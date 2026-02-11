Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Bharat Bandh On February 12 Will Banks Schools Colleges Markets Closed Tomorrow News Marathi

Bharat bandh : १२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

विविध कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी दबाव आणण्यासाठी उद्या, १२ फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत, काय बंद राहतील आणि काय सुरू राहतील ते जाणून घ्या.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:34 PM
१२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

१२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

Follow Us:
Follow Us:

Bharat bandh on February 12: केंद्रीय कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटना बुधवार, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी संप करणार आहेत. संघटनांनी उद्या भारत बंदची हाक दिली आहे. संपामुळे अनेक राज्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सरकारी कार्यालये, वाहतूक सेवा आणि बाजारपेठांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार, निदर्शनांनी प्रभावित झालेल्या भागात काही शाळा आणि महाविद्यालये देखील बंद राहू शकतात. कामगार संघटना गेल्या वर्षी लागू केलेल्या चार कामगार संहितांचा निषेध करत आहेत, ज्याने २९ कामगार कायद्यांची जागा घेतली. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) आणि अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) सारख्या शेतकरी संघटनांनीही संपाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.

भारत बंद…

सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांचे हक्क कमकुवत होतात. नोकरीची सुरक्षितता कमी होते आणि मालकांना कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणे आणि काढून टाकणे सोपे होते, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांनी खाजगीकरण, वेतन समस्या आणि सामाजिक सुरक्षेच्या अभावाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. संघटनांच्या मते, बहुतेक क्षेत्रे आणि उद्योगांमध्ये संपाच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत आणि बंदची तयारी जोरात सुरू आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये चारही कामगार संहिता आणि नियम रद्द करणे, बियाणे विधेयकाचा मसुदा, वीज दुरुस्ती विधेयक आणि भारताच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि विकास (शांतता) कायदा यांचा समावेश आहे. कामगार संघटना मनरेगा पुनर्संचयित करण्याची आणि डेव्हलप इंडिया – एम्प्लॉयमेंट अँड लाइव्हलीहूड मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०१२ रद्द करण्याची मागणी देखील करत आहेत.

‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले

शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहतील का?

देशभर शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याची घोषणा केलेली नाही. मात्र स्थानिक संघटनांनी बंदला पाठिंबा दिल्यास किंवा वाहतूक सेवा विस्कळीत झाल्यास केरळ, कर्नाटक आणि ओडिशासह काही राज्यांमध्ये शैक्षणिक संस्था बंद राहू शकतात. पालक आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संबंधित शाळा आणि महाविद्यालयांनी जारी केलेल्या अधिकृत सूचना तपासण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

१२ फेब्रुवारी रोजी बँका बंद राहतील का?

कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी संपात सहभागी होण्याची घोषणा केल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक शाखांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), AIBOA आणि BEFI सारख्या प्रमुख संघटनांनी त्यांच्या सदस्यांना संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मंगळवारी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशव्यापी बँक संपाची घोषणा केली आणि ग्राहकांना इशारा दिला की सेवांवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. संपादरम्यान मर्यादित प्रमाणात कामावर परिणाम होऊ शकतो.

आयडीबीआय बँकेला बँक संघटनांकडून अधिकृत संपाची सूचना देखील मिळाली आहे. प्रमुख बँकिंग संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे, परंतु बँका किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने त्या दिवशी बँक सुट्टी जाहीर केलेली नाही, म्हणजेच शाखा उघड्या राहतील, जरी अंशतः व्यत्यय येतील.

ग्राहकांना शाखा सेवा, चेक क्लिअरन्स, ठेवी आणि पैसे काढण्यात व्यत्यय येऊ शकतो. ऑनलाइन बँकिंग आणि एटीएम सेवा सुरू राहू शकतात, जरी किरकोळ विलंब होण्याची शक्यता आहे. खाजगी बँका देखील काम करू शकतात, परंतु सेवा स्थानानुसार बदलू शकतात.

बाजारपेठेची परिस्थिती कशी असेल?

काही भागात निदर्शने आणि संभाव्य रस्ते अडथळे किंवा “चक्का जाम” यामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवा विस्कळीत होऊ शकतात. निदर्शनांनी प्रभावित झालेल्या भागात बाजारपेठा आणि दुकाने बंद राहू शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावर अवलंबून अनेक राज्यांमधील सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी होऊ शकते किंवा ते बंद देखील होऊ शकते. रुग्णालये आणि रुग्णवाहिका यासारख्या आपत्कालीन सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील. विमानतळे आणि अत्यावश्यक सेवा देखील चालू राहण्याची शक्यता आहे, जरी वाहतूक विस्कळीत झाल्यास प्रवाशांना लवकर निघण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

Vande Mataram News: ‘वंदे मातरम्’बाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; राष्ट्रगीतापूर्वी वाजवणे अनिवार्य, नवीन नियमावली जाहीर

Web Title: Bharat bandh on february 12 will banks schools colleges markets closed tomorrow news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Rahul Gandhi News: ‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले
1

Rahul Gandhi News: ‘तुम्ही देश विकायला निघालात, लाज वाटत नाही का?’ ट्रेड डिलवरून राहुल गांधींनी पुन्हा केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले

Crime News: धक्कादायक! १८ वर्षांच्या मुलाकडून अनावधानाने सुटली गोळी; पोटच्या पोराच्या हातून आईचा मृत्यू
2

Crime News: धक्कादायक! १८ वर्षांच्या मुलाकडून अनावधानाने सुटली गोळी; पोटच्या पोराच्या हातून आईचा मृत्यू

Corruption: जगातील भ्रष्टाचार देशांची यादी जाहीर, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये टॉपमध्ये; भारत कितव्या स्थानी?
3

Corruption: जगातील भ्रष्टाचार देशांची यादी जाहीर, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये टॉपमध्ये; भारत कितव्या स्थानी?

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू
4

Manipur violence : मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार! घरांची जाळपोळ, ५ दिवसांसाठी इंटरनेट बंद, अंदाधुंद गोळीबारानंतर संचारबंदी लागू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bharat bandh : १२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

Bharat bandh : १२ फेब्रुवारीला भारत बंद! बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि बाजारपेठा बंद राहणार का? काय आहे नेमकं कारण?

Feb 11, 2026 | 03:34 PM
“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप

“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप

Feb 11, 2026 | 03:32 PM
अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

Feb 11, 2026 | 03:30 PM
बीएड-डीएडधारकांची नोकरीसाठी वणवण! शासनाच्या शिक्षक भरती धोरणावर निर्माण होताहे सवाल

बीएड-डीएडधारकांची नोकरीसाठी वणवण! शासनाच्या शिक्षक भरती धोरणावर निर्माण होताहे सवाल

Feb 11, 2026 | 03:23 PM
RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

RSA  vs AFG, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेने सामना तर अफगाणिस्तानने जिंकली मनं! सुपर ओव्हरमध्ये मार्कराम आर्मीची बाजी 

Feb 11, 2026 | 03:21 PM
‘हापूस’कडून निराशा! मोहोर ७० टक्के मात्र फळ केवळ…; उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड

‘हापूस’कडून निराशा! मोहोर ७० टक्के मात्र फळ केवळ…; उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड

Feb 11, 2026 | 03:20 PM
Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

Nagpur: आगीत पेपर कंपनी खाक; सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर मिळाले नियंत्रण

Feb 11, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM