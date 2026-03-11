Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mardaani 3 OTT release: शिवानी शिवाजी रॉय आता ओटीटीवर गर्जना करणार; जाणून घ्या कुठे आणि कधी पाहता येणार

राणी मुखर्जीच्या दमदार अभिनयाने सजलेला ‘मर्दानी ३’ आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 07:47 PM
बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीच्या दमदार अभिनयाने सजलेला ‘मर्दानी ३’ आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ३० जानेवारी रोजी बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झालेल्या या क्राइम थ्रिलरला मोठ्या बजेटच्या “बॉर्डर २” चित्रपटाशी स्पर्धा मिळाली, तरीही प्रेक्षकांच्या पसंतीने हा चित्रपट मजबूत ठरला. आता रिलीज झाल्यानंतर जवळजवळ दोन महिने झाले असून चाहते ओटीटीवर पाहण्याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.

यशराज फिल्म्सचा हा क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली तरी मीडिया रिपोर्ट्सनुसार तो २७ मार्च रोजी प्रदर्शित होऊ शकतो. डिजिटल प्रीमियरच्या बातम्यांमुळे प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता मोठ्या प्रमाणावर आहे.

बॉक्स ऑफिसवर, ‘मर्दानी ३’ने चांगली कामगिरी केली आहे. चित्रपटाने थिएटरमध्ये अंदाजे ५०.७८ कोटी नेट आणि ६०.२५ कोटींची कमाई केली आहे. चित्रपटाचे बजेट सुमारे ६० कोटी होते, त्यामुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील अॅक्शन चित्रपटासाठी हा आकडा आदरणीय मानला जातो. जागतिक कमाईसह चित्रपटाने ७५ कोटी रुपये कमावले आहेत.

 

Kangana Ranautचा आगामी चित्रपट ‘भारत भाग्य विधाता’ चर्चेत, साकारणार ‘ही’ महत्त्वाची भूमिका; २६/११ च्या हल्ल्याची कहाणी उलगडणार

फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागात, राणी मुखर्जी पुन्हा वरिष्ठ पोलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. तिच्या अॅक्शन सीन आणि गुन्हेगारी प्रकरणे सोडवण्याच्या निर्भय दृष्टिकोनामुळे प्रेक्षक प्रभावित झाले आहेत. इंडिया टीव्हीने चित्रपटाला ३.५/५ स्टार्स दिले आहेत.

चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिराज मीनावाला यांनी केले असून, आदित्य चोप्रा यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित हा चित्रपट मागील दोन भागांच्या (२०१४ आणि २०१९) यशावर आधारित आहे. पार्श्वभूमी आणि गुन्हेगारी मानसिकतेचा शोध या चित्रपटाला थरारक बनवतो.

”माझे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं…”, प्रोड्यूसरच्या वागण्यामुळे दुखावली अभिनेत्री; पोस्ट शेअर करत म्हणाली, ”अनेक महिन्यांपासून…”

Published On: Mar 11, 2026 | 07:47 PM

