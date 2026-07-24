GulfCrisis :आखातातील संकटाने तेलाला दिले पंख!

२४ जुलै, २०२६ रोजी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीने $१०० चा मानसशास्त्रीय टप्पा ओलांडून प्रति बॅरल $१००.२४ वर पोहोचली. २३ जुलै रोजी स्थापित झालेला $९६.३६ चा आधारभूत स्तर केवळ २४ तासांत कोसळला, आणि मे २०२६ मध्ये नोंदवलेल्या $११५.३० च्या उच्चांकानंतरची ही सर्वात मोठी वाढ ठरली. मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट लष्करी संघर्ष आता इतर आखाती देशांमध्येही पसरला आहे. हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रातील मोक्याच्या बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर केलेला ताबा आणि आखाती देशांमधील अमेरिकी तळांवर इराणने केलेले क्षेपणास्त्र हल्ले, यांमुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे.
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ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल $100.24 वर पोहोचल्याने, भारतासह सर्व तेल आयातदार देशांमध्ये महागाईचा दबाव अपवादात्मकपणे वाढला आहे. मे 2026 मध्ये $115.30 चा उच्चांक गाठल्यानंतर तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या, परंतु या नवीन वाढीमुळे आर्थिक स्थिरता हादरली आहे. तेलाच्या किमतींमधील वाढीमुळे सामान्य नागरिकांसाठी वाहतूक, दळणवळण आणि दैनंदिन गरजांचा खर्च थेट वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रात सागरी सुरक्षा पुनर्संचयित होत नाही, तोपर्यंत तेल बाजारातील ही अनिश्चितता कायम राहील. वॉशिंग्टनमध्ये देशांतर्गत पातळीवरही, युद्धाच्या खर्चाला असलेला राजकीय विरोध तीव्र झाला आहे. अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून अब्जावधी डॉलर्सच्या महागड्या क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण प्रणालींच्या वापरामुळे, हा संघर्ष अमेरिकेच्या हिताचा नाही, असा जनमत तयार होत आहे. आखाती युद्धातील या नव्या वळणाने संपूर्ण जगाला एका गंभीर आर्थिक आणि राजनैतिक पेचात आणून ठेवले आहे. संघर्षाचा शेवट दृष्टिपथात नसल्यामुळे, येत्या काही आठवड्यांत ऊर्जा सुरक्षेचे संकट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.