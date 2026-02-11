Telangana Crime: ६५ वर्षीय सासूवर जावयाने केला बलात्कार, त्यांनतर मारहाण करत…

काय घडलं नेमकं?
संबंधित घटना ८ फेब्रुवारी रोजी रात्रीच्या सुमारास घडली. त्यावेळी, पीडित वृद्ध महिला घरात एकटीच घरात होती. ४० वर्षीय आरोपी हा माजूर म्हणून काम करतो. त्याला दारूचे व्यसन आहे. घरात एकटी असलेल्या आपल्या ६५ वर्षीय सासूवर आरोपीने बलात्कार केला आणि तिला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर तिची हत्या केल्याची माहिती आहे.
तपास सुरु
मृत्यूचे नेमकं कारण जाणून घेण्यासाठी प्रकरणाचा तपास केला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. पोलिसांनी अशीही माहिती दिली की आरोपीने दारूच्या नशेत हा गुन्हा केल्याचे दिसून येत आहे. तक्रारीच्या आधारे, कलवाकुर्थी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
तेलंगणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने माहेरून परत येण्यास नकार दिला म्हणून पतीने रागाच्या भरात थेट आपल्या सासरच्या घरालाच आग लावल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. सासरच्या मंडळींनी मागील दाराने पळ काढल्यामुळे सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला. या प्रकरणी माथेफिरू पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना निजामपेट येथे घडली. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.
गुन्हा दाखल
सासरच्या मंडळींनी आगीला शांत करत पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी पतीविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला असून त्याचा शोध सुरु केला आहे. पोलिसांनी त्याला लवकरात लवकर अटक करण्याचा आश्वासन दिले आहे.
