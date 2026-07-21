वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

चेहऱ्यावरील तेज कमी झाला आहे? मग ‘या’ पदार्थांचा वापर करून घरीच बनवा नॅचरल टोनर, सुरकुत्या होतील गायब
सूर्यप्रकाशासाठी करा वापर
अनेक इंडोर झाडांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळत नाही. हेच कारण आहे की, झाड काही वेळातच कोमेजायला लागतात. खास करुन हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात खोलीत झाडांना फार सूर्यप्रकाश मिळत नाही अशावेळी त्यांना पोषण मिळवून देणे आपली जबाबदारी ठरते. अशावेळी तुम्ही एल्युमिनियम फॉईलची मदत घेऊ शकता. कुंडीच्या मागे किंवा खालच्या बाजूला एल्युमिनियम फॉईल लावली की त्यामुळे सूर्यप्रकाश थेट रोपाच्या पानांवर परावर्तित होतो. यामुळे झाडाला समान सूर्यप्रकाश मिळतो.
कीटकांना पळवून लावण्यास मदत करतो.
एल्युमिनियम फॉईलची चमक किटकांना किड्यांपासून दूर करण्यास मदत करते. यासाठी बागेत किंवा लहान रोपांजवळ एल्युमिनियम फॉईलचे काही तुकडे ठेवून द्या. याची चमक किटकांना झाडापासून दूर ठेवण्यास मदत करते. तथापि, असं केल्याने सर्व प्रकारचे किडे किंवा किटक पळून जात नाहीत पण रोपांना हानी पोहोचवू शकणाऱ्या उपद्रवी जीवांपासून संरक्षण करु शकते. किटकांना झाडापासून दूर ठेवण्यासाठी हा एक उपयुक्त आणि प्रभावी मार्ग ठरु शकतो.
मुतखड्याचा वेदनांनी हैराण झाला आहात? किडनी निकामी होण्याआधी आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, स्टोन पडून जाईल बाहेर
गडद रंगाच्या भांड्यांवर लावा
उन्हाळ्यात गडद रंगाच्या कुंड्या प्रखर उन्हामुळे फार जास्त गरम होतात. यामुळे कुंड्यांसोबतच मातीचे तापमान देखील वाढत असते जे परिणामी झाडांच्या रोपांना नुकसान पोहचवू शकते. अशात जर तुम्ही कुंड्यांना बाहेरुन एल्युमिनियम फॉईल गुंडाळली तर यामुळे अतिरिक्त उष्णतेपासून रोपांचे संरक्षण होऊ शकते. यामुळे झाड उन्हातही सुकणार नाही आणि त्याची योग्य वाढ होईल.