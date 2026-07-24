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Cricket News: T20 क्रिकेटमध्ये जोस बटलरचा दबदबा; ख्रिस गेलचा महारिकॉर्ड उद्ध्वस्त!

Updated On: Jul 24, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

Jos Buttler Surpass Chris Gayle highest run scorer in t20: 'द हंड्रेड' स्पर्धेत मँचेस्टर सुपर जायंट्सकडून खेळणाऱ्या इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज जोस बटलरने लंडन स्पिरिटविरुद्धच्या सामन्यात १६ धावांची खेळी करून एक मोठा पराक्रम गाजवला आहे, ज्यामुळे तो आता टी-२० क्रिकेटमधील दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला आहे.

Cricket News: T20 क्रिकेटमध्ये जोस बटलरचा दबदबा; ख्रिस गेलचा महारिकॉर्ड उद्ध्वस्त!
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विस्तार
  • T20 क्रिकेटमध्ये बटलरचा दबदबा
  • ख्रिस गेलचा महारिकॉर्ड उद्ध्वस्त
  • टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज
इंग्लंडमध्ये ‘द हंड्रेड’ स्पर्धा सुरु आहे. २३ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर लंडन स्पिरिट आणि मँचेस्टर सुपर जायंट्स यांच्यात झालेल्या सामन्यात जोस बटलरने १६ धावा करताच इतिहास रचला आहे. या सामन्यात जोस बटलरने टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत दिग्गज खेळाडू ख्रिस गेलला मागे टाकून दुसरे स्थान पटकावले. बटलरच्या नावावर आता टी-२० क्रिकेटमध्ये एकूण १४५७२ धावा आहेत. या सामन्यात मँचेस्टर सुपर जायंट्सने ७ धावांनी विजय मिळवला.

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बटलर आता फक्त कायरन पोलार्डच्या मागे

जोस बटलरची गणना टी-२० क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंमध्ये होते. बटलरने आतापर्यंत आपल्या कारकिर्दीत एकूण ५१७ टी-२० सामने खेळले आहेत. ज्यात त्याला ४८७ डावांमध्ये फलंदाजीची संधी मिळाली आहे. या काळात बटलरने १४५७२ धावा केल्या असून त्यात ९ शतके आणि १०२ अर्धशतकांचा समावेश आहे. टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याच्या बाबतीत बटलर आता १४८०३ धावांसह केवळ कायरन पोलार्डच्या मागे आहे. आता तिसऱ्या स्थानावर पोहोचलेल्या ‘युनिव्हर्स बॉस’ ख्रिस गेलने टी-२० क्रिकेटमध्ये एकूण १४५६२ धावा केल्या आहेत.

पोलार्डला मागे टाकण्यासाठी बटलरला आता फक्त २३१ धावांची गरज आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात धावा करण्यासाठी संघर्ष करत असलेल्या बटलरने आपल्या प्रभावी फॉर्ममध्ये पुनरागमन केले आहे. भारताविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत बटलरची कामगिरी उत्कृष्ट होती. पाचव्या टी२० सामन्यात त्याने शानदार फलंदाजी करत केवळ ६४ चेंडूंमध्ये १३१ धावा केल्या. पाच सामन्यांच्या मालिकेत बटलरने ४३ च्या सरासरीने आणि १८२ च्या स्ट्राइक रेटने १७५ धावा केल्या.

टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज

  • किरॉन पोलार्ड (वेस्ट इंडीज) – १४८०३ धावा
  • जोस बटलर (इंग्लंड) – १४५७२ धावा
  • ख्रिस गेल (वेस्ट इंडीज) – १४५६२ धावा
  • अ‍ॅलेक्स हेल्स (इंग्लंड) – १४४४९ धावा
  • डेव्हिड वॉर्नर (भारत) – १४२८४ धावा

भारताकडून विराट कोहली सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज

विराट कोहलीने ४३० सामने खेळून, ४१३ डावांमध्ये फलंदाजी करत, १४,२१८ धावा केल्या आहे. टी-२० क्रिकेटमधील सर्वकालीन सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत कोहली सहाव्या क्रमांकावर आहे.

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Web Title: Jos buttler surpasses chris gayle t20 record highest run scorer the hundred cricket

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Published On: Jul 24, 2026 | 04:22 PM

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