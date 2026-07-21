मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

Updated On: Jul 21, 2026 | 12:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

C. Vijayakumar: सी. विजयकुमार यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात तांत्रिक क्षेत्रातून केली. सुरुवातीला त्यांनी अभियंता म्हणून काम केले आणि त्यानंतर कंपनीतील विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या

C. Vijayakumar (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

C. Vijayakumar (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सी. विजयकुमार यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात
  • कंपनीच्या नेतृत्वाची मोठी जबाबदारी
  • जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष
 

Business News: भारतातील आयटी क्षेत्रात अनेक मोठी नावे आहेत, पण सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेले नाव म्हणजे सी. विजयकुमार. त्यांच्या कामगिरीपेक्षा यावेळी त्यांच्या मानधनाची चर्चा अधिक रंगली आहे. एका भारतीय आयटी कंपनीच्या प्रमुखाला तब्बल शेकडो कोटी रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळाल्याने उद्योगविश्वासह सर्वसामान्यांमध्येही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, हा प्रवास एका दिवसात घडलेला नाही. अनेक वर्षांची मेहनत, सातत्य आणि योग्य निर्णय यामुळे त्यांनी हे स्थान मिळवले आहे.

कंपनीच्या नेतृत्वाची मोठी जबाबदारी

सी. विजयकुमार C. Vijayakumar यांनी आपल्या करिअरची सुरुवात तांत्रिक क्षेत्रातून केली. सुरुवातीला त्यांनी अभियंता म्हणून काम केले आणि त्यानंतर कंपनीतील विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या. प्रत्येक टप्प्यावर त्यांनी स्वतःची क्षमता सिद्ध केली. त्यामुळेच पुढे त्यांच्यावर कंपनीच्या नेतृत्वाची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली.

जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष

२०१६ मध्ये त्यांच्याकडे एचसीएलटेकच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाची धुरा आली. त्यानंतर कंपनीच्या कामकाजात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले. नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष आणि आधुनिक सेवांचा विस्तार यामुळे कंपनीने वेगाने प्रगती केली. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा आणि अभियांत्रिकी सेवा या क्षेत्रांमध्ये कंपनीने मजबूत ओळख निर्माण केली.

भारतातील आयटी क्षेत्रातील सर्वाधिक मानधन

यावर्षी त्यांच्या वेतनाबाबत मोठी चर्चा होण्यामागे कारणही तितकेच खास आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, २०२६ या आर्थिक वर्षात त्यांच्या एकूण मानधनाचे मूल्य सुमारे १७६.४७ कोटी रुपये इतके आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ते भारतातील आयटी क्षेत्रातील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या प्रमुखांमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचले आहेत.

अर्थात, ही संपूर्ण रक्कम केवळ मासिक पगार नसते. अशा पदावरील अधिकाऱ्यांच्या पॅकेजमध्ये मूळ वेतन, वार्षिक बोनस, विविध सुविधा आणि कंपनीच्या शेअर्सशी संबंधित प्रोत्साहनाचा मोठा वाटा असतो. कंपनीची कामगिरी चांगली राहिल्यास या शेअर-आधारित लाभांची किंमतही वाढते. त्यामुळे एकूण पॅकेज खूप मोठे दिसते.

संचालक मंडळाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आकर्षक मानधन

एचसीएलटेकने गेल्या काही वर्षांत जागतिक बाजारात आपली मजबूत छाप सोडली आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांसोबत करार, नव्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक आणि सातत्याने वाढणारा व्यवसाय यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम झाली. या यशामध्ये नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे संचालक मंडळाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आकर्षक मानधन आणि प्रोत्साहन दिले जाते.

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर

सी. विजयकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने अनेक देशांमध्ये आपले काम वाढवले आहे. आज एचसीएलटेक जगातील अनेक भागांमध्ये सेवा देत असून विविध उद्योगांसाठी आधुनिक तांत्रिक उपाय उपलब्ध करून देत आहे. बदलत्या काळानुसार कंपनीने स्वतःला सातत्याने विकसित केले, ही त्यांची मोठी जमेची बाजू मानली जाते.

मानधनाकडे केवळ आकड्यांच्या दृष्टीने न पाहता

मोठे वेतन मिळाल्यामुळे चर्चा होणे स्वाभाविक असले तरी त्यामागील अनेक वर्षांची मेहनत, अनुभव आणि जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असते. जागतिक स्तरावर हजारो कर्मचारी, मोठे ग्राहक आणि अब्जावधी रुपयांचा व्यवसाय सांभाळणाऱ्या व्यक्तीवर मोठी जबाबदारी असते. त्यामुळे अशा मानधनाकडे केवळ आकड्यांच्या दृष्टीने न पाहता, त्या मागील कामगिरी आणि नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनातूनही पाहणे आवश्यक आहे.

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

आज सी. विजयकुमार यांचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. साध्या सुरुवातीपासून मेहनत, कौशल्य आणि सातत्य यांच्या जोरावर सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचता येते, हे त्यांनी आपल्या कारकिर्दीतून दाखवून दिले आहे.

Web Title: Who is hcltech ceo c vijayakumar earns 176 crore annually

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 12:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर
1

SEBI ने CDSL वर लावला तब्बल 1 कोटी रुपयांचा दंड! सायबर सिक्युरिटीची चूक पडली भारी; तपासणीत सत्य आले बाहेर

Credit Card Limit: पगारापेक्षा जास्त का असते क्रेडिट कार्डची लिमिट? बँकांचा ‘हा’ गेम प्लॅन समजून घ्या
2

Credit Card Limit: पगारापेक्षा जास्त का असते क्रेडिट कार्डची लिमिट? बँकांचा ‘हा’ गेम प्लॅन समजून घ्या

Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास
3

Stock Tips : 4 दिवसांत 40% रिटर्न! ‘या’ मल्टिबॅगर शेअरवर ब्रोकरेजचा मोठा विश्वास

New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय
4

New Song: ‘राकेश राऊत प्रॉडक्शन’ आणि व्हिडिओ पॅलेस’ प्रस्तुत ‘माझे स्वामी समर्थ’ गाणं स्वामीभक्तांच्या मनावर करतंय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

Jul 21, 2026 | 12:43 PM
चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

Jul 21, 2026 | 12:15 PM
वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

Jul 21, 2026 | 12:08 PM
मराठी अभिनेत्याच्या घरी आली नवकोरी मर्सिडीज GLE AMG Coupé; किंमत ऐकून व्हाल थक्क

मराठी अभिनेत्याच्या घरी आली नवकोरी मर्सिडीज GLE AMG Coupé; किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Jul 21, 2026 | 12:02 PM
रोजच्या आहारात नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ! शरीरात दिवसभर टिकून राहील ऊर्जा, दिसाल अधिक तरुण

रोजच्या आहारात नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ! शरीरात दिवसभर टिकून राहील ऊर्जा, दिसाल अधिक तरुण

Jul 21, 2026 | 11:56 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा