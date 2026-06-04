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‘या’ फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

चेहऱ्यावरील चमक वाढवण्यासाठी महिला सतत महागडे फेशिअल, वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून हजारो रुपये खर्च करतात. यामुळे काहीकाळ चेहऱ्यावर ग्लो टिकून राहतो आणि पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. भरपूर पाणी, पोषक आहार, पुरेशी झोप घेतल्यास संपूर्ण शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारेल. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील गुलाबी ग्लो वाढवण्यासाठी कोणत्या फळाचा रस नियमित प्यावा, याबद्दल सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 04, 2026 | 10:44 AM
'या' फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

'या' फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

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1 / 5 चेहऱ्यावरील हरवलेला ग्लो वाढवण्यासाठी डाळिंबाचा रस प्यावा. डाळिंबाच्या रसात असलेले गुणकारी घटक, पोषक तत्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेसाठी वरदान आहेत.

चेहऱ्यावरील हरवलेला ग्लो वाढवण्यासाठी डाळिंबाचा रस प्यावा. डाळिंबाच्या रसात असलेले गुणकारी घटक, पोषक तत्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेसाठी वरदान आहेत.

2 / 5 डाळिंबामध्ये पॉलीफेनॉल, अँथोसायनिन आणि इतर पॉवरफूल अँटिऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. शरीरातील फ्री रॅडिकल्समुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी एक ग्लासभर डाळिंबाचा रस प्यावा.

डाळिंबामध्ये पॉलीफेनॉल, अँथोसायनिन आणि इतर पॉवरफूल अँटिऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. शरीरातील फ्री रॅडिकल्समुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी एक ग्लासभर डाळिंबाचा रस प्यावा.

3 / 5 डाळिंबामध्ये असलेले विटामिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेवर आलेले काळे डाग, पुरळ कमी करण्यास मदत करतात. कोलेजन युक्त पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास चेहरा कायमच तरुण दिसेल.

डाळिंबामध्ये असलेले विटामिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेवर आलेले काळे डाग, पुरळ कमी करण्यास मदत करतात. कोलेजन युक्त पदार्थांचा आहारात समावेश केल्यास चेहरा कायमच तरुण दिसेल.

4 / 5 उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरातील पाण्याची कमी झाल्यानंतर त्वचा रखरखीत आणि सुकल्यासारखी वाटते. अशावेळी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा डाळिंबाच्या रसाचे सेवन करावे.

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीरातील पाण्याची कमी झाल्यानंतर त्वचा रखरखीत आणि सुकल्यासारखी वाटते. अशावेळी आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा डाळिंबाच्या रसाचे सेवन करावे.

5 / 5 रक्तात साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी डाळिंबाच्या रसासोबतच बीट, गाजर आणि पालकचा सुद्धा रस प्यावा. यामुळे शरीर स्वच्छ होते.

रक्तात साचून राहिलेले विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी डाळिंबाच्या रसासोबतच बीट, गाजर आणि पालकचा सुद्धा रस प्यावा. यामुळे शरीर स्वच्छ होते.

Web Title: This fruit juice will bring pink glow on the face apart from purifying the blood the body will get a lot of benefits

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Published On: Jun 04, 2026 | 10:44 AM

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