“माझं गर्भाशय काढून…”, सुप्रसिद्ध गायकाच्या पहिल्या पत्नीचे खळबळजनक आरोप

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध गायक उदित नारायण यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आली आहे. त्यांची पहिली पत्नी रंजना नारायण यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी महिला कार्यालयात तक्रार दाखल केली. तिने आरोप केला आहे की उदित नारायण, त्यांचे भाऊ संजय कुमार झा, ललित नारायण झा आणि दुसरी पत्नी दीपा नारायण यांनी तिच्या नकळत तिचे गर्भाशय काढून टाकल्याचा प्रकार केला.
रंजना यांचा आरोप आहे की १९९६ मध्ये उदित नारायण आणि त्यांचे भाऊ तिला दिल्लीतील एका रुग्णालयात घेऊन गेले, जिथे तिचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. दीपा देखील तिथे उपस्थित होती. पण कोणीही काहीही बोलले नाही आणि तिला काय होत आहे याची तिला जाणीव नव्हती. तिच्या म्हणण्यानुसार, २००६ मध्ये ती मुंबईत परतली तेव्हा तिच्या पतीने आणि त्याच्या दुसऱ्या पत्नीने तिच्यावर अत्याचार केला आणि तिला घरात येऊ दिले नाही. त्यानंतर, ती नेपाळमधील तिच्या सासरच्या घरी गेली, परंतु तेथूनही हाकलून लावण्यात आले. तेव्हापासून ती तिच्या पालकांच्या घरी राहत आहे.
रंजना यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत सांगितले आहे की त्यांनी सुपौल कुटुंब न्यायालयात उदित नारायण यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे आणि त्याची सुनावणी सुरू आहे. शिवाय, त्यांनी महिला आयोगाकडे गायकाविरुद्ध तक्रार देखील दाखल केली. त्यानंतर, उदित यांनी ती त्यांची पत्नी असल्याचे मान्य केले आणि तिला त्यांच्यासोबत ठेवण्याचे आश्वासन दिले, परंतु त्यांना आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे.दरम्यान, रंजनाची तक्रार ३० वर्षे जुनी असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ते प्रथम जुन्या प्रकरणाची चौकशी करतील आणि नंतर त्यात आढळणाऱ्या तथ्यांवर आधारित एफआयआर दाखल करून कारवाई करतील.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, उदित नारायण सुपौल कुटुंब न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी रंजनासोबत तडजोड करण्यास नकार दिला आणि सांगितले की ते खटला लढतील. त्यांच्या लेखी उत्तरात त्यांनी म्हटले आहे की, “रंजना माझ्याकडून पैसे उकळण्यासाठी हे सर्व करत आहे. तिने न्यायालयात खोटे बोलले. तिने खरे सांगितले नाही.”
दरम्यान, महिला आयोगाने त्यांच्या चौकशीत असेही आढळून आले की रंजना गायिकेकडून दरमहा १५,००० रुपये घेत होती. पण नंतर ही रक्कम २०२१ मध्ये २५,००० रुपये करण्यात आली. गायिकेने तिला १ कोटी रुपयांचे घर आणि शेतीची जमीनही दिली, ज्यावर तिने एक खोली बांधली आहे आणि ती दरमहा ६,००० रुपयांना भाड्याने देत आहे. या सगळ्यामध्ये, रंजना तिच्या पतीसोबत राहू इच्छिते, परंतु गायिका म्हणते की तो तिच्यासोबत राहू इच्छित नाही.