gas is left in the lpg cylinder this simple trick will help you book at the right time lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर
1

LPG आणि इंधन तुटवड्याची भीती सोडा! ४० देशांकडून पुरवठा सुरू; बुकिंगनंतर अडीच दिवसांत मिळणार सिलेंडर

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी
2

LPG गॅस बुकिंग करूनही डिलिव्हरी मिळेना? मग ‘या’ नंबरवर करा तक्रार; Bharat, Indane आणि HP चे अधिकृत हेल्पलाईन नंबर जारी

रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय
3

रेल्वे प्रवाशांच्या जेवणावर गॅस टंचाईचे सावट! स्थानकांवरील स्टॉल्समध्ये आता ‘नो गॅस’; IRCTC ने सुचवला आधुनिक पर्याय

परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स
4

परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

Mar 11, 2026 | 08:15 PM
Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

Mar 11, 2026 | 07:47 PM
Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

Mar 11, 2026 | 07:47 PM
IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

Mar 11, 2026 | 07:45 PM
Panvel News: पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण?

Panvel News: पनवेलमध्ये स्मशानातील राखेचं गूढ अखेर उकललं; नेमकं काय प्रकरण?

Mar 11, 2026 | 07:41 PM
Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स

Mercedes Benz : लक्झरी आणि पॉवर! मर्सिडीजची ‘ही’ राजेशाही इलेक्ट्रिक कार, एका चार्जवर धावणार 700km; पाहा जबरदस्त फीचर्स

Mar 11, 2026 | 07:38 PM
Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

Horror Story : भयानक हॉस्टेल…! चेहरा काळा, डोळे लाल, प्रवेश करताच दिसते ‘ती’ ची सावली, कथा वाचताच उडेल तुमचाही थरकाप

Mar 11, 2026 | 07:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM