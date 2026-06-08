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जगातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांच्या या आहेत आवडत्या कार! आत्ताच जाणून घ्या

तंत्रज्ञान, उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बळावर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी अफाट संपत्ती निर्माण केली आहे. मात्र त्यांच्या आलिशान जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांची वाहनांची आवड. काही अब्जाधीश अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कार पसंत करतात, तर काही दुर्मिळ सुपरकार्स आणि लक्झरी सेडान्सचा संग्रह ठेवतात. त्यांच्या गाड्या केवळ प्रवासाचे साधन नसून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व, आवड आणि जीवनशैलीचेही प्रतीक आहेत. जगातील टॉप 10 श्रीमंत व्यक्ती कोणत्या गाड्या वापरतात, त्या गाड्यांची किंमत किती आहे आणि त्या कोणत्या ब्रँडच्या आहेत, याची ही खास माहिती.

Updated On: Jun 08, 2026 | 08:10 PM
जगातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांच्या या आहेत आवडत्या कार! आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 10 एलॉन मस्क यांच्याकडे प्रसिद्ध Tesla Roadster आणि चित्रपटातील लोटस एस्प्रिट सबमरीन कार आहे. टेस्ला रोडस्टरची किंमत सुमारे ₹1 कोटी होती. ते स्वतःच्या टेस्ला ब्रँडच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देतात. देश – अमेरिका, वाहन ब्रँड – टेस्ला.

एलॉन मस्क यांच्याकडे प्रसिद्ध Tesla Roadster आणि चित्रपटातील लोटस एस्प्रिट सबमरीन कार आहे. टेस्ला रोडस्टरची किंमत सुमारे ₹1 कोटी होती. ते स्वतःच्या टेस्ला ब्रँडच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देतात. देश – अमेरिका, वाहन ब्रँड – टेस्ला.

2 / 10 गुगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज हे पर्यावरणपूरक वाहनांचे समर्थक आहेत. त्यांना Tesla Model S वापरताना पाहिले गेले आहे. या कारची किंमत अंदाजे ₹80 लाख ते ₹1.2 कोटी आहे. देश – अमेरिका, वाहन ब्रँड – टेस्ला.

गुगलचे सहसंस्थापक लॅरी पेज हे पर्यावरणपूरक वाहनांचे समर्थक आहेत. त्यांना Tesla Model S वापरताना पाहिले गेले आहे. या कारची किंमत अंदाजे ₹80 लाख ते ₹1.2 कोटी आहे. देश – अमेरिका, वाहन ब्रँड – टेस्ला.

3 / 10 अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस हे अनेक वर्षे साधी Honda Accord वापरत होते. या कारची किंमत सुमारे ₹25 लाख आहे. जगातील श्रीमंत व्यक्तींमध्ये असूनही त्यांची साधेपणासाठी ओळख आहे. देश – अमेरिका, ब्रँड – होंडा.

अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस हे अनेक वर्षे साधी Honda Accord वापरत होते. या कारची किंमत सुमारे ₹25 लाख आहे. जगातील श्रीमंत व्यक्तींमध्ये असूनही त्यांची साधेपणासाठी ओळख आहे. देश – अमेरिका, ब्रँड – होंडा.

4 / 10 मायक्रोसॉफ्टचे माजी CEO स्टीव्ह बॉलमर यांना अमेरिकन वाहनांची आवड आहे. Ford Fusion Hybrid ही त्यांच्याशी संबंधित प्रसिद्ध कार आहे. तिची किंमत सुमारे ₹30 लाख होती. देश – अमेरिका, ब्रँड – फोर्ड.

मायक्रोसॉफ्टचे माजी CEO स्टीव्ह बॉलमर यांना अमेरिकन वाहनांची आवड आहे. Ford Fusion Hybrid ही त्यांच्याशी संबंधित प्रसिद्ध कार आहे. तिची किंमत सुमारे ₹30 लाख होती. देश – अमेरिका, ब्रँड – फोर्ड.

5 / 10 मार्क झुकरबर्ग साध्या वाहनांसाठी ओळखले जातात. Acura TSX ही त्यांची चर्चित कार आहे. तिची किंमत सुमारे ₹35 लाख होती. अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती असूनही ते साधेपणाला प्राधान्य देतात. देश – अमेरिका, ब्रँड – अक्युरा.

मार्क झुकरबर्ग साध्या वाहनांसाठी ओळखले जातात. Acura TSX ही त्यांची चर्चित कार आहे. तिची किंमत सुमारे ₹35 लाख होती. अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती असूनही ते साधेपणाला प्राधान्य देतात. देश – अमेरिका, ब्रँड – अक्युरा.

6 / 10 लक्झरी साम्राज्य उभारणारे बर्नार्ड अर्नॉल्ट यांच्याकडे Mercedes-Maybach S-Class सारख्या गाड्या असल्याचे मानले जाते. या कारची किंमत भारतात ₹3 कोटींपेक्षा जास्त आहे. देश – फ्रान्स, ब्रँड – मर्सिडीज-मेबॅक.

लक्झरी साम्राज्य उभारणारे बर्नार्ड अर्नॉल्ट यांच्याकडे Mercedes-Maybach S-Class सारख्या गाड्या असल्याचे मानले जाते. या कारची किंमत भारतात ₹3 कोटींपेक्षा जास्त आहे. देश – फ्रान्स, ब्रँड – मर्सिडीज-मेबॅक.

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8 / 10 सर्जी ब्रिन यांच्याकडे Tesla Model X असल्याची माहिती प्रसिद्ध आहे. या लक्झरी इलेक्ट्रिक SUV ची किंमत सुमारे ₹1 कोटी आहे. तंत्रज्ञान आणि शाश्वत वाहतुकीवर त्यांचा भर असतो. देश – अमेरिका, ब्रँड – टेस्ला.

सर्जी ब्रिन यांच्याकडे Tesla Model X असल्याची माहिती प्रसिद्ध आहे. या लक्झरी इलेक्ट्रिक SUV ची किंमत सुमारे ₹1 कोटी आहे. तंत्रज्ञान आणि शाश्वत वाहतुकीवर त्यांचा भर असतो. देश – अमेरिका, ब्रँड – टेस्ला.

9 / 10 एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सेन हुआंग यांना आधुनिक आणि उच्च तंत्रज्ञानयुक्त गाड्या आवडतात. Porsche Taycan ही त्यांच्याशी जोडली जाते. किंमत सुमारे ₹2 कोटी. देश – अमेरिका, ब्रँड – पोर्शे.

एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सेन हुआंग यांना आधुनिक आणि उच्च तंत्रज्ञानयुक्त गाड्या आवडतात. Porsche Taycan ही त्यांच्याशी जोडली जाते. किंमत सुमारे ₹2 कोटी. देश – अमेरिका, ब्रँड – पोर्शे.

10 / 10 ओरॅकलचे संस्थापक लॅरी एलिसन यांना सुपरकार्सची आवड आहे. त्यांच्या संग्रहात McLaren F1 असल्याचे प्रसिद्ध आहे. या कारची आजची किंमत ₹150 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. देश – अमेरिका, ब्रँड – मॅकलेरन.

ओरॅकलचे संस्थापक लॅरी एलिसन यांना सुपरकार्सची आवड आहे. त्यांच्या संग्रहात McLaren F1 असल्याचे प्रसिद्ध आहे. या कारची आजची किंमत ₹150 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. देश – अमेरिका, ब्रँड – मॅकलेरन.

Web Title: Top 10 richest peoples cars auto sector

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Published On: Jun 08, 2026 | 08:10 PM

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