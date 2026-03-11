Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

फेब्रुवारी महिन्यात, डिझायर, ब्रेझा, एर्टिगा, अल्टो, एक्सएल६ आणि जिमनी सारख्या मारुती सुझुकी कारच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर प्रचंड वाढ झाली. तथापि, काही कारच्या विक्रीत घट झाली, वाचा यादी

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:47 PM
मारूती सुझुकीच्या विक्रीत घट (फोटो सौजन्य - iStock)

मारूती सुझुकीच्या विक्रीत घट (फोटो सौजन्य - iStock)

  • मारूती कार्सच्या विक्रीत प्रचंड घट 
  • मारुती कार्सची यादी 
  • ४५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत विविध कार्सच्या विक्रीत घसरण 
फेब्रुवारीच्या २८ दिवसांत मारुती सुझुकीने भारतीय बाजारात १.६१ लाख कार विकल्या, जी वर्षभराच्या तुलनेत फक्त ०.१३ टक्के वाढ आहे. मासिक आधारावर, जानेवारीमध्ये विकल्या गेलेल्या १.७४ लाख युनिट्सच्या तुलनेत ही जवळपास ८ टक्क्यांची घट दर्शवते. आता, कोणत्या मारुती सुझुकीच्या कार सर्वात कमी विकल्या गेल्या हे लक्षात घेता? 

फेब्रुवारीमध्ये, मारुती सुझुकीच्या वॅगनआर, स्विफ्ट, बलेनो आणि फ्रँचायझीच्या वार्षिक विक्रीतही लक्षणीय घट झाली नाही तर इतर अनेक मॉडेल्समध्येही लक्षणीय वार्षिक विक्रीत घट झाली. यामध्ये ग्रँड विटारा, इग्निस, सेलेरियो, एस-प्रेसो आणि इन्व्हिक्टो यांचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यात विक्रीत लक्षणीय घट झालेल्या पाच मारुती सुझुकीच्या कारवर एक नजर टाकूया.

मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा

मारुती सुझुकीची लोकप्रिय मध्यम आकाराची एसयूव्ही, ग्रँड विटारा, फेब्रुवारीमध्ये ५,८५९ युनिट्स विकली गेली, जी वर्षभराच्या तुलनेत ४५% लक्षणीय घट आहे. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये, मारुती सुझुकीने ग्रँड विटाराच्या १०,६६९ युनिट्स विकल्या. गेल्या महिन्यात मारुती कार विक्रीत ग्रँड विटाराचा बाजार हिस्सा फक्त ३.६४% होता.

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

मारुती सुझुकी इग्निस

मारुती सुझुकीची एंट्री-लेव्हल कार, इग्निस, तिच्या प्रीमियम नेक्सा शोरूममध्ये विकली गेली, फेब्रुवारीमध्ये १,८४८ युनिट्स विकल्या गेल्या, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत २२.८१% कमी आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, मारुती सुझुकी इग्निसने २,३९४ युनिट्स विकल्या.

मारुती सुझुकी सेलेरियो

मारुती सुझुकीची कॉम्पॅक्ट हॅचबॅक, सेलेरियो, जी तिच्या एरिना डीलरशिपमध्ये विकली गेली, फेब्रुवारीमध्ये फक्त ८६२ युनिट्स विकल्या गेल्या, जी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ४,२२६ युनिट्सच्या तुलनेत जवळजवळ ८०% कमी आहे. मारुती सुझुकीच्या कार्स या अधिक प्रमाणात खरं तर खरेदी केल्या जायच्या पण अचानक या गाड्यांच्या खरेदी घट होत असलेली दिसून आली आहे. सध्या या कार्सच्या तुलनेत इतर ब्रँड्सच्या कार्सची विक्री अधिक प्रमाणात होत आहे. 

मारुती सुझुकी एस-प्रेसो

मारुती सुझुकीची सर्वात परवडणारी कार, एस-प्रेसो, फेब्रुवारीमध्ये फक्त ४५१ युनिट्स विकल्या गेल्या, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ७३% कमी आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, मारुती एस-प्रेसोने १,६८५ युनिट्स विकल्या. यामागील नक्की कारणं काय आहेत याबाबत मात्र कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. 

Maruti Fronx की Tata Nexon? कोणत्या कारचा EMI तुमच्या खिशाला परवडणार? जाणून घ्या सोपा हिशोब

मारुती सुझुकी इन्व्हिक्टो

मारुती सुझुकीची प्रीमियम ७-सीटर कार, इन्व्हिक्टोची विक्री फेब्रुवारीमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ६२% कमी झाली, फक्त १४३ ग्राहकांनी ही एमपीव्ही खरेदी केली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मारुती इन्व्हिक्टोने ३८० युनिट्स विकल्या. मारुतीच्या इतर गाड्यांच्या तुलनेत या गाडीची विक्री अधिक झाल्याचे दिसून येत आहे. 

Published On: Mar 11, 2026 | 07:47 PM

