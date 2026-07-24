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Neral Power Outage: तीन दिवसांपासून नेरळचा वीजपुरवठा खंडित; महेंद्र थोरवे मैदानात, अधिकाऱ्यांना फटकारले

Updated On: Jul 24, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

नेरळ परिसरात सलग तीन दिवसांपासून वीजपुरवठा खंडित असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वीजपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत नेरळ सोडणार नसल्याचा इशारा देत संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक तंबी दिली.

तीन दिवसांपासून नेरळचा वीजपुरवठा खंडित; महेंद्र थोरवे मैदानात, अधिकाऱ्यांना फटकारले

तीन दिवसांपासून नेरळचा वीजपुरवठा खंडित; महेंद्र थोरवे मैदानात, अधिकाऱ्यांना फटकारले

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विस्तार
  • नेरळमध्ये तीन दिवसांपासून वीज पुरवठा खंडित
  • आमदार महेंद्र थोरवे आक्रमक
  • वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही तोवर नेरळ सोडायचे नाही
  • अधिकाऱ्यांना दिली तंबी
कर्जत: गेली तीन दिवस नेरळ गाव आणि परिसरात वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.नेरळ मध्ये पाण्यापासून अनेक समस्यांना येथील रहिवाशी यांना सामोरे जावे लागत असून नेरळ मधील वीज ग्राहकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आमदार महेंद्र थोरवे नेरळ येथे पोहचले.नेरळ येथे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी नेरळ मधून वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही तोवर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी नेरळ मधून निघून जाऊ नये अशा इशारा आमदार महेंद्र थोरवे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

नव्याने उप विभागीय कार्यालय स्थापन होऊन कामकाज सुरू झालेल्या नेरळ मध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून वीज पुरवठा खंडित आहे. नेरळ गाव आणि परिसर तीन दिवसापासून विजेअभावी अंधारात असल्याने वीज ग्राहकांचे प्रचंड हाल झाले आहेत.आज संतप्त वीज ग्राहक यांनी सकाळी थेट महावितरण कार्यालय गाठले.नव्याने निर्माण झालेली सहाय्यक अभियंता कार्यालयावर धडक देत आपला संताप व्यक्त केला. या प्रसंगी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी घटनास्थळी धाव घेत स्थानिक वीज ग्राहक यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.यावेळी आमदार थोरवे यांनी महावितरणच्या कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले आणि अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

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नेरळ गाव आणि परिसराचा वीजपुरवठा खंडित झाला असून पुरवठा देखील कमी दाबाने होत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत आमदार थोरवे यांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नेरळ गाव आणि परिसरातील वीज सुरळीत होत नाही तोवर महावितरणच्या एकाही अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने घरी जायचे नाही. तसेच, कर्जत चे उप अभियंता चंद्रकांत केंद्रे यांना नेरळ मध्ये येऊन तत्काळ सर्व माहिती घ्यावी आणि उपाययोजना करावी अशी सूचन केली. वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही तोपर्यंत अधिकाऱ्यांनी नेरळ सोडायचे नाही असे निर्देश आमदार थोरवे यांनी दिले.

आमदारांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर महावितरण कामाला लागले असून आजच नेरळ आणि नेरळ परिसरात वीजपुरवठा सुरू करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहे.यावेळी माजी सभापती अमर मिसाळ,शहर शिवसेना शाखेचे किसन शिंदे, विशाल साळुंखे, वीज ग्राहक समितीचे रंजन दातार ग्रामपंचायत माजी सदस्य आदी उपस्थित होते.

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Web Title: Neral power outage third day mla mahendra thorve warns officials over electricity crisis

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Published On: Jul 24, 2026 | 04:48 PM

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