Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Clean Dirty Tawa Or Pan With Just 1rupee Shampoo Lifestyle News In Marathi

1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला ताव साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

Cleaning Tips : लोखंडी तवा रोजच्या वापरामुळे काळा होतो आणि यावर गंजही पडू लागतो. मात्र तो फेकून देण्याऐवजी घरच्या घरी अगदी सोप्या उपायाने त्याला नव्यासारखे चमकवता येऊ शकते.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:57 AM
1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला ताव साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • बहुतेक घरात लोखंडी तव्याचा आवर्जून वापर केला जातो.
  • लोखंडी तवा काळा पडला किंवा त्याला गंज लागला की त्याला स्वच्छ करणे कठीण बनते.
  • एक सोपी घरगुती ट्रिक वापरुन तुम्ही जुन्या तव्याला नव्यासारखी चमक मिळवून देऊ शकता.
भारतीय स्वयंपाकघरात लोखंडी तव्याचा दररोज वापर हा होतोच. चपाती, डोसा, चिला, बेसनाचा पोळा असे अनेक पदार्थ तव्यावर बनवले जातात. अशा रोजच्या कामांत वापरला जाणारा हा तवा नियमित तितकाच स्वच्छ करणेही गरजेचे असते अन्यथा त्यावर गंज लागू शकतो. लोखंडी तवा फार काळ वापरला किवा धुतला नाही की हळूहळू त्यावर गंज लागू लागतो. तव्याला गंज लागला की अनेकजण त्याला फेकायचा किंवा भंगाराच्या दुकानात देण्याचा विचार करतात पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, असं न करता तुम्ही हा तवा घरीदेखील अगदी सोप्या पद्धतीने स्वच्छ करु शकता.

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?

बाजारात मिळणाऱ्या एक रुपयांच्या शॅम्पूच्या शॅशेने तुम्ही गंजलेल्या तव्याला नव्यासारखी चमक मिळवून देऊ शकता. बहुतेक महिला अनेकदा तव्या स्वच्छ करण्यासाठी तीक्ष्ण घासणीचा वापर करतात, ज्यामुळे त्याचा पृष्ठभाग खराब होतो. या प्रकरणात, एक सोपी होम ट्रिक तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तव्यावरील घाण काढण्यासाठी शॅम्पू, सोडा आणि लिंबू वापरला जातो. ही युक्ती तुम्हाला तुमच्या तव्याला खूप कमी प्रयत्नात चमकण्यास मदत करू शकते. नियमित तवा वापरुन आणि स्वच्छ करुनही जर याला गंज लागत असेल तर हे लक्षात घ्या की त्याला पाण्यापासून दूर ठेवण गरजेचे आहे. लोखंड जास्त काळ पाण्याच्या संपर्कात राहिल्यास त्याला गंज पडू लागतो. अशात जेव्हाही तवा स्वच्छ कराल तेव्हा यावरील पाणी पुसून याला ट्राॅलीत किंवा मांडणीत ठेवा.

जुना काळपळ-गंज लागलेला तवा साफ कसा करावा?

यासाठी प्रथम तवा गॅसवर मध्यम आचेवर ठेवा. यात कोणताही बाजारातील १ रुपयांचा शॅम्पू टाका. शॅम्पूमधील सर्फेक्टेंट्स तव्यावरील ग्रीस कमी करण्यास मदत करतात आणि काळा झालेला घट्ट थर सैल करते. तव्यावर शॅम्पू टाकल्यानंतर यात एक चमचा बेकींग सोडा घाला. असं केल्याने हट्टी डाग दूर होण्यास मदत होते, शॅम्पू आणि सोडा यांचे मिश्रण एक शक्तिशाली फोम तयार करते जे पॅनवरील जळलेल्या लेप आणि गंजांशी थेट लढते.

