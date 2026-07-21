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वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

Updated On: Jul 21, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

Gardening Tips : तुम्हाला माहितीये का? स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या एल्युमिनियम फॉईलचा वापर झाडांचे संरक्षण करण्यास आणि त्याची योग्य वाढ करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच वापरलेली एल्युमिनियम फॉईल फेकू नका तर तिचा योग्य रितीने वापर करा.

वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • स्वयंपाकघरातील एल्युमिनियम फॉईलचा बागकामातही उपयोग होऊ शकतो.
  • योग्य पद्धतीने वापर केल्यास झाडांची वाढ आणि संरक्षण करण्यास मदत मिळू शकते.
  • अनेक जण वापरून फेकून देणारी ही वस्तू गार्डनिंगसाठीही उपयुक्त ठरू शकते.
बहुतेक लोक स्वयंपाकघरात एल्युमिनियम फॉईलचा वापर करतात. चपाती गुंडाळून ठेवण्यासाठी किंवा टिफीनसाठी याचा वापर होतो. अनेकदा लोक या एल्युमिनियम फॉईलचा वापर केल्यानंतर त्याला करऱ्यात फेकून देतात. तुम्ही असे बऱ्याचदा केले असेल पण तुम्हाला माहिती आहे का? या वापरलेल्या एल्युमिनियम फॉयलच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या घरातील झाडांना पोषण मिळवून देऊ शकता. यामुळे एल्युमिनियम फॉईलचा पुरेपुर वापर होईल आणि तुमची झाडेही हिरवीगार बहरतील. एल्युमिनियम फॉईल एका खतासारखे काम करत नसले तरी, ते रोपांचे संरक्षण करण्यास आणि बागकामाची अनेक कामे सोपी करण्यास मदत करू शकते. तुम्ही ४ पद्धतीमध्ये याचा वापर गार्डनिंगमध्ये करु शकता. चला याविषयी माहिती जाणून घेऊया.

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सूर्यप्रकाशासाठी करा वापर

अनेक इंडोर झाडांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळत नाही. हेच कारण आहे की, झाड काही वेळातच कोमेजायला लागतात. खास करुन हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात खोलीत झाडांना फार सूर्यप्रकाश मिळत नाही अशावेळी त्यांना पोषण मिळवून देणे आपली जबाबदारी ठरते. अशावेळी तुम्ही एल्युमिनियम फॉईलची मदत घेऊ शकता. कुंडीच्या मागे किंवा खालच्या बाजूला एल्युमिनियम फॉईल लावली की त्यामुळे सूर्यप्रकाश थेट रोपाच्या पानांवर परावर्तित होतो. यामुळे झाडाला समान सूर्यप्रकाश मिळतो.

कीटकांना पळवून लावण्यास मदत करतो.

एल्युमिनियम फॉईलची चमक किटकांना किड्यांपासून दूर करण्यास मदत करते. यासाठी बागेत किंवा लहान रोपांजवळ एल्युमिनियम फॉईलचे काही तुकडे ठेवून द्या. याची चमक किटकांना झाडापासून दूर ठेवण्यास मदत करते. तथापि, असं केल्याने सर्व प्रकारचे किडे किंवा किटक पळून जात नाहीत पण रोपांना हानी पोहोचवू शकणाऱ्या उपद्रवी जीवांपासून संरक्षण करु शकते. किटकांना झाडापासून दूर ठेवण्यासाठी हा एक उपयुक्त आणि प्रभावी मार्ग ठरु शकतो.

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गडद रंगाच्या भांड्यांवर लावा

उन्हाळ्यात गडद रंगाच्या कुंड्या प्रखर उन्हामुळे फार जास्त गरम होतात. यामुळे कुंड्यांसोबतच मातीचे तापमान देखील वाढत असते जे परिणामी झाडांच्या रोपांना नुकसान पोहचवू शकते. अशात जर तुम्ही कुंड्यांना बाहेरुन एल्युमिनियम फॉईल गुंडाळली तर यामुळे अतिरिक्त उष्णतेपासून रोपांचे संरक्षण होऊ शकते. यामुळे झाड उन्हातही सुकणार नाही आणि त्याची योग्य वाढ होईल.

 

Web Title: Used aluminium foil gardening tips benefits for plants easy home garden hacks marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 12:08 PM

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