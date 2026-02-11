Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • The Traditional History Of Maheshwari Saree A Legacy Of Queen Ahilyabai Know The Specialty Of Handloom Saree

राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

मागील अनेक शतकांपासून साडी वस्त्र महिला परिधान करत आहेत. पैठणी साडी, बनारसी साडी इत्यादी जग प्रसिद्ध साड्यांसोबतच माहेश्वरी साडीची सुद्धा मोठी क्रेझ आहे. मध्य प्रदेशातील महेश्वर येथील ५,००० हातमागावर माहेश्वरी साडी विणण्यात आली होती. ही साडी १८ व्या शतकात राणी अहिल्याबाई होळकर यांच्या आश्रयाने लोकप्रिय झाली. वजनाने अतिशय हलकीशी, नाजूक काठ आणि सॉफ्ट सिल्क कापड असलेली माहेश्वरी साडी हळूहळू जगभरात प्रसिद्ध झाली. भारतीय बाजारपेठांमध्ये माहेश्वरी साडीला खूप जास्त मागणी आहे. सुती आणि रेशमी धाग्यांचे मिश्रण करून विणलेली साडी कार्यक्रमात किंवा कोणत्याही सोहळ्यात अतिशय सुंदर दिसते. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:40 PM
राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 माहेश्वरी साडी किल्ल्याच्या भिंती, नक्षीकाम आणि नर्मदा नदीच्या लाटांवरून तयार करण्यात आली. अहिल्याबाईंनी सुरत, मांडव आणि महाराष्ट्रातून कुशल विणकरांना बोलावून माहेश्वरी साडी तयार करून घेतली.

माहेश्वरी साडी किल्ल्याच्या भिंती, नक्षीकाम आणि नर्मदा नदीच्या लाटांवरून तयार करण्यात आली. अहिल्याबाईंनी सुरत, मांडव आणि महाराष्ट्रातून कुशल विणकरांना बोलावून माहेश्वरी साडी तयार करून घेतली.

2 / 5 माहेश्वरी साडी उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये तुम्ही परिधान करू शकता. कारण सुटी आणि रेशमी धाग्यांचा वापर करून साडी विणली जाते. साडीवर चटई, वीट, हीरा, आणि लेहेरिया यांसारखे नमुने दिसतात.

माहेश्वरी साडी उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये तुम्ही परिधान करू शकता. कारण सुटी आणि रेशमी धाग्यांचा वापर करून साडी विणली जाते. साडीवर चटई, वीट, हीरा, आणि लेहेरिया यांसारखे नमुने दिसतात.

3 / 5 माहेश्वरी साडीमध्ये दोन प्रकार उपलब्ध आहेत. गरभ रेशमी माहेश्वरी साडी केवळ रेशमी धाग्यांचा वापर करून बनवली जाते तर नीम-रेशमी साडी सुती आणि रेशमी धाग्यांचे मिश्रण करून विणली जाते. याशिवाय साडीमध्ये हँडब्लॉक प्रिंटेड महेश्वरी, ‘टिश्यू महेश्वरी, बाटिक आणि भगरु प्रिंट महेश्वरी, ‘गंगा-जमुना महेश्वरी यांसारखे प्रकार उपलब्ध आहेत.

माहेश्वरी साडीमध्ये दोन प्रकार उपलब्ध आहेत. गरभ रेशमी माहेश्वरी साडी केवळ रेशमी धाग्यांचा वापर करून बनवली जाते तर नीम-रेशमी साडी सुती आणि रेशमी धाग्यांचे मिश्रण करून विणली जाते. याशिवाय साडीमध्ये हँडब्लॉक प्रिंटेड महेश्वरी, ‘टिश्यू महेश्वरी, बाटिक आणि भगरु प्रिंट महेश्वरी, ‘गंगा-जमुना महेश्वरी यांसारखे प्रकार उपलब्ध आहेत.

4 / 5 लाल, हिरवा, जांभळा, काळा, डाळिंबी, गुलबक्षी, अंगूरी, तपकीरी आणि हलक्या फिकट, गडद रंगांमध्ये माहेश्वरी साडी तयार केली जाते. माहेश्वरी साडी विशेष पद्धतीने विणली जाते.

लाल, हिरवा, जांभळा, काळा, डाळिंबी, गुलबक्षी, अंगूरी, तपकीरी आणि हलक्या फिकट, गडद रंगांमध्ये माहेश्वरी साडी तयार केली जाते. माहेश्वरी साडी विशेष पद्धतीने विणली जाते.

5 / 5 माहेश्वरी साड्या एक रंगांसोबतच कॉट्रॅस्टमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. साडीवर विणलेली पारंपरिक बुट्टी आणि साडीच्या काठावर असलेली कर्णफुलें नर्मदा नदीच्या काठाच्या सौंदर्याची साक्ष देतात.

माहेश्वरी साड्या एक रंगांसोबतच कॉट्रॅस्टमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. साडीवर विणलेली पारंपरिक बुट्टी आणि साडीच्या काठावर असलेली कर्णफुलें नर्मदा नदीच्या काठाच्या सौंदर्याची साक्ष देतात.

Web Title: The traditional history of maheshwari saree a legacy of queen ahilyabai know the specialty of handloom saree

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahabharat: कर्णाच्या शेवटच्या इच्छेमुळे श्रीकृष्णांची भटकंती; या तीन पानांची आहे साक्ष

Mahabharat: कर्णाच्या शेवटच्या इच्छेमुळे श्रीकृष्णांची भटकंती; या तीन पानांची आहे साक्ष

Feb 11, 2026 | 03:40 PM
राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

Feb 11, 2026 | 03:40 PM
Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

Feb 11, 2026 | 03:39 PM
Bharat bandh : १२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

Bharat bandh : १२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

Feb 11, 2026 | 03:34 PM
“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप

“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 03:32 PM
अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

Feb 11, 2026 | 03:30 PM
बीएड-डीएडधारकांची नोकरीसाठी वणवण! शासनाच्या शिक्षक भरती धोरणावर निर्माण होताहे सवाल

बीएड-डीएडधारकांची नोकरीसाठी वणवण! शासनाच्या शिक्षक भरती धोरणावर निर्माण होताहे सवाल

Feb 11, 2026 | 03:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM