साध्या साडीला द्या रॉयल लुक! साडीवरील लुक आणखीनच सुंदर करण्यासाठी परिधान करा मल्टीकलर ब्लाऊज

सध्याच्या फॅशन युगात कपडे आणि दागिन्यांमध्ये अनेक नवनवीन बदल होताना दिसून येत आहेत. बाजारात वेगवेगळ्या फॅब्रिक आणि डिझाईनमध्ये अनेक साड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. साडी खरेदी केल्यानंतर त्यावर नेमका कशा पद्धतीने ब्लाऊज शिवून घ्यावा, यामध्ये खूप जास्त गोधंळ निर्माण होतो. सिंपल साडी घेतल्यानंतर त्यावर ब्लाऊज शिवून घेण्याऐवजी मल्टीकलर ब्लाऊज परिधान करावा. मल्टीकलर ब्लाऊज कोणत्याही साडीवर किंवा लेहेंग्यावर अतिशय सुंदर दिसतो. इतरांपेक्षा हटके आणि युनिक लुक हवा असेल तर तुम्ही या डिझाईनचे मल्टीकलर ब्लाऊज परिधान करू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)