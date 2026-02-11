Mahabharat: कर्णाच्या शेवटच्या इच्छेमुळे श्रीकृष्णांची भटकंती; या तीन पानांची आहे साक्ष

महाभारतातील कर्णाचा मृत्यू कसा झाला हे सर्वांना माहिती आहे. पण त्याचे अंतिम संस्कार कुठे झाले हे तुम्हाला माहिती आहे का? असे म्हटले जाते की कर्णाच्या अंत्यसंस्कारासाठी भगवान श्रीकृष्णाने स्वतः जमीन शोधली होती. महाभारतानंतर हजारो वर्षे उलटूनही, ती जागा अजूनही अस्तित्वात आहे. कर्ण हा महाभारतातील सर्वात महान धनुर्धरांपैकी एक होता. तो पाच पांडवांचा भाऊ असला तरी, त्याने कौरवांच्या बाजूने लढाई केली. महाभारत युद्धाच्या 17 व्या दिवशी त्याचा मृत्यू झाला. भगवान श्रीकृष्णाला माहीत होते की कर्ण एक महान योद्धा आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने कर्णाला वर मागण्यास सांगितले. कर्णाने त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी एक विशेष वर मागितला.
महाभारत युद्धाच्या 17 दिवसांनंतर कर्ण पांडवांना पराभूत करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत होता. १७ व्या दिवशी, कर्णाच्या रथाचे एक चाक अडकले. त्यावेळी अर्जुन कर्णाच्या समोर होता, तेव्हा कर्ण अर्जुनला म्हणाला, हे अर्जुना, मी रथाचे चाक काढेपर्यंत तू माझ्यावर हल्ला करणार नाहीस. हे नियम आजोबा भीष्म यांनी स्थापित केले होते. कर्णाचे शब्द ऐकून अर्जुन थांबला. मग भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, “हे अर्जुना, तू का थांबला आहेस? हल्ला कर आणि बाण सोड.” अर्जुनाने असा युक्तिवाद केला की हे युद्धाच्या नियमांविरुद्ध आहे. दरम्यान, कृष्णाने निदर्शनास आणून दिले की अभिमन्यू एकटा लढला तेव्हाही युद्धाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले होते. अर्जुनाने भगवान शिव यांनी दिलेल्या शस्त्राने हल्ला केला आणि कर्ण जखमी झाला.
कर्णाची परीक्षा घेण्यासाठी कृष्ण ब्राह्मणाच्या रूपात आला आणि कर्णाला म्हणाला की, माझ्या मुलीचे लग्न होत आहे आणि माझ्याकडे तिला देण्यासाठी सोने नाही. कर्ण म्हणाला, “माझ्याकडे काहीही उरले नाही.” ब्राह्मण म्हणाला, “तुमच्याकडे सोन्याचा दात आहे.” कर्ण म्हणाला, “मला दगडाने मारा आणि सोन्याचा दात घे.” ब्राह्मणाने तसे करण्यास नकार दिला. मग कर्णाने त्याच्याकडे असलेला एक दगड उचलला, त्याचा दात तोडला आणि तो ब्राह्मणाला दिला. ब्राह्मण म्हणाला की तो स्वच्छ नाही. त्यानंतर अर्जुनाने तो बाण धरतीवर सोडला आणि त्यातून गंगा नदी बाहेर पडली. अर्जुनाने तो सोन्याचा दात साफ केला आणि ब्राह्मणाला दिला. तेव्हा अर्जुनाला कळले की हा कोणी सामान्य माणूस नाही. मग कर्णाने विचारले, “तू कोण आहेस? मला तुझे खरे रूप दाखव.” भगवान श्रीकृष्णाने मग कर्णाला सांगितले की त्याच्यासारखा परोपकारी कधीच झाला नाही आणि होणारही नाही.
कृष्ण म्हणाला की, तू माझ्याकडे वर माग, मग कर्णाने वर मागितला की त्याचे अंतिम संस्कार अशा भूमीवर व्हावेत जिथे कोणाचेही अंतिम संस्कार झालेले नाहीत आणि कोणतेही पाप झालेले नाही. तेव्हा कृष्णांनी शोध घेण्यास सुरुवात केली तिथे त्याला जमिनीची एक तुकडा सापडला जिथे यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार झाले नव्हते. सुरत शहरातील तापी नदीच्या काठावर एक इंच जमीन सापडली जिथे यापूर्वी कधीही अंत्यसंस्कार झाले नव्हते. त्यानंतर त्यांच्यावर तिथेच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हे ठिकाण अजूनही सुरत शहरात अस्तित्वात आहे आणि ते तुळशीबाडी मंदिर म्हणून ओळखले जाते.
कर्णावर तापी नदीच्या काठावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कर्णाच्या अंत्यसंस्कारानंतर पांडवांनी त्या भूमीच्या कौमार्यबद्दल शंका व्यक्त केली. त्यानंतर कृष्ण त्यांच्यासमोर प्रकट झाला आणि वाऱ्याद्वारे त्यांनी सांगितले की कर्ण हा सूर्यपुत्र आहे आणि अश्विन आणि कुमार त्याचे भाऊ आहेत. तापी ही त्याची बहीण आहे. म्हणून, कर्णाचे अंत्यसंस्कार कुमारी मातीत करण्यात आले. त्यानंतर पांडवांनी प्रश्न केला की लोकांना हे युगानुयुगे कसे कळेल. तेव्हा भगवान कृष्णांनी सांगितले की, येथे तीन पानांचा एक वटवृक्ष असेल जो ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे प्रतीक असेल. हे झाड आजूनही तिथे आहे.
Ans: लोकपरंपरेनुसार, कर्णाने अशी अट ठेवली होती की त्याचे अंत्यसंस्कार अशा ठिकाणी व्हावेत जिथे यापूर्वी कधीही कोणाचे दाहसंस्कार झाले नाहीत.
Ans: पवित्र आणि ‘अस्पर्श’ जागा शोधण्यासाठी श्रीकृष्णांनी अनेक ठिकाणांचा शोध घेतल्याची कथा सांगितली जाते.
Ans: कथेनुसार, ज्या वडाच्या झाडाजवळ ती जागा सापडली, त्या झाडाची एक फांदी तीन पानांनी वेगळी ओळखली जात होती. तीच या प्रसंगाची साक्ष मानली जाते.