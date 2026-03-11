IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

बीसीसीआयने जाहीर केलेले हे वेळापत्रक २८ मार्च ते १२ एप्रिल या कालावधीसाठी आहे. आयपीएल २०२६ चा पहिला महामुकाबला आरसीबी विरुद्ध एसआरएच यांच्यात बेंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळवला जाईल. दुसऱ्या दिवशी, म्हणजेच रविवारी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचा सामना कोलकाता नाईट रायडर्सशी (KKR) होणार आहे. सुरुवातीच्या दिवसात चाहत्यांना दररोज एकच सामना पाहायला मिळेल.
🚨 News 🚨 Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️ Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections. More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE — IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
हंगामातील पहिल्या ‘डबल हेडर’चा थरार ४ एप्रिल रोजी पाहायला मिळेल. या दिवशी दुपारी ३:३० वाजता दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई इंडियन्स आमनेसामने असतील. त्यानंतर संध्याकाळी ७:३० वाजता गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात लढत होईल. पुढील दिवशी ५ एप्रिलला पुन्हा दोन सामने रंगतील. दुपारी सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आणि संध्याकाळी बहुप्रतिक्षित आरसीबी विरुद्ध सीएसके (CSK) यांच्यात तुफानी लढत होणार आहे.
बीसीसीआयने सध्या केवळ १२ एप्रिलपर्यंतचेच वेळापत्रक जाहीर केले आहे. उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, देशातील पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर बीसीसीआय दुसऱ्या टप्प्यातील पूर्ण वेळापत्रकाची अधिकृत घोषणा करेल.
T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार
१२ एप्रिलपर्यंतच्या या वेळापत्रकात मुंबई इंडियन्स आणि आरसीबी यांच्यातील मुंबईतील लढतीचाही समावेश आहे. यावेळचा हंगाम नव्या जोशात आणि नव्या रणनीतीसह सुरू होत असल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे.
खालील तक्त्यामध्ये सामन्यांची तारीख, वेळ आणि ठिकाण यांची सविस्तर माहिती दिली आहे:
|तारीख आणि दिवस
|मुकाबला (Match)
|ठिकाण (Venue)
|२८ मार्च २०२६ (शनिवार)
|RCB विरुद्ध SRH
|बेंगळुरू
|२९ मार्च २०२६ (रविवार)
|MI विरुद्ध KKR
|मुंबई
|३० मार्च २०२६ (सोमवार)
|RR विरुद्ध CSK
|गुवाहाटी
|३१ मार्च २०२६ (मंगळवार)
|PBKS विरुद्ध GT
|मुल्लनपूर
|०१ एप्रिल २०२६ (बुधवार)
|LSG विरुद्ध DC
|लखनऊ
|०२ एप्रिल २०२६ (गुरुवार)
|KKR विरुद्ध SRH
|कोलकाता
|०३ एप्रिल २०२६ (शुक्रवार)
|CSK विरुद्ध PBKS
|चेन्नई
|०४ एप्रिल २०२६ (शनिवार)
|DC विरुद्ध MI
|दिल्ली
|०४ एप्रिल २०२६ (शनिवार)
|GT विरुद्ध RR
|अहमदाबाद
|०५ एप्रिल २०२६ (रविवार)
|SRH विरुद्ध LSG
|हैदराबाद
|०५ एप्रिल २०२६ (रविवार)
|RCB विरुद्ध CSK
|बेंगळुरू
|०६ एप्रिल २०२६ (सोमवार)
|KKR विरुद्ध PBKS
|कोलकाता
|०७ एप्रिल २०२६ (मंगळवार)
|RR विरुद्ध MI
|गुवाहाटी
|०८ एप्रिल २०२६ (बुधवार)
|DC विरुद्ध GT
|दिल्ली
|०९ एप्रिल २०२६ (गुरुवार)
|KKR विरुद्ध LSG
|कोलकाता
|१० एप्रिल २०२६ (शुक्रवार)
|RR विरुद्ध RCB
|गुवाहाटी
|११ एप्रिल २०२६ (शनिवार)
|PBKS विरुद्ध SRH
|मुल्लनपूर
|११ एप्रिल २०२६ (शनिवार)
|CSK विरुद्ध DC
|चेन्नई
|१२ एप्रिल २०२६ (रविवार)
|LSG विरुद्ध GT
|लखनऊ
|१२ एप्रिल २०२६ (रविवार)
|MI विरुद्ध RCB
|मुंबई
Virat Kohliची ‘ती’ रील चर्चेत, काही सेकंदात डिलीट आणि पुन्हा अपलोड; नेमकं घडलं तरी काय?