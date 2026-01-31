Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Sunetra Pawar Maharashtra Deputy Cm Oath Today Live Updates After Ncp Chief Ajit Pawar Death News In Marathi

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Sunetra Pawar Maharashtra Politics: अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकाराणार आहेत. लोकभवन येथील राज्यपाल कार्यालयातून अधिकृत माहिती जारी करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:17 PM
सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला शरद पवार उपस्थित राहणार नाहीत,

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला शरद पवार उपस्थित राहणार नाहीत,

Follow Us:
Follow Us:
  • सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी सोहळा
  • सुनेत्रा पवार यांच्या जागी पार्थ पवार राज्यसभेवर निवडून येण्याच  शक्यता
  • शरद पवार उपस्थित राहणार की नाहीत?
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live News In Marathi: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) आजच्या महत्त्वाच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिथे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. आज संध्याकाळी ५ वाजता शपथविधी समारंभ होण्याची शक्यता आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या जागी पार्थ पवार राज्यसभेवर निवडून येऊ शकतात अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

अजित पवार यांचे नुकतेच विमान अपघातात निधन झाल्याने राज्यात राजकीय गोंधळ उडाला आहे. त्यांच्या जाