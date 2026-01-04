Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

2025 मध्ये Maruti Suzuki च्या ‘या’ कारवर ग्राहक फुल ऑन फिदा! Hyundai आणि Tata च्या वाहनांना सुद्धा चांगला प्रतिसाद

2025 अनके ऑटो कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरले. मागील वर्षात सर्वाधिक मागणी कोणत्या कार्सना होती, त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात.

Jan 04, 2026
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • 2025 मधील लोकप्रिय कार
  • Maruti Dzire ठरली सर्वाधिक लोकप्रिय कार
  • जाणून घ्या लोकप्रिय कारची लिस्ट
अनेक ऑटो कंपन्यांसाठी 2025 चे वर्ष खूप फायदेशीर ठरले. मागील वर्षात अनेक उत्तम कार लाँच झाल्या. तर काही कंपन्यांनी त्यांच्या लोकप्रिय कारचे अपडेटेड व्हर्जन लाँच केले. नवीन कार जरी लाँच होत असल्या तरी देखील ग्राहकांनी जुन्या आणि लोकप्रिय कारला जास्त प्राधान्य दिले होते. चला जाणून घेऊयात, 2025 मधील टॉप 5 कार्सबद्दल जाणून घेऊयात.

पहिला नंबर Maruti Dzire चा

देशातील आघाडीच्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकीने अनेक सेगमेंटमध्ये दमदार वाहने ऑफर केली आहेत. कंपनी कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये मारुती डिझायर ऑफर करते. ही मारुती सेडान 2025 पासून देशातील सर्वात लोकप्रिय कार आहे. गेल्या वर्षी या कारच्या एकूण 2.4 लाख युनिट्स विकल्या गेल्या.

Grand Vitara आणि Hyryder चे वर्चस्व संपुष्टात? ‘ही’ ठरतेय देशातील सर्वात स्वस्त Hybrid SUV

दुसऱ्या क्रमांकावर Hyundai Creta

Hyundai कंपनीकडून भारतात विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये Hyundai Creta उपलब्ध आहे. 2025 दरम्यान या SUV ला देशभरात मोठी पसंती मिळाली. मागील वर्षी या SUV च्या 2.01 लाख युनिट्सची विक्री झाली आहे.

तिसऱ्या क्रमांकावर Tata Nexon

Tata Motors कडून कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये Tata Nexon ऑफर केली जाते. 2025 मध्ये या SUV चीही मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, संपूर्ण वर्षात या SUV च्या 2.01 लाख युनिट्सची विक्री झाली आहे.

HSRP साठी नवा कंत्राटदार; मुदतवाढ नसली तरी कारवाईपासून वाहनधारकांना दिलासा

चौथ्या क्रमांकावर Maruti Wagon R

Maruti कडून हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Wagon R विकली जाते. ही कार भारतीय बाजारात दीर्घकाळापासून उपलब्ध आहे आणि आजही भारतीय ग्राहकांची पसंती टिकवून आहे. माहितीनुसार, 2025 मध्ये देशभरात या कारच्या 1.94 लाख युनिट्सची विक्री झाली आहे.

पाचव्या क्रमांकावर Maruti Suzuki Ertiga

Maruti कडून बजेट MPV सेगमेंटमध्ये Ertiga ऑफर केली जाते. ही कार देखील भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर पसंत केली जाते. अहवालांनुसार, मागील वर्षी या बजेट MPV च्या 1.92 लाख युनिट्सची विक्री झाली आहे.

Jan 04, 2026

