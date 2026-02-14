धक्कादायक! रशियन विरोधी पक्षनेता Alexei Navalny ला देण्यात आले बेडकाचं विष, 5 युरोपीय देशांचा पुतीन सरकारवर आरोप

निवेदनात म्हटले आहे की नवलनीकडून घेतलेल्या नमुन्यांचे विश्लेषण केल्याने दक्षिण अमेरिकेतील विषारी डार्ट फ्रॉगमध्ये आढळणारे एपिबॅटिडाइन हे विष आढळून आले आहे. या पाच देशांनी सांगितले की ते रासायनिक शस्त्रे कराराचे उल्लंघन केल्याबद्दल रशियाला रासायनिक शस्त्रे प्रतिबंधक संघटनेला अहवाल देत आहेत.
दिले संयुक्त निवेदन
या पाच देशांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की चाचणी नमुन्यांचे विश्लेषण केले असता एपिबेटिडाइन नावाचे विषारी विष आढळून आले. हे विष दक्षिण अमेरिकन विषारी बेडकांमध्ये आढळते आणि ते अत्यंत धोकादायक मानले जाते. पाच देशांनी या हल्ल्यासाठी थेट रशियन राज्य यंत्रणेला जबाबदार धरले.
संयुक्त निवेदनात असे म्हटले आहे की असा हल्ला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करण्याची संसाधने, हेतू आणि क्षमता फक्त रशियन राज्याकडेच होती. युरोपियन देशांनी असे म्हटले आहे की उपलब्ध वैज्ञानिक पुरावे विषबाधा झाल्याची पुष्टी करतात. नवलनी हे रशियाच्या प्रमुख विरोधी पक्षांपैकी एक मानले जात होते आणि ते दीर्घकाळापासून सरकारचे टीकाकार होते. हा नवीन दावा रशिया आणि युरोपियन देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव आणखी वाढण्याचे संकेत देतो. पुढील राजनैतिक कारवाईचाही विचार केला जात आहे.
पुतिन यांचे ‘शत्रू’ म्हणून ओळखले जाते
नवलनी यांनी सातत्याने रशियन सरकारविरुद्ध आवाज उठवला होता आणि त्यांना व्लादिमीर पुतिन यांचे सर्वात मोठे शत्रू म्हणून पाहिले जात होते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आर्क्टिक पाइन कॉलनीमध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली. ते १९ वर्षांची शिक्षा भोगत होते, जी त्यांना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित वाटली.
नवलनी यांच्या विधवा युलिया नवलनाया यांनी गेल्या वर्षी सांगितले होते की त्यांच्या पतीला त्यांच्या मृत्यूच्या काही काळापूर्वी विषबाधा करण्यात आली होती. नवलनाय यांनी नवलनीच्या मृत्यूसाठी वारंवार राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना जबाबदार धरले आहे, परंतु रशियन सरकारने हा आरोप जोरदारपणे नाकारला आहे.
पत्नीनेही केला होता आरोप
“दोन वेगवेगळ्या देशांमधील या प्रयोगशाळांनी एकाच निष्कर्षावर पोहोचले आहेत. अलेक्सीची हत्या करण्यात आली. आणि स्पष्टपणे सांगायचे तर, त्याला विष देण्यात आले,” असे सुश्री नवलनाय यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले होते. क्लिपमध्ये, त्यांनी तुरुंगातील व्हिडिओ फुटेजच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि मृत्यूच्या दिवशीच्या सेलचे फोटो दाखवले, ज्यामध्ये जमिनीवर उलट्या झाल्याचे निशाण दिसत होते. अलेक्सीला विष देण्यात आले किंवा ते तुरुंग अधिकाऱ्यांनी केले याचा कोणताही थेट पुरावा त्यांनी दिला नाही असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
