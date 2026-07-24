Cricket News: T20 क्रिकेटमध्ये जोस बटलरचा दबदबा; ख्रिस गेलचा महारिकॉर्ड उद्ध्वस्त!

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जोस बटलरची गणना टी-२० क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंमध्ये होते. बटलरने आतापर्यंत आपल्या कारकिर्दीत एकूण ५१७ टी-२० सामने खेळले आहेत. ज्यात त्याला ४८७ डावांमध्ये फलंदाजीची संधी मिळाली आहे. या काळात बटलरने १४५७२ धावा केल्या असून त्यात ९ शतके आणि १०२ अर्धशतकांचा समावेश आहे. टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत बटलर आता १४८०३ धावांसह केवळ कायरन पोलार्डच्या मागे आहे. आता तिसऱ्या स्थानावर पोहोचलेल्या ‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलने टी-२० क्रिकेटमध्ये एकूण १४५६२ धावा केल्या आहेत.
पोलार्डला मागे टाकण्यासाठी बटलरला आता फक्त २३१ धावांची गरज आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात धावा करण्यासाठी संघर्ष करत असलेल्या बटलरने आपल्या प्रभावी फॉर्ममध्ये पुनरागमन केले आहे. भारताविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत बटलरची कामगिरी उत्कृष्ट होती. पाचव्या टी२० सामन्यात त्याने शानदार फलंदाजी करत केवळ ६४ चेंडूंमध्ये १३१ धावा केल्या. पाच सामन्यांच्या मालिकेत बटलरने ४३ च्या सरासरीने आणि १८२ च्या स्ट्राइक रेटने १७५ धावा केल्या.
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