१० रुपयांची कॉफी पावडर त्वचेसाठी ठरेल वरदान, ‘या’ पद्धतीने वापर केल्यास नष्ट होईल चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन

चमच्याने किंवा स्पॅटुलाचा वापर करून, मिश्रण तव्यावर ढवळत राहा. ते थोडे कोरडे आणि गरम होऊ द्या. या दरम्यान,तुम्हाला दिसेल की तव्यावरील घाण, कडक काळा थर हळूहळू निघत आहे. आता त्यात पाणी आणि लिंबाचा रस पिळून ढवळत रहा. लिंबाच्या आम्लयुक्त स्वभावामुळे बेकिंग सोडासोबत एक रासायनिक अभिक्रिया होते ज्यामुळे उरलेला कोणताही गंज आणि डाग त्वरित निघून जातो. पाणी घातल्याने कोणताही घाण द्रव स्वरूपात विरघळेल. आता गॅस बंद करा आणि तव्याला पाण्यात टाकून घासून घ्या. भांड्यांचा साबण आणि स्क्राॅचच्या मदतीने तव्याला छान घासून स्वच्छ करा. तुम्हाला दिसेल की जळलेला आणि गंजलेला पॅन जास्त प्रयत्न न करता नव्यासारखा चमकत आहे. धुतल्यानंतर पॅनवरील संपूर्ण पाणी पूसून घ्या.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Clean dirty tawa or pan with just 1rupee shampoo lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 10:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?
1

भारताची सायलंट सिटी माहिती आहे का? इथे ना गाड्यांचा ना ट्रॅफिकचा आवाज येतो… कसे राहतात लोक?

चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठं प्रेझेंट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या सुरक्षित भविष्याची भेट
2

चॉकलेट-फुलांपेक्षा मोठं प्रेझेंट; यंदा ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला जोडीदाराला द्या सुरक्षित भविष्याची भेट

स्टेटस नाही, दिखावा नाही! Gen Z ला भावतंय ‘क्वाईट डेटिंग’; नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या नवा ट्रेंड
3

स्टेटस नाही, दिखावा नाही! Gen Z ला भावतंय ‘क्वाईट डेटिंग’; नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या नवा ट्रेंड

हार्ट अटॅकच्या येण्याच्या 45 तासांआधी शरीर देतं महत्त्वाचे इशारे; वेळीच ओळखा अन् स्वतःचा जीव वाचवा!
4

हार्ट अटॅकच्या येण्याच्या 45 तासांआधी शरीर देतं महत्त्वाचे इशारे; वेळीच ओळखा अन् स्वतःचा जीव वाचवा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला ताव साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

1 रुपयांच्या शॅम्पूने करा गंजलेला ताव साफ, दोन मिनिटांतच कोणत्याही मेहनतीशिवाय मिळेल नव्यासारखी चमक

Feb 14, 2026 | 10:57 AM
आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

आधार अपडेटचा फटका! Sarathi Portal वरील तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो अर्ज अडकले, नागरिक संतापले

Feb 14, 2026 | 10:43 AM
तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

तुरूंगामधील कैद्यांना बेचव अन्नपदार्थ खाण्यास का दिले जातात? जाणून घ्या यामागील सविस्तर कारण

Feb 14, 2026 | 10:42 AM
Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Maharashtra Crime: गोंदियाची तरुणी प्रियकराला भेटायला मध्यप्रदेशात गेली आणि…; मृतदेह थेट सेप्टिक टँकमध्ये, नेमकं काय घडलं?

Feb 14, 2026 | 10:36 AM
Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Valentine’s Day: Instagram ची व्हॅलेंटाईन ट्रीट, स्टोरी-रील्ससाठी आले रोमँटिक फीचर्स! आता डिजिटल स्टाईलमध्ये व्यक्त करा प्रेम…

Feb 14, 2026 | 10:28 AM
T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

T20 World Cup 2026 : 21 सामन्यांनंतर पॉइंट टेबलमध्ये कोण कुठे आहे? जाणून घ्या गुणतालिकेची स्थिती

Feb 14, 2026 | 10:27 AM
Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Devendra Fadnavis in Delhi: फडणवीसांच्या दिल्ली दौऱ्याचा ‘सस्पेन्स’: केवळ सदिच्छा भेट की महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय भुकंपाची नांदी

Feb 14, 2026 | 10:17 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM