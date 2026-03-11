Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Claim Iran War End No Targets Left World News

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

मेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण युद्धाबाबत खळबळजनक विधान केले आहे. आपण जेव्हा हवं तेव्हा हे युद्ध संपवू शकतो आणि आता हल्ल्यासाठी कोणतेही लक्ष्य उरले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:03 PM
इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा (Photo Credit- X)

इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • टारगेट उरलेच नाहीत!
  • मी जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा इराण युद्ध संपवू शकतो
  • डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
Iran-Israel war may end soon: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण युद्धाबाबत एक मोठा दावा केला आहे, तो म्हणाला की इराणविरुद्ध सुरू असलेले युद्ध लवकरच संपू शकते. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की इराणमध्ये आता “लक्ष्य करण्यासाठी जवळजवळ काहीही शिल्लक नाही”, ज्यामुळे हा संघर्ष लवकरच संपण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन न्यूज वेबसाइट अ‍ॅक्सिओसशी बोलताना ट्रम्प यांनी सूचित केले की अमेरिका आणि सहयोगी सैन्याने वारंवार केलेल्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या लष्करी क्षमतांना मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की ते “जेव्हा मला वाटेल तेव्हा मी युद्ध संपवेल”.

युद्ध लवकरच संपू शकते…

ट्रम्प यांच्या मते, अलिकडच्या कारवायांमध्ये अनेक प्रमुख इराणी लष्करी तळ, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक आणि लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. ट्रम्प म्हणाले की सध्याची परिस्थिती पाहता, युद्ध लवकरच संपू शकते कारण अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांनी त्यांचे प्रमुख लष्करी उद्दिष्टे मोठ्या प्रमाणात साध्य केली आहेत. तथापि, तज्ञांचे मत आहे की या प्रदेशात तणाव कायम आहे आणि परिस्थिती पूर्णपणे शांत होण्यास वेळ लागू शकतो.

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

प्रादेशिक तणाव अजूनही उच्च

तथापि, या संघर्षादरम्यान इस्रायल आणि इराणमधील क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरूच आहेत. अनेक आखाती देशांमध्ये सुरक्षा देखील वाढविण्यात आली आहे. एक दिवसापूर्वी, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की युद्ध किती काळ चालेल हे ट्रम्पवर अवलंबून आहे. ते म्हणाले, “युद्ध सुरुवातीला आहे, मध्यभागी आहे की शेवटी आहे हे ट्रम्प ठरवतील.” याआधी, सोमवारी हाऊस रिपब्लिकन बैठकीत भाषणादरम्यान, ट्रम्प यांनी इराण युद्धाला “अल्पकालीन प्रवास” म्हटले होते जे लवकरच संपू शकते आणि नंतर ते म्हणाले, “आपण अद्याप पुरेसे जिंकलेले नाही.”

इराणकडून देखील तीव्र हल्ले…

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की युद्ध लवकर संपवण्याचे दावे असूनही, मध्य पूर्वेतील परिस्थिती संवेदनशील आहे आणि येणाऱ्या दिवसांतील घटनांचा मार्ग राजकीय आणि लष्करी निर्णयांवर अवलंबून असेल. आजच्या सुरुवातीला, संघर्ष वाढवत आणि प्रत्युत्तर देत इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ तीन जहाजांवर अज्ञात प्रक्षेपणांनी हल्ला केला. यापूर्वी, अमेरिकन सैन्याने सांगितले की त्यांनी सामुद्रधुनीजवळ इराणी माइन टाकणाऱ्या जहाजांना नष्ट केले आहे. तेहरानने मुख्य जलमार्गात खाणी टाकण्यास सुरुवात केल्याचे सूत्रांनी सीएनएनला सांगितले.

इराणमध्ये आतापर्यंत १,३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू

दरम्यान, इस्रायलने आज (बुधवार) तेहरानमधील लक्ष्यांवर हल्ल्यांची “पुन्हा एक लाट” सुरू केल्याचे सांगितले. राजधानी तेहरानच्या बाहेर उत्तर इराणमध्ये रात्रभर सुमारे एक तास हवाई हल्ले झाले. दरम्यान, इराणच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूताने म्हटले आहे की संघर्ष सुरू झाल्यापासून इराणमध्ये १,३०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

India Rising: मोदी मॅजिक! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा परममित्र भारतावर उधळली स्तुतीसुमने; म्हटले ‘कठीण काळात भारत एक…’

Web Title: Donald trump claim iran war end no targets left world news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 08:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद
1

LPG Supply Shortage: गॅस टंचाईमुळे मोबाईल नेटवर्क गायब होणार? ५ मार्चपासून टॉवर कंपन्यांचा गॅस पुरवठा बंद

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 
2

Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च 

खळबळजनक! वॉशिंग्टनमध्ये भर चौकात Trump-Epstein चा ‘टायटॅनिक’ स्टाईल पुतळा; अमेरिकेत नवा वाद पेटला
3

खळबळजनक! वॉशिंग्टनमध्ये भर चौकात Trump-Epstein चा ‘टायटॅनिक’ स्टाईल पुतळा; अमेरिकेत नवा वाद पेटला

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार
4

Texas Refinery: टेक्सासमध्ये भारतीय क्रांती! ट्रम्प आणि अंबानींचे जुळले सूत; केला 300 अब्ज डॉलर्सचा ‘हा’ सर्वात मोठा तेल करार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Steve Jobs ची अनोखी Interview पद्धत! ‘Water Glass’; पाणी आणण्याच्या पद्धतीवरून दिली जाते नोकरी

Steve Jobs ची अनोखी Interview पद्धत! ‘Water Glass’; पाणी आणण्याच्या पद्धतीवरून दिली जाते नोकरी

Mar 11, 2026 | 09:00 PM
World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

Mar 11, 2026 | 08:56 PM
वाहनचालकांची पहिली पसंती ‘ट्यूबलेस टायर’च का? जाणून घ्या याचे आश्चर्यकारक फायदे आणि लाइफ!

वाहनचालकांची पहिली पसंती ‘ट्यूबलेस टायर’च का? जाणून घ्या याचे आश्चर्यकारक फायदे आणि लाइफ!

Mar 11, 2026 | 08:37 PM
LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

LPG सिलेंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे? ही सोपी ट्रिक योग्य वेळी बुकिंग करण्यासाठी ठरेल कामाची…

Mar 11, 2026 | 08:15 PM
Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

Mar 11, 2026 | 07:47 PM
Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

Maruti च्या ‘या’ 5 कार्सची विक्री धाडकन कोसळली, फेब्रुवारीत काही 45% तर काही कार्सची 80% मागणीत घट

Mar 11, 2026 | 07:47 PM
IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

Mar 11, 2026 | 07:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM