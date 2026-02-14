ENG vs SCO: टॉम बेंटनच्या धुवाधार खेळीने इंग्लंडचे जोरदार पुनरागमन, 5 विकेट्सने स्कॉटलंडचा पराभव

रशीदने कर्णधार रिकी बेरिंग्टन (४९) याच्यासह तीन विकेट्स घेत स्कॉटलंडचा डाव घसरला. डॉसनने दोन जलद विकेट्स घेतल्या आणि स्कॉटलंडची एकूण गती खंडित केली. या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इंग्लंडने सुरुवातीला दोन षटकांत १३ धावांत दोन विकेट्स गमावल्या. पण त्यानंतर, बँटनने ४१ चेंडूत चार चौकार आणि तीन षटकार मारत सामना जिंकून दिला. विल जॅक्सने ब्रॅड व्हीलच्या चेंडूवर एक षटकार आणि एक चौकार मारत १८.२ षटकांत विजय मिळवला. इंग्लंडने पाच बाद १५५ धावा केल्या.
इंग्लंडचा निर्णायक सामना इटलीविरुद्ध
इंग्लंडने नेपाळविरुद्धचा पहिला सामना थोडक्यात जिंकला पण वेस्ट इंडिजविरुद्ध पराभव पत्करला. या विजयाने त्यांना चार गुण मिळवून दिले आणि वेस्ट इंडिजनंतर गटात दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले. आता, सुपर एटमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी इंग्लंड सोमवारी इटलीचा सामना करेल. इंग्लंडला भागीदारीची आवश्यकता होती आणि बँटनला जेकब बेथेलने (२८ चेंडूत ३२) साथ दिली. या दोघांनी ४५ चेंडूत ६६ धावा जोडून डाव स्थिर केला. फिल साल्ट (२) आणि जोस बटलर (३) लवकर बाद झाले.
बँटनला सात धावांवर जीवनदान देण्यात आले आणि त्याचा फायदा घेत विजयी खेळी खेळली. बेथेलचा स्लॉग-स्वीप शॉट थेट बॅकवर्ड पॉइंटवर गेल्याने डेव्हिडसनने अखेर भागीदारी संपवली. स्कॉटलंडने धावगती रोखली आणि हॅरी ब्रूकच्या विकेटने दबाव वाढवला. ब्रूकने एक स्कूप करण्याचा प्रयत्न केला, शॉर्ट फाइन लेगवर ब्रॅड व्हीलने झेल दिला, ज्यामुळे इंग्लंडची स्थिती १०.४ षटकांत ४ बाद ८६ अशी झाली.
इंग्लंडकडून रशीदची शानदार गोलंदाजी
तत्पूर्वी, रशीदने तीन आणि डॉसनने दोन विकेट घेतल्या, स्कॉटलंडला १९.४ षटकांत १५२ धावांत गुंडाळले. वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरने दोन विकेट घेतल्या. स्कॉटलंड तीन बाद ११३ धावांवर चांगल्या स्थितीत होता आणि २०० धावांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता दिसत होती, कर्णधार बेरिंग्टन आणि टॉम ब्रूस (२४) चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसत होते. पहिल्या दोन षटकांत २६ धावा दिल्यानंतर, रशीदने सामना फिरवला. त्याने बेरिंग्टनला त्याच्या अर्धशतकापासून एक धाव कमी बाद केले.
त्याच्या पुढच्या षटकात, रशीदने मॅथ्यू क्रॉस आणि मार्क वॅटला बाद करत तीन चेंडूंत दोन विकेट घेतल्या. इंग्लंडच्या फिरकी जोडीने चार षटकांत पाच बळी घेतले, ज्यामुळे स्कॉटलंडचा धावसंख्या ३ बाद ११३ वरून ८ बाद १२७ अशी कमी झाली. मधल्या षटकांत संघाने १४ धावांत पाच बळी गमावले. जेमी ओव्हरटन (१/२३) नेही कसून गोलंदाजी केली आणि स्कॉटलंडला सावरता आले नाही.
जोफ्रा आर्चरने लवकर विकेट घेतल्या
पॉवरप्लेमध्ये तीन चेंडूंत सलामीवीर जॉर्ज मुन्से (०४) आणि ब्रेंडन मॅकमुलन (००) यांना बाद करणाऱ्या आर्चर (२/२४) मुळे इंग्लंडला सुरुवातीचा धक्का बसला. मायकेल जोन्स (३३) ने पॉवरप्लेच्या शेवटच्या षटकात सॅम करनच्या चेंडूवर दोन चौकार आणि एक षटकार मारून धावसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच षटकात तो बाद झाला.
पॉवरप्लेमध्ये स्कॉटलंडचा धावसंख्या ३ बाद ४२ होता. त्यानंतर बेरिंग्टन आणि ब्रूस यांनी चौथ्या विकेटसाठी ४१ चेंडूंत ७१ धावा जोडल्या, ज्यामुळे स्कॉटलंड मजबूत स्थितीत आला. खेळपट्टीने अतिरिक्त उसळी आणि वेग दिला, ज्याचा आर्चरने त्याच्या सुरुवातीच्या स्पेलमध्ये फायदा घेतला. या काळात आर्चरने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आणि तो स्टुअर्ट ब्रॉड आणि मार्क वूड यांच्यानंतर तिन्ही फॉरमॅटमध्ये ५० विकेट्स घेणारा इंग्लंडचा तिसरा वेगवान गोलंदाज बनला.
