ट्रम्प यांच्या मते, अलिकडच्या कारवायांमध्ये अनेक प्रमुख इराणी लष्करी तळ, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक आणि लष्करी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. ट्रम्प म्हणाले की सध्याची परिस्थिती पाहता, युद्ध लवकरच संपू शकते कारण अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांनी त्यांचे प्रमुख लष्करी उद्दिष्टे मोठ्या प्रमाणात साध्य केली आहेत. तथापि, तज्ञांचे मत आहे की या प्रदेशात तणाव कायम आहे आणि परिस्थिती पूर्णपणे शांत होण्यास वेळ लागू शकतो.
Iran-Israel War: इराणविरोधी कारवाईत ४८ तासांत अमेरिकेचे निघाले दिवाळे; तब्बल इतक्या कोटींचा खर्च
तथापि, या संघर्षादरम्यान इस्रायल आणि इराणमधील क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरूच आहेत. अनेक आखाती देशांमध्ये सुरक्षा देखील वाढविण्यात आली आहे. एक दिवसापूर्वी, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ म्हणाले की युद्ध किती काळ चालेल हे ट्रम्पवर अवलंबून आहे. ते म्हणाले, “युद्ध सुरुवातीला आहे, मध्यभागी आहे की शेवटी आहे हे ट्रम्प ठरवतील.” याआधी, सोमवारी हाऊस रिपब्लिकन बैठकीत भाषणादरम्यान, ट्रम्प यांनी इराण युद्धाला “अल्पकालीन प्रवास” म्हटले होते जे लवकरच संपू शकते आणि नंतर ते म्हणाले, “आपण अद्याप पुरेसे जिंकलेले नाही.”
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की युद्ध लवकर संपवण्याचे दावे असूनही, मध्य पूर्वेतील परिस्थिती संवेदनशील आहे आणि येणाऱ्या दिवसांतील घटनांचा मार्ग राजकीय आणि लष्करी निर्णयांवर अवलंबून असेल. आजच्या सुरुवातीला, संघर्ष वाढवत आणि प्रत्युत्तर देत इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ तीन जहाजांवर अज्ञात प्रक्षेपणांनी हल्ला केला. यापूर्वी, अमेरिकन सैन्याने सांगितले की त्यांनी सामुद्रधुनीजवळ इराणी माइन टाकणाऱ्या जहाजांना नष्ट केले आहे. तेहरानने मुख्य जलमार्गात खाणी टाकण्यास सुरुवात केल्याचे सूत्रांनी सीएनएनला सांगितले.
दरम्यान, इस्रायलने आज (बुधवार) तेहरानमधील लक्ष्यांवर हल्ल्यांची “पुन्हा एक लाट” सुरू केल्याचे सांगितले. राजधानी तेहरानच्या बाहेर उत्तर इराणमध्ये रात्रभर सुमारे एक तास हवाई हल्ले झाले. दरम्यान, इराणच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूताने म्हटले आहे की संघर्ष सुरू झाल्यापासून इराणमध्ये १,३०० हून अधिक लोक मारले गेले आहेत.
