  Crime

Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

तेलंगणातील नागरकुरनूल जिल्ह्यात ६५ वर्षीय सासूवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचा आरोप जावयावर आहे. पत्नीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून दारूच्या नशेत गुन्हा केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 03:39 PM
crime
  • घटना ८ फेब्रुवारीच्या रात्रीची
  • ६५ वर्षीय सासू घरात एकटी असताना अत्याचाराचा आरोप
  • बेदम मारहाणीत मृत्यू झाल्याची शक्यता
  • पत्नीच्या तक्रारीनंतर आरोपी पती ताब्यात
तेलंगणा: तेलंगणाच्या नागरकुरनूल जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका व्यक्तीने आपल्या सासूवर बलात्कार करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने आरोपीच्या पत्नीनेच आपल्या पतीविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपी पतीला ताब्यात घेतले असून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असून दारूच्या नशेत त्याने हे निर्दयी कृत्य केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

संबंधित घटना ८ फेब्रुवारी रोजी रात्रीच्या सुमारास घडली. त्यावेळी, पीडित वृद्ध महिला घरात एकटीच घरात होती. ४० वर्षीय आरोपी हा माजूर म्हणून काम करतो. त्याला दारूचे व्यसन आहे. घरात एकटी असलेल्या आपल्या ६५ वर्षीय सासूवर आरोपीने बलात्कार केला आणि तिला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर तिची हत्या केल्याची माहिती आहे.

तपास सुरु

मृत्यूचे नेमकं कारण जाणून घेण्यासाठी प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. पोलिसांनी अशीही माहिती दिली की आरोपीने दारूच्या नशेत हा गुन्हा केल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारीच्या आधारे, कलवाकुर्थी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

गुन्हा दाखल

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: तेलंगणातील नागरकुरनूल जिल्ह्यात.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: पीडित महिलेचा जावई, वय अंदाजे ४० वर्षे.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: पत्नीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करून आरोपी ताब्यात घेतला आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 03:39 PM

