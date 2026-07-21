C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

Business News: भारतातील आयटी क्षेत्रात अनेक मोठी नावे आहेत, पण सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेले नाव म्हणजे सी. विजयकुमार. त्यांच्या कामगिरीपेक्षा यावेळी त्यांच्या मानधनाची चर्चा अधिक रंगली आहे. एका भारतीय आयटी कंपनीच्या प्रमुखाला तब्बल शेकडो कोटी रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळाल्याने उद्योगविश्वासह सर्वसामान्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, हा प्रवास एका दिवसात घडलेला नाही. अनेक वर्षांची मेहनत, सातत्य आणि योग्य निर्णय यामुळे त्यांनी हे स्थान मिळवले आहे.
सी. विजयकुमार C. Vijayakumar यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात तांत्रिक क्षेत्रातून केली. सुरुवातीला त्यांनी अभियंता म्हणून काम केले आणि त्यानंतर कंपनीतील विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या. प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी स्वतःची क्षमता सिद्ध केली. त्यामुळेच पुढे त्यांच्यावर कंपनीच्या नेतृत्वाची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली.
२०१६ मध्ये त्यांच्याकडे एचसीएलटेकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाची धुरा आली. त्यानंतर कंपनीच्या कामकाजात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले. नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष आणि आधुनिक सेवांचा विस्तार यामुळे कंपनीने वेगाने प्रगती केली. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा आणि अभियांत्रिकी सेवा या क्षेत्रांमध्ये कंपनीने मजबूत ओळख निर्माण केली.
यावर्षी त्यांच्या वेतनाबाबत मोठी चर्चा होण्यामागे कारणही तितकेच खास आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २०२६ या आर्थिक वर्षात त्यांच्या एकूण मानधनाचे मूल्य सुमारे १७६.४७ कोटी रुपये इतके आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ते भारतातील आयटी क्षेत्रातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या प्रमुखांमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचले आहेत.
अर्थात, ही संपूर्ण रक्कम केवळ मासिक पगार नसते. अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या पॅकेजमध्ये मूळ वेतन, वार्षिक बोनस, विविध सुविधा आणि कंपनीच्या शेअर्सशी संबंधित प्रोत्साहनाचा मोठा वाटा असतो. कंपनीची कामगिरी चांगली राहिल्यास या शेअर-आधारित लाभांची किंमतही वाढते. त्यामुळे एकूण पॅकेज खूप मोठे दिसते.
एचसीएलटेकने गेल्या काही वर्षांत जागतिक बाजारात आपली मजबूत छाप सोडली आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबत करार, नव्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक आणि सातत्याने वाढणारा व्यवसाय यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम झाली. या यशामध्ये नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे संचालक मंडळाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आकर्षक मानधन आणि प्रोत्साहन दिले जाते.
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सी. विजयकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने अनेक देशांमध्ये आपले काम वाढवले आहे. आज एचसीएलटेक जगातील अनेक भागांमध्ये सेवा देत असून विविध उद्योगांसाठी आधुनिक तांत्रिक उपाय उपलब्ध करून देत आहे. बदलत्या काळानुसार कंपनीने स्वतःला सातत्याने विकसित केले, ही त्यांची मोठी जमेची बाजू मानली जाते.
मोठे वेतन मिळाल्यामुळे चर्चा होणे स्वाभाविक असले तरी त्यामागील अनेक वर्षांची मेहनत, अनुभव आणि जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असते. जागतिक स्तरावर हजारो कर्मचारी, मोठे ग्राहक आणि अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय सांभाळणाऱ्या व्यक्तीवर मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे अशा मानधनाकडे केवळ आकड्यांच्या दृष्टीने न पाहता, त्या मागील कामगिरी आणि नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातूनही पाहणे आवश्यक आहे.
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आज सी. विजयकुमार यांचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. साध्या सुरुवातीपासून मेहनत, कौशल्य आणि सातत्य यांच्या जोरावर सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचता येते, हे त्यांनी आपल्या कारकिर्दीतून दाखवून दिले आहे.