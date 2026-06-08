जगातील 10 सर्वात श्रीमंत लोकांच्या या आहेत आवडत्या कार! आत्ताच जाणून घ्या

तंत्रज्ञान, उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बळावर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी अफाट संपत्ती निर्माण केली आहे. मात्र त्यांच्या आलिशान जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांची वाहनांची आवड. काही अब्जाधीश अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कार पसंत करतात, तर काही दुर्मिळ सुपरकार्स आणि लक्झरी सेडान्सचा संग्रह ठेवतात. त्यांच्या गाड्या केवळ प्रवासाचे साधन नसून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व, आवड आणि जीवनशैलीचेही प्रतीक आहेत. जगातील टॉप 10 श्रीमंत व्यक्ती कोणत्या गाड्या वापरतात, त्या गाड्यांची किंमत किती आहे आणि त्या कोणत्या ब्रँडच्या आहेत, याची ही खास माहिती.