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मराठी अभिनेत्याच्या घरी आली नवकोरी मर्सिडीज GLE AMG Coupé; किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Updated On: Jul 21, 2026 | 12:02 PM IST
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सारांश

मराठी अभिनेता चिराग पाटीलने तब्बल १.४५ कोटी रुपयांची Mercedes-Benz GLE AMG Coupé खरेदी केली. नव्या लक्झरी कारचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत त्याने चाहत्यांसोबत आनंदाचा क्षण साजरा केला.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • चिराग पाटीलने खरेदी केली नवकोरी मर्सिडीज
  • नव्या कारचा फोटो पोस्ट करत दिली माहिती
  • चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
Chirag Patil Mercedes : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता चिराग पाटील याचं एक मोठं स्वप्न अखेर पूर्ण झालं आहे. चिरागने नुकतीच आलिशान मर्सिडीज कार खरेदी केली असून, ही आनंदाची बातमी त्याने सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे.

वैयक्तिक आयुष्यात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत चिरागने नुकतीच Mercedes-Benz GLE ही आलिशान एसयूव्ही खरेदी केली आहे. या लक्झरी कारची किंमत सुमारे १.४५ कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे.

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नव्या कारची माहिती चिराग पाटीलने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. नव्या Mercedes-Benz GLE AMG Coupéसोबतचे खास फोटो पोस्ट करत त्याने कॅप्शनमध्ये, “IT’S FINALLY HERE… माझी नवीन Mercedes GLE AMG Coupé!” असं लिहिलं आहे.

या आलिशान एसयूव्हीमध्ये आकर्षक कूपे डिझाइन, दमदार इंजिन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रीमियम इंटिरिअर आणि प्रगत सुरक्षा फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही कार मर्सिडीजच्या सर्वाधिक लोकप्रिय लक्झरी मॉडेल्सपैकी एक मानली जाते. भारतात या मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत साधारण १.४५ कोटी रुपये आहे.

चिरागच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला आहे. चाहते, अनेक कलाकारांनी कमेंट्स करत त्याचं अभिनंदन केलं असून, नव्या कारसाठी त्याला भरभरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेत्याच्या या पोस्टला चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, त्याच्या नव्या लक्झरी कारची सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा रंगली आहे.

 

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मराठी चित्रपट ‘वजनदार’मधून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या चिरागने अल्पावधीतच स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. तो भारताचे माजी क्रिकेटपटू संदीप पाटील यांचा मुलगा आहे.मराठी चित्रपटसृष्टीसोबतच त्याने हिंदी चित्रपटांमध्येही दमदार कामगिरी केली आहे. ‘८३’, तसेच ‘चार्जशीट’ आणि ‘ले गया सद्दाम’ यांसारख्या हिंदी चित्रपटांमध्येही चिरागने महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण केली. विविध भाषांतील चित्रपटांमधून सातत्याने दर्जेदार भूमिका साकारत तो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे.

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Web Title: Dream finally come true marathi actor chirag patil buys a luxury mercedes car

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Published On: Jul 21, 2026 | 12:02 PM

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