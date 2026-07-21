मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

Updated On: Jul 21, 2026 | 12:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

US Canada Trade : ट्रम्प यांनी कॅनडातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५०% टॅरिफची घोषणा केली आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली असून अमेरिका आणि कॅनडातील व्यापार तणाव पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

Trump and Mark Carney

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार? (फोटो सौज्न्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिका-कॅनडा युद्ध पुन्हा सुरु होणार
  • ट्रम्प यांनी कॅनडातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लावले ५०% टॅरिफ
  • कारण काय?
US Canada Trade News in Marathi : वॉशिंग्टन/ओटावा : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक निर्णय घेतला आहे. त्यांनी कॅनडातून आयात होणाऱ्या बहुतांश वस्तूंवर ५०% टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिका आणि कॅनडातील व्यापार तणाव पुन्हा वाढू शकतो. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेतही खळबळ उडण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा : Odessa Port Attack : ओडेसा बंदराजवळ जहाजावरील हल्ल्यात ४ भारतीयांचा मृत्यू; युक्रेनचा रशियावर आरोप, भारताने काय म्हटले?

अमेरिकेच्या व्हाईट हाईसने दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या टॅरिफची अंमलबाजावणी १९ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे. ट्रम्प सरकारने अमेरिकन वाहन उद्योग, मद्य आणि दुग्धजन्य उत्पादनांवर कॅनडाने भेदभावपूर्ण वागणूक दिल्याचा आरोप केला आहे. यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे.

व्हाईट हाउसच्या माहितीनुसार, कलम ३३८ अतंर्गत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तीन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षरी केली आहे. यामध्ये युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार अंतर्गत कर सवलत देण्यात आलेल्या वस्तूंवरही ५०% टॅरिफ लादण्यात आले आहे. मात्र, उर्जा उत्पादने, पोटॅश, मासे तसेच इतरा काही महत्त्वाची खनिजे वगळण्यात आली आहे. यामुळे धोरणात्मक वस्तूंवरील व्यापार सध्या सुरु राहणार आहे.

कॅनडाची प्रतिक्रिया

ट्रम्प यांच्या या निर्णयानंतर कॅनडाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ओंटारियोचे प्रमुख डग फोर्ड यांनी अमेरिकेच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर दिले जाईल असे म्हटले आहे. डॉलरच्या बदल्यात डॉलर, टॅरिफच्या बदल्यात टॅरिफ या मूल्यावर कॅनडा कारवाई करेल असे त्यांनी म्हटले.

काय होणार परिणाम?

तज्ज्ञांच्या मते, ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा परिणाम केवळ अमेरिका-कॅनडापर्यंत मर्यादित राहणार नाही. आयात शुल्क वाढल्याने वस्तूंच्या किमती वाढतील ज्याचा ग्राहकांना फटका बसेल. जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे आर्थिक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थिती याम निर्णयामुळे व्यापार युद्ध सुरु होऊ शकते.

अमेरिकेच्या या निर्णयावर कॅनडा काय उत्तर देईल. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार तणावाचा जगातिक परिणाम होईल काय याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा : US-Iran War : अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प आक्रमक; इराणला किंमत मोजावी लागणार

Web Title: Us canada trade trump imposes 50 percent tariff on canada

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 12:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US-Iran War : अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प आक्रमक; इराणला किंमत मोजावी लागणार
1

US-Iran War : अमेरिकन सैनिकांच्या मृत्यूनंतर ट्रम्प आक्रमक; इराणला किंमत मोजावी लागणार

Iran Attacks US : जॉर्डनच्या सैन्यानेच केला अमेरिकेचा गेम? इराणच्या 20 तळांवरील भीषण हल्ल्याने वॉशिंग्टन हादरले; 2 सैनिक ठार
2

Iran Attacks US : जॉर्डनच्या सैन्यानेच केला अमेरिकेचा गेम? इराणच्या 20 तळांवरील भीषण हल्ल्याने वॉशिंग्टन हादरले; 2 सैनिक ठार

Utah Flash Flood: अमेरिकेत निसर्गाचा हाहाःकार! युटामध्ये अचानक आलेल्या पुरात अग्निशमन दलाच्या कॅप्टनसह 5 जणांचे कुटुंब वाहून गेले
3

Utah Flash Flood: अमेरिकेत निसर्गाचा हाहाःकार! युटामध्ये अचानक आलेल्या पुरात अग्निशमन दलाच्या कॅप्टनसह 5 जणांचे कुटुंब वाहून गेले

US-Iran Conflict : होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिकेच्या ताब्यात? ट्रम्प यांचा मोठा दावा; इराणबाबत खळबळजनक विधान
4

US-Iran Conflict : होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिकेच्या ताब्यात? ट्रम्प यांचा मोठा दावा; इराणबाबत खळबळजनक विधान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

3 Idiots: सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ‘3 इडियट्स’ची पुन्हा थिएटरमध्ये एन्ट्री; जाणून घ्या रिलीज डेट

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

C. Vijayakumar: एका दिवसाला लाखोंची कमाई! 176 कोटी पगार घेणारे सी. विजयकुमार कोण आहेत?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

US Canada Trade : ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! कॅनडावर फोडला टॅरिफ बॉम्ब; व्यापारयुद्ध पेटणार?

Jul 21, 2026 | 12:44 PM
NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

NMIMS Vice Chancellor: प्रा. सौगत रे यांची एनएमआयएमएस विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती!

Jul 21, 2026 | 12:43 PM
चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

Jul 21, 2026 | 12:15 PM
वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

वापरलेल्या Aluminium Foil च्या मदतीने झाडांना मिळेल पोषण, ४ सोप्या पद्धती जाणून घ्या

Jul 21, 2026 | 12:08 PM
मराठी अभिनेत्याच्या घरी आली नवकोरी मर्सिडीज GLE AMG Coupé; किंमत ऐकून व्हाल थक्क

मराठी अभिनेत्याच्या घरी आली नवकोरी मर्सिडीज GLE AMG Coupé; किंमत ऐकून व्हाल थक्क

Jul 21, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा