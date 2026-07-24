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Vanita Kharat : हातात संविधान घेऊन भर चौकात उभी अभिनेत्री! वनिताने वेधलं साऱ्यांचं लक्ष, विद्यार्थ्यांसाठी दिला लढा

Updated On: Jul 24, 2026 | 04:21 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री वनिता खरात दादर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत हातात संविधान घेऊन आंदोलन करताना दिसली. तिने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आणि प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे म्हटले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे की,
  • आपल्या संविधानाने आपल्याला तो अधिकार दिला आहे.
  • अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर तसेच अभिनेता रोहित मानेची पत्नीही या आंदोलनात उपस्थित होती.
अभिनेत्री वनिता खरात विद्यार्थ्यांसाठी दादरच्या रस्त्यावर आंदोल करताना दिसून आली. अभिनेत्रीने स्वतः पोस्ट करत या संदर्भा माहिती दिली आहे. वनिता खरात या आंदोलनात हातात संविधान घेऊन प्रदर्शन करताना दिसत होती. अनेक भारतीयांनी तसेच तिच्या चाहत्यांनी तिचे मनभरून कौतुकदेखील केले आहे. अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत कॅप्शनमध्ये नमूद केले आहे की,

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“जय भारत! जय संविधान! काल NEET प्रकरणातील विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यात सहभागी झाले. आपण जिथे असू, तिथून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. कारण आज प्रश्न फक्त एका परीक्षेचा नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचा, मेहनतीचा आणि आपल्या देशाच्या भविष्याचा आहे. लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. तो प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. आपल्या संविधानाने आपल्याला तो अधिकार दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबून भविष्य घडत नाही; त्यांचा आवाज ऐकून राष्ट्र घडतं. आवाज द्या. प्रश्न विचारा. न्यायाची साथ द्या.”

एकंदरीत, विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी तसेच त्यांच्या आवाजाला अधिक बळकट करण्यासाठी वनिताने या आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे सांगितले आहे. वनितासह महाराष्ट्राची हास्यजत्रेतील इतर कलाकारही या आंदोलनात उपस्थित होते. अभिनेत्री प्रियदर्शिनी इंदलकर तसेच अभिनेता रोहित मानेची पत्नीही या आंदोलनात उपस्थित होती.

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चाहत्यांचा प्रतिसाद काय?

या आंदोलनाला पाठिंबा न देणाऱ्या काही चाहत्यांनी अभिनेत्री वनिता खरातविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. एका चाहत्याने कमेंट करत, “हास्यजत्रेमध्ये सगळेच लेफ्टिस्ट भरले आहेत का? असंच असेल तर यापुढे हा कार्यक्रम पाहणार नाही. विषय काय आहे, याचं तरी भान ठेवा,” असे म्हटले. यावर आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या एका नेटकऱ्याने विरोधकांना प्रत्युत्तर देत, “वनिता कुणाला पाठिंबा द्यायचा किंवा द्यायचा नाही, हा पूर्णपणे तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.

Web Title: Vanita kharat joined cjp protest in dadar

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Published On: Jul 24, 2026 | 04:21 PM

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