  After Ajit Pawar Who Next Dcm Of Maharashtra Sunetra Pawar Jay Or Parth

Maharashtra Politics : कोण होणार बारामतीचा नवा 'दादा'? राष्ट्रवादीमधून या नावाची चर्चा

अजित पवार यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठे नुकसान झाले असून कधीही न भरुन निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. मात्र त्यांचा उत्तराधिकारी कोण याची चर्चा सुरु झाली आहे.

Jan 29, 2026 | 04:44 PM
After Ajit Pawar who next DCM of Maharashtra Sunetra Pawar Jay or Parth

अजित पवार यांच्यानंतर महाराष्ट्राचे डीसीएम कोण होणार सुनेत्रा पवार, जय पवार की पार्थ पवार (फोटो - सोशल मीडिया)

  अजित पवार यांच्यानंतर कोण सांभाळणार बारामतीची धुरा
  सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची चर्चा
  राष्ट्रवादी पक्षामध्ये हालचालींना सुरुवात
Next DCM of Maharashtra :  बारामती : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे बारामतीमध्ये अपघाती निधन झाले आहे. अजित पवार यांचा काल (दि.28) बारामतीच्या विमानतळातील धावपट्टीजवळ विमान अपघात झाला. यामध्ये अजित पवारांसह विमानातील पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या निधनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठे नुकसान झाले असून कधीही न भरुन निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. मात्र अजित पवार यांच्या आकस्मित निधनामुळे बारामती विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. तसेच बारामतीचा (Baramati News) नवा दादा कोण होणार याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि बारामती विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असलेले अजित पवार यांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे बारामतीमध्ये आता त्यांची जागा कोण घेणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. अजित पवार यांचा उत्तराधिकारी कोण? आणि तसेच भाजपसोबत गेलेल्या त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे काय होणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहे. भाजपसोबत सत्तेमध्ये असलेले हे नेते पुन्हा शरद पवार यांच्यासोबत जाणार की अजित पवार यांच्या पक्षाला नवे नेतृत्व मिळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे.

हे देखील वाचा : ४ दिवसापूर्वीचा ‘दादांचा’ नांदेडचा दौरा शेवटचा! ‘हिंद दी चादर’ कार्यक्रमाला होते उपस्थित

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री पदासाठी सुनेत्रा पवार यांचे नाव आघाडीवर आहे. अजित पवार यांच्या पत्नी असलेल्या सुनेत्रा पवार या अजित पवारांनंतर उपमुख्यमंत्रिपद सांभाळतील अशी अपेक्षा समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. सुनेत्रा पवार या सध्या राज्यसभा खासदार देखील आहेत. तसेच राष्ट्रवादीमधील दुसऱ्या नेत्याला राज्यसभा खासदारकीची संधी देत सुनेत्रा पवार महाराष्ट्रामध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रतील राजकारण सोडून सुनेत्रा पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये उतरणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हे देखील वाचा : Ajit Pawar funeral live : अजित पवारांना अखेरचा निरोप! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दाखल

त्याचबरोबर प्रफुल पटेल आणि छगन भुजबळ यांनी देखील सुनेत्रा पवारांची भेट घेतली आहे. त्य़ामुळे राष्ट्रवादीमध्ये उपमुख्यमंत्री पदाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. अजित पवार यांचे दोन्ही पुत्र जय पवार आणि पार्थ पवार यांची नावे देखील चर्चेत आहेत. मात्र दोन्ही पुत्रांना सक्रीय राजकारणाचा जास्त अनुभव नसल्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या नावाच्या चर्चेने जोर धरला आहे.

Jan 29, 2026 | 04:43 PM

Sunetra Pawar: अजितदादांनंतर राष्ट्रवादीची धुरा सुनेत्रा पवारांकडे? नरहरी झिरवाळ यांनी थेट मांडला उपमुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव

Exclusive: 'शेवटच्या क्षणी..' अजित पवारांचे विमान उडवणाऱ्या पायलटचा ट्रेनर काय म्हणाला?

अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान रितेश देशमुख भावुक, जय आणि पार्थच्या प्रार्थनेत सामील होऊन जोडले हात

४ दिवसापूर्वीचा 'दादांचा' नांदेडचा दौरा शेवटचा! 'हिंद दी चादर' कार्यक्रमाला होते उपस्थित

Maharashtra Politics : कोण होणार बारामतीचा नवा ‘दादा’? राष्ट्रवादीमधून या नावाची चर्चा

Maharashtra Politics : कोण होणार बारामतीचा नवा ‘दादा’? राष्ट्रवादीमधून या नावाची चर्चा

Jan 29, 2026 | 04:43 PM
