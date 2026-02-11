राणी अहिल्याबाईचा वारसा असलेल्या माहेश्वरी साडीचा पारंपरिक इतिहास, जाणून घ्या हातमागावरील साडीची खासियत

मागील अनेक शतकांपासून साडी वस्त्र महिला परिधान करत आहेत. पैठणी साडी, बनारसी साडी इत्यादी जग प्रसिद्ध साड्यांसोबतच माहेश्वरी साडीची सुद्धा मोठी क्रेझ आहे. मध्य प्रदेशातील महेश्वर येथील ५,००० हातमागावर माहेश्वरी साडी विणण्यात आली होती. ही साडी १८ व्या शतकात राणी अहिल्याबाई होळकर यांच्या आश्रयाने लोकप्रिय झाली. वजनाने अतिशय हलकीशी, नाजूक काठ आणि सॉफ्ट सिल्क कापड असलेली माहेश्वरी साडी हळूहळू जगभरात प्रसिद्ध झाली. भारतीय बाजारपेठांमध्ये माहेश्वरी साडीला खूप जास्त मागणी आहे. सुती आणि रेशमी धाग्यांचे मिश्रण करून विणलेली साडी कार्यक्रमात किंवा कोणत्याही सोहळ्यात अतिशय सुंदर दिसते. (फोटो सौजन्य – istock)