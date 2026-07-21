चीनचा मोठा निर्णय! भावनिक नातं निर्माण करणाऱ्या AI Chatbots वर बंदी, खऱ्या नातेसंबंधांना सरकारचं प्राधान्य

7200mAh बॅटरी अन् स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर… Vivo च्या नव्या स्मार्टफोनने केला धमाका; जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत
चीनने गेल्या आठवड्यांपासून हे नवीन नियम देशभरात लागू केले आहेत. चीनने लागू केलेल्या या नवीन नियमांनुसार, आता मानवांसोबत मैत्री करणाऱ्या एआय चॅटबोट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. हे असे एआय चॅटबोट्स आहेत जे लोकांना त्यांची सवय लावतात आणि भाविनिकदृष्ट्या स्वत:वर अवलंबून ठेवतात. या नियमांंमध्ये लहान मुलांसोबत वर्चुअल प्रेमसंबंधांवरही पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. जर एखाद्या चॅटबोटला वाटले की, एखादा यूजर कोणत्या भावनिक त्रासाचा किंवा समस्येचा सामना करत आहे, तर कंपन्यांना त्वरित त्याच्या इमरजेंसी कॉन्टॅक्टवर अलर्ट करावे लागणार आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
नवीन नियम चीनच्या एआय साथीदार सेवांना देखील लागू होतात, ज्यामध्ये अलीबाबा आणि टिकटॉकची मूळ कंपनी, बायटडान्स यांच्या प्रोडक्ट्सचा समावेश आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी यूजर्सना स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, नवीन नियमांचे पालन करण्यासाठी चॅटबोटचे काही फीचर्स बंद केले जाणार आहेत.
तज्ज्ञांनी या प्रकरणी त्यांचे मत मांडले असून त्यांचं असं म्हणणं आहे की, एआय सोबती (कंपॅनियन्स) लोकांना वास्तविक जीवनात नातेसंबंध तयार करण्यापासून आणि कुटूंब बनवण्यापासून रोखते. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसचे फेलो, मॅट शीहान यांचं असं मत आहे की, सरकारला अजिबात आवडणार नाही की, त्यांच्या लोकसंख्येचा एक मोठा भाग चॅटबोट्ससोबत खोल भावनिक संबंध निर्माण करेल, कारण असे झाल्यास लोकसंख्येचा हा भाग लग्नाच्या बंधनातून बाहेर पडतो. त्यांनी पुढे असं म्हटलं आहे की, सरकारची अशी इच्छा आहे की, लोकांनी एआय सोबती (कंपॅनियन्स) सोबत भावनिक संबंध निर्माण करण्यऐवजी वास्तविक जीवनात नातेसंबंध तयार करावेत.
मोबाईलवर ABHA कार्ड डाउनलोड करायचंय? फक्त 2 मिनिटांत पूर्ण होईल काम; जाणून घ्या सर्वात सोपी पद्धत
नवीन नियमांनुसार, एआय कंपॅनियन चॅटबॉट्स अधिकृतपणे बाजारात लाँच करण्यापूर्वी त्यांना शासकीय पुनरावलोकनातून जावे लागेल. अधिकाऱ्यांना अशा सर्विस बंद करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, ज्या त्यांना सुरक्षित वाटत नाहीत. हे नियम अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्क सारख्या राज्यांपेक्षा खूप कठोर आहे, जिथे एआय कायद्यांमध्ये चॅटबोट्ससाठी यूजर्सना केवळ चॅटबोट्स हे मानव नाही याची आठवण करून देणे आणि गरज पडल्यास हेल्प डेस्कची माहिती देणे आवश्यक आहे.