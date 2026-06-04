‘या’ फळाचा ज्यूस आणेल चेहऱ्यावर गुलाबी ग्लो! रक्तशुद्ध करण्यासोबतच शरीराला होतील भरमसाट फायदे

चेहऱ्यावरील चमक वाढवण्यासाठी महिला सतत महागडे फेशिअल, वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून हजारो रुपये खर्च करतात. यामुळे काहीकाळ चेहऱ्यावर ग्लो टिकून राहतो आणि पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी आहारात बदल करणे आवश्यक आहे. भरपूर पाणी, पोषक आहार, पुरेशी झोप घेतल्यास संपूर्ण शरीराला भरमसाट फायदे होतील आणि आरोग्य सुधारेल. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावरील गुलाबी ग्लो वाढवण्यासाठी कोणत्या फळाचा रस नियमित प्यावा, याबद्दल सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)