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GulfCrisis :आखातातील संकटाने तेलाला दिले पंख!

Updated On: Jul 24, 2026 | 04:19 PM IST
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सारांश

बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीच्या नाकेबंदीनंतर आणि कुवेत व जॉर्डनमधील अमेरिकी तळांवर झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला एक मोठे आर्थिक संकट आले आहे.

फोटोत सौजन्य AI

फोटोत सौजन्य AI

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विस्तार

२४ जुलै, २०२६ रोजी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमतीने $१०० चा मानसशास्त्रीय टप्पा ओलांडून प्रति बॅरल $१००.२४ वर पोहोचली. २३ जुलै रोजी स्थापित झालेला $९६.३६ चा आधारभूत स्तर केवळ २४ तासांत कोसळला, आणि मे २०२६ मध्ये नोंदवलेल्या $११५.३० च्या उच्चांकानंतरची ही सर्वात मोठी वाढ ठरली. मध्य पूर्वेतील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट लष्करी संघर्ष आता इतर आखाती देशांमध्येही पसरला आहे. हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रातील मोक्याच्या बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीवर केलेला ताबा आणि आखाती देशांमधील अमेरिकी तळांवर इराणने केलेले क्षेपणास्त्र हल्ले, यांमुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे.

US-Iran War: युद्ध कधी थांबेल? इराणच्या विदेश मंत्र्यांनी ठेवली अट; इराणी सैन्याचा ट्रम्प यांना इशारा

  • बाब अल-मंदेबमध्ये सामरिक नाकेबंदी
  • जागतिक चलनवाढीमुळे आर्थिक संकट अधिक गडद झाले

बाब अल-मंदेबमध्ये सामरिक नाकेबंदी

इराणच्या थेट सूचनेनुसार येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद केली आहे. सौदी अरेबियाच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी 60 टक्के तेल या सागरी मार्गावरून जाते. अलिकडच्या काही तासांत, हुथी सैनिकांनी सौदी अरेबियाच्या दोन व्यावसायिक तेल टँकरला मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले आहे. या घटनेनंतर लगेचच अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा देत म्हटले आहे की, जर हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रात व्यापारी जहाजांवर हल्ले करणे सुरूच ठेवले, तर अमेरिका इराणला थेट जबाबदार धरेल आणि दोघांनाही कठोर लष्करी कारवाईला सामोरे जावे लागेल. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मधील रणनीतीकारांनी हे स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध उठवले जात नाहीत, तोपर्यंत गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) मधील कोणताही देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपले तेल विकू शकणार नाही. इराणच्या या अल्टिमेटममुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि कुवेत यांच्या ऊर्जा निर्यातीला थेट धोका निर्माण झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रातील सागरी मार्गात अडथळा आल्यामुळे जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालण्यास भाग पडले आहे. यामुळे मालवाहतुकीचे दर आणि विमा खर्चात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे.

GulfTension : आखातात पेटले पाणी युद्ध , जगाची चिंता वाढली

जागतिक चलनवाढीमुळे आर्थिक संकट अधिक गडद झाले

ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल $100.24 वर पोहोचल्याने, भारतासह सर्व तेल आयातदार देशांमध्ये महागाईचा दबाव अपवादात्मकपणे वाढला आहे. मे 2026 मध्ये $115.30 चा उच्चांक गाठल्यानंतर तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या, परंतु या नवीन वाढीमुळे आर्थिक स्थिरता हादरली आहे. तेलाच्या किमतींमधील वाढीमुळे सामान्य नागरिकांसाठी वाहतूक, दळणवळण आणि दैनंदिन गरजांचा खर्च थेट वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रात सागरी सुरक्षा पुनर्संचयित होत नाही, तोपर्यंत तेल बाजारातील ही अनिश्चितता कायम राहील. वॉशिंग्टनमध्ये देशांतर्गत पातळीवरही, युद्धाच्या खर्चाला असलेला राजकीय विरोध तीव्र झाला आहे. अमेरिकन करदात्यांच्या पैशातून अब्जावधी डॉलर्सच्या महागड्या क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण प्रणालींच्या वापरामुळे, हा संघर्ष अमेरिकेच्या हिताचा नाही, असा जनमत तयार होत आहे. आखाती युद्धातील या नव्या वळणाने संपूर्ण जगाला एका गंभीर आर्थिक आणि राजनैतिक पेचात आणून ठेवले आहे. संघर्षाचा शेवट दृष्टिपथात नसल्यामुळे, येत्या काही आठवड्यांत ऊर्जा सुरक्षेचे संकट आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

Web Title: Gulf crisis gulf crisis sends oil prices soaring

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Published On: Jul 24, 2026 | 04:19 PM

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