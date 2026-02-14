1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला ताव साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?
बाजारात मिळणाऱ्या एक रुपयांच्या शॅम्पूच्या शॅशेने तुम्ही गंजलेल्या तव्याला नव्यासारखी चमक मिळवून देऊ शकता. बहुतेक महिला अनेकदा तव्या स्वच्छ करण्यासाठी तीक्ष्ण घासणीचा वापर करतात, ज्यामुळे त्याचा पृष्ठभाग खराब होतो. या प्रकरणात, एक सोपी होम ट्रिक तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तव्यावरील घाण काढण्यासाठी शॅम्पू, सोडा आणि लिंबू वापरला जातो. ही युक्ती तुम्हाला तुमच्या तव्याला खूप कमी प्रयत्नात चमकण्यास मदत करू शकते. नियमित तवा वापरुन आणि स्वच्छ करुनही जर याला गंज लागत असेल तर हे लक्षात घ्या की त्याला पाण्यापासून दूर ठेवण गरजेचे आहे. लोखंड जास्त काळ पाण्याच्या संपर्कात राहिल्यास त्याला गंज पडू लागतो. अशात जेव्हाही तवा स्वच्छ कराल तेव्हा यावरील पाणी पुसून याला ट्राॅलीत किंवा मांडणीत ठेवा.
जुना काळपळ-गंज लागलेला तवा साफ कसा करावा?
यासाठी प्रथम तवा गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवा. यात कोणताही बाजारातील १ रुपयांचा शॅम्पू टाका. शॅम्पूमधील सर्फेक्टेंट्स तव्यावरील ग्रीस कमी करण्यास मदत करतात आणि काळा झालेला घट्ट थर सैल करते. तव्यावर शॅम्पू टाकल्यानंतर यात एक चमचा बेकींग सोडा घाला. असं केल्याने हट्टी डाग दूर होण्यास मदत होते, शॅम्पू आणि सोडा यांचे मिश्रण एक शक्तिशाली फोम तयार करते जे पॅनवरील जळलेल्या लेप आणि गंजांशी थेट लढते.
चमच्याने किंवा स्पॅटुलाचा वापर करून, मिश्रण तव्यावर ढवळत राहा. ते थोडे कोरडे आणि गरम होऊ द्या. या दरम्यान,तुम्हाला दिसेल की तव्यावरील घाण, कडक काळा थर हळूहळू निघत आहे. आता त्यात पाणी आणि लिंबाचा रस पिळून ढवळत रहा. लिंबाच्या आम्लयुक्त स्वभावामुळे बेकिंग सोडासोबत एक रासायनिक अभिक्रिया होते ज्यामुळे उरलेला कोणताही गंज आणि डाग त्वरित निघून जातो. पाणी घातल्याने कोणताही घाण द्रव स्वरूपात विरघळेल. आता गॅस बंद करा आणि तव्याला पाण्यात टाकून घासून घ्या. भांड्यांचा साबण आणि स्क्राॅचच्या मदतीने तव्याला छान घासून स्वच्छ करा. तुम्हाला दिसेल की जळलेला आणि गंजलेला पॅन जास्त प्रयत्न न करता नव्यासारखा चमकत आहे. धुतल्यानंतर पॅनवरील संपूर्ण पाणी पूसून घ्या.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.