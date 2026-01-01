Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Why Does A Baby Stay In The Mothers Womb For Nine Months Learn Why It Takes 9 Months For A Human To Be Born

आईच्या गर्भाशयात बाळ नऊ महिने का राहते? जाणून घ्या मनुष्याला जन्म घ्यायला 9 महिना का लागतात

आई होणे ही भावना सर्वच महिलांसाठी अतिशय सुखद आणि आनंद देणारी आहे. आई गर्भाशयात बाळाचा नऊ महिने संभाळ करते. हा काळ केवळ आईच्या गर्भात बाळ तयार होण्याचा नसून विस्मरण, अवतरण आणि पुनर्जन्मासाठी आत्म्याच्या तयारीचा अतिशय आनंदी प्रवास आहे. अनेक धार्मिक ग्रंथांमध्ये जीवनचक्र जन्मापासून का सुरू होत नाही याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला आईच्या गर्भाशयात बाळ नऊ महिने का राहते? मनुष्याला जन्म घ्यायला 9 महिना का लागतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 01, 2026 | 12:19 PM
आईच्या गर्भाशयात बाळ नऊ महिने का राहते?

आईच्या गर्भाशयात बाळ नऊ महिने का राहते?

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये आईच्या गर्भात बाळाचे फुफ्फुस श्वास घेण्यासाठी तयार होतात. यासोबतच मेंदू आणि मज्जासंस्था परिपक्व होऊन बाळाचे सर्व अवयव हळूहळू तयार होऊ लागतात.

नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये आईच्या गर्भात बाळाचे फुफ्फुस श्वास घेण्यासाठी तयार होतात. यासोबतच मेंदू आणि मज्जासंस्था परिपक्व होऊन बाळाचे सर्व अवयव हळूहळू तयार होऊ लागतात.

2 / 5 आईचे शरीर गर्भाला वाढवण्यासाठी खूप ऊर्जा वापरते. नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये आईच्या शरीराचे चयापचय मंदावते. तसेच काहीवेळ गरोदरपण आईच्या शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात.

आईचे शरीर गर्भाला वाढवण्यासाठी खूप ऊर्जा वापरते. नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये आईच्या शरीराचे चयापचय मंदावते. तसेच काहीवेळ गरोदरपण आईच्या शरीरात अनेक बदल दिसू लागतात.

3 / 5 भारतीय शास्त्र आणि पुराणानुसार मानवाचा जन्म हा अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो. मानवाचा जन्म केवळ उपभोग घेण्यासाठी नाहीतर आत्मोन्नती आणि ईश्वराची प्राप्ती करण्यासाठी मिळालेली एक सुंदर देणगी असते.

भारतीय शास्त्र आणि पुराणानुसार मानवाचा जन्म हा अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो. मानवाचा जन्म केवळ उपभोग घेण्यासाठी नाहीतर आत्मोन्नती आणि ईश्वराची प्राप्ती करण्यासाठी मिळालेली एक सुंदर देणगी असते.

4 / 5 भारतीय ब्रह्माण्डशास्त्र 9 चक्रांनी भरलेले आहे. या चक्रावर नियती नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे शरीराचा पूर्ण विकास होईपर्यंत बाळ आईच्या गर्भात नऊ महिने राहते.

भारतीय ब्रह्माण्डशास्त्र 9 चक्रांनी भरलेले आहे. या चक्रावर नियती नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे शरीराचा पूर्ण विकास होईपर्यंत बाळ आईच्या गर्भात नऊ महिने राहते.

5 / 5 नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये पंचमहाभूतांपासून मानवी देह निर्माण होतो. जीवात्म्याला या जगात येण्यासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वता नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये मिळते.

नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये पंचमहाभूतांपासून मानवी देह निर्माण होतो. जीवात्म्याला या जगात येण्यासाठी आवश्यक असलेली शारीरिक आणि मानसिक परिपक्वता नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये मिळते.

Web Title: Why does a baby stay in the mothers womb for nine months learn why it takes 9 months for a human to be born

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 12:19 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM
‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

Jan 20, 2026 | 03:33 PM
आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Nashik News : तब्बल चार वर्षात 1985 बालकाचा मृत्यू , नाशिकमधील धक्कादायक आकडेवारी समोर

Jan 20, 2026 | 03:30 PM
‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

‘CET’कडून दिलासा! अपार आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया सोपी

Jan 20, 2026 | 03:29 PM
Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Crime News: छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! मुकुंदवाडी परिसरात टोळक्याचा गोळीबार; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 20, 2026 | 03:19 PM
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला ओटीटी वर येणार प्रोग्राम, बदल दर्शविणाऱ्या कथा पाहून पुन्हा करूया स्वातंत्र्याचा सन्मान

Jan 20, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM