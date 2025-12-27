आतड्यांमध्ये झालेले घाणेरडे जंत नष्ट करण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचे करा सेवन, लगेच दिसून येईल फरक

चुकीची जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर अन्न आणि घाणेरड्या हातांनी खाण्याच्या सवयीमुळे लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांच्या पोटात जंत होतात. जंत होणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. पण योग्य वेळी लक्ष न दिल्यास आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. आतड्यांमध्ये झालेल्या जंतामुळे भूक न लागणे, पोटदुखी, अतिसार, गुदद्वाराला खाज सुटणे, चिडचिड होणे आणि झोपेत दात चावणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. योग्य वेळी लक्ष न दिल्यामुळे शरीरातील पोषक घटक कमी होऊन थकवा अशक्तपणा वाढू लागतो. आज आम्ही तुम्हाला आतड्यांमध्ये झालेले जंत नष्ट करण्यासाठी कोणत्या पेयांचे सेवन करावे, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)