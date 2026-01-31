Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अमेरिकेला दे धक्का! ट्रम्प यांच्या दबावानंतरही व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा PM मोदींनी फोन, जागतिक राजकारणात खळबळ

PM Modi Delcy Rodriguez Call : व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी खोनवरुन संवाद साधला असून यामुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 09:58 AM
  • व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक अध्यक्षांचा पंतप्रधान मोदींना फोन
  • भारत-व्हेनेझुएला द्विपक्षीय संबंध होणार मजबूत
  • जागतिक राजकारणात खळबळ
PM Modi Talks with Delcy Rodriguez : कराकस/नवी दिल्ली : जागतकि राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे, यामागचे कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिगज आणि पंतप्रधान मोदींचा शुक्रवारी (३० जानेवारी) झालेल्या संवाद आहे. या संवादानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली असून हा डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या साठी देखील मोठा झटका मानला जात आहे. ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

अमेरिकेच्या कारवाईनंतर आणि माजी अध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांच्या अटकेनंतर व्हेनेझुएलाची भारतासोबत ही पहिलीच उच्चस्तरीय चर्चा आहे. या चर्चेमुळे भारताची जागतिक कुटूनीती अधिक ठळकपणे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरुन याची माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, माझी व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्याशी फोनवरुन चर्चा झाली. या चर्चेत भारत आणि व्हेनेझुएलाचे द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा झाली.

भारतासाठी ही चर्चा का महत्वाची?

व्हेनेझुएला (Venezuela) हा एक तेल संपन्न राष्ट्र आहे. यामुळे भारतासाठी व्हेनेझुएलाची भागीदारी उर्जा सुरक्षेसाठी अधिक महत्वाची ठरेल. भारताची व्हेनेझुएलाच्या तेल कंपन्यांमध्ये आधीच गुंतवणूक आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत झाल्यास याचा भारताला मोठा फायदा होईल. यामुळे व्यापार आणि उर्जा क्षेत्रात दोन्ही देशांतील सहकार्य, गुंतवणूक दोन्ही देशांसाठी सकारात्म ठरेल.

ही चर्चा अशा वेळी झाली आहे. जेव्हा जागतिक राजकारणा मोठा बदल होत आहे. ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलातील ५०% तेल साठा अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली घेतल्याने जागतिक बाजारपेठांमध्ये तेल व्यापारा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. यामुळे ग्लोबल साउथमधील दोन सहकार्य या नव्या युतीमधून वाढण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि व्हेनेझुएलाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एकमेकांना पाठिंबा हा विकसनशील देशांचा आवाज मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. तसेच भविष्यात दोन्ही देशांच्या संबंधांनाही नवी दिशा मिळेल अशा आशा व्यक्त केली जात आहे. सध्या या चर्चेने जागतिक राजकारणातील समीकरणे कशी बदलतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Oil Sale : ट्रम्प यांची मोठी घोषणा! व्हेनेझुएलाचे 5 कोटी बॅरल तेल विक्रीला, भारताला खरेदीची संधी?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पंतप्रधान मोदी आणि व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्जमध्ये काय चर्चा झाली?

    Ans: पंतप्रधान मोदी आणि व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्जमध्ये भारत आणि व्हेनेझुएलातील द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यावर चर्चा झाली.

  • Que: व्हेनेझुएला भारत चर्चा महत्वाची का मानली जात आहेत?

    Ans: निकोलस मादुरो यांच्या अटकेनंतर व्हेनेझुएलाची ही पहिली आणि भारताशी उच्चस्तरीय चर्चा आहे, यामुळे जागतिक कुटनीतीसाठी ही चर्चा अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे.

Published On: Jan 31, 2026 | 09:58 AM

