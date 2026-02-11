Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध असली तरी भेंडीची भाजी खायला कंटाळवाणी वाटते? मग एकदा ‘मसाला भेंडी’ बनवून पहा

Masala Bhendi Recipe : भेंडीची ती चिकट भाजी नव्हे तर एकदा झणझणीत चवीने भरलेली 'मसाला भेंडी' चाखून पहा. रात्रीच्या जेवणासाठी किंवा टिफिनसाठी ही भाजी एक परफेक्ट पर्याय ठरते कारण ती फार कमी वेळेत बनून तयार होते.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:30 PM
  • भेंडीच्या भाजीत फायबर, जीवनसत्त्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्रोत आढळून येतो.
  • भेंडीची चिकट भाजी अनेकांना खायला फारशी आवडत नाही.
  • पण आम्ही सांगतो की, तुम्ही एकदा तरी मसाला भेंडीची चव चाखायला हवी.
महाराष्ट्रीयन स्वयंपाकात भेंडीला खास स्थान आहे. भेंडी ही भाजी केवळ चवीला उत्तमच नाही, तर आरोग्यासाठीही खूप फायदेशीर मानली जाते. अनेकांना भेंडी चिकट होते म्हणून ती आवडत नाही, पण योग्य पद्धतीने आणि मसाल्यांच्या संतुलित वापराने बनवलेली मसाला भेंडी अगदी खमंग, कोरडी आणि तोंडाला पाणी आणणारी लागते.

घरच्या रोजच्या जेवणात भाजी साधी असली तरी चवदार हवी, अशी सगळ्यांचीच इच्छा असते. अशा वेळी मसाला भेंडी हा उत्तम पर्याय ठरतो. गरम गरम भाकरी, चपाती किंवा वरण-भातासोबत ही भाजी फारच छान लागते. विशेष म्हणजे ही भाजी कमी तेलातही चविष्ट बनते आणि झटपट तयार होते. पाहुण्यांसाठी किंवा डब्यासाठीही मसाला भेंडी एकदम परफेक्ट आहे. चला तर मग, घरच्या घरी खमंग आणि चवदार मसाला भेंडी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य

  • भेंडी – २५० ग्रॅम
  • तेल – ३ टेबलस्पून
  • मोहरी – ½ टीस्पून
  • जिरे – ½ टीस्पून
  • कांदा – १ मध्यम (बारीक चिरलेला)
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • लाल तिखट – १ टीस्पून (चवीनुसार)
  • धणे-जिरे पूड – १ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा रस – १ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • कोथिंबीर
 कृती

  • सर्वप्रथम भेंडी स्वच्छ धुवून पूर्ण कोरडी करून मध्यम आकारात चिरून घ्या.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि जिरे घालून तडतडू द्या.
  • त्यात चिरलेला कांदा घालून हलका गुलाबी होईपर्यंत परता.
  • आता हळद, लाल तिखट आणि धणे-जिरे पूड घालून मसाला मंद आचेवर परता.
  • चिरलेली भेंडी घालून सर्व मसाल्यात नीट परतून घ्या.
  • झाकण न ठेवता मध्यम आचेवर भेंडी शिजू द्या, मध्येच हलवत राहा.
  • शेवटी मीठ, गरम मसाला आणि आमचूर पावडर घालून २ मिनिटे परता.
  • गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर टाका.
  • गरमागरम मसाला भेंडी चपाती, भाकरी किंवा साध्या वरण-भातासोबत सर्व्ह करा.

