Urvashi Rautela च्या आयुष्यात नव्या प्रेमाची एंट्री? कोण आहे तो करोडपती गायक? नव्या नात्याची जोरदार चर्चा

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असते. सोशल मीडियावर तिच्या सौंदर्यामुळे ती नेहमीच चर्चेत असते, पण तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचीही चर्चा कमी होत नाही. अलिकडेच ती भारतीय क्रिकेटपटू ऋषभ पंतसोबतच्या नात्याबद्दलच्या अफवांमुळे चर्चेत होती. आता तिच्या आयुष्यात एका नवीन प्रेमाचा प्रवेश झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. ती एका करोडपती गायकाला डेट करत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत विधान झालेले नाही.
खरं तर, उर्वशी रौतेलाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे, जो अभिनेत्रीने स्वतः इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. त्यामध्ये ती पंजाबी गायक एपी ढिल्लनसोबत पोज देताना दिसत आहे. तो तिच्या मागे बसलेला, हसत असल्याचे दिसून येते. दोघांमध्ये जवळचे नाते आणि उत्सवाचे वातावरण स्पष्ट दिसते. व्हिडिओमध्ये दोघेही आराम करताना दिसत आहेत. व्हिडिओ शेअर करताना अभिनेत्रीने कोणतेही कॅप्शन लिहिलेले नाही, परंतु सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की दोघांनीही प्री-व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेशन केले आहे.
उर्वशी रौतेला आणि एपी ढिल्लन यांनी या उत्सवासाठी बुर्ज अल अरब सारख्या प्रतिष्ठित स्थळांना भेट दिली. शिवाय, अहवालांनुसार ते बुर्ज अल अरबच्या आलिशान २४ कॅरेट सोन्याच्या प्रेसिडेंशियल सूटमध्ये राहिले होते. हा सूट त्याच्या विशिष्टतेसाठी प्रसिद्ध आहे. या सूटमधून मऊ सोनेरी दिवे आणि अरबी आखाताचे आश्चर्यकारक दृश्य दिसते.
उर्वशीचा एपी ढिल्लन सोबतचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर लोकांनी त्यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया दिल्या. जेव्हा लिंक-अपच्या अफवा पसरू लागल्या तेव्हा अभिनेत्रीने कमेंट सेक्शन लपवले. एका व्यक्तीने अभिनेत्रीचे कौतुक करत लिहिले, “तू खूप गोंडस आहेस,” तर दुसऱ्याने लिहिले, “तू खरी देवदूत आहेस.” अनेकांनी अशी टिप्पणीही केली की त्यांना ही भेट अपेक्षित नव्हती.
View this post on Instagram
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलिकडेच एपी ढिल्लन याचे नाव तारा सुतारियाशीही जोडले जात होते. एका स्टेज शोमध्ये दोघे जवळीक साधताना दिसले होते, ज्यामुळे अभिनेत्री आणि वीर पहाडिया यांच्यात ब्रेकअप झाल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. आता एपी ढिल्लन याचे नाव उर्वशीशी जोडले जात आहे. पण यात किती तथ्य आहे हे फक्त त्यांनाच माहिती आहे. यापूर्वी, उर्वशीचे ऋषभ पंतशी संबंध असल्याची अफवा पसरली होती आणि त्या दोघांमध्ये वक्तव्येही झाली होती.
