अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

बटाट्याचा नाही तर चिकनचा पराठा बनवून खा, प्रोटीनयुक्त रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी ठरेल एकदम परफेक्ट
घरच्या रोजच्या जेवणात भाजी साधी असली तरी चवदार हवी, अशी सगळ्यांचीच इच्छा असते. अशा वेळी मसाला भेंडी हा उत्तम पर्याय ठरतो. गरम गरम भाकरी, चपाती किंवा वरण-भातासोबत ही भाजी फारच छान लागते. विशेष म्हणजे ही भाजी कमी तेलातही चविष्ट बनते आणि झटपट तयार होते. पाहुण्यांसाठी किंवा डब्यासाठीही मसाला भेंडी एकदम परफेक्ट आहे. चला तर मग, घरच्या घरी खमंग आणि चवदार मसाला भेंडी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
कृती