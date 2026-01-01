आईच्या गर्भाशयात बाळ नऊ महिने का राहते? जाणून घ्या मनुष्याला जन्म घ्यायला 9 महिना का लागतात

आई होणे ही भावना सर्वच महिलांसाठी अतिशय सुखद आणि आनंद देणारी आहे. आई गर्भाशयात बाळाचा नऊ महिने संभाळ करते. हा काळ केवळ आईच्या गर्भात बाळ तयार होण्याचा नसून विस्मरण, अवतरण आणि पुनर्जन्मासाठी आत्म्याच्या तयारीचा अतिशय आनंदी प्रवास आहे. अनेक धार्मिक ग्रंथांमध्ये जीवनचक्र जन्मापासून का सुरू होत नाही याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला आईच्या गर्भाशयात बाळ नऊ महिने का राहते? मनुष्याला जन्म घ्यायला 9 महिना का लागतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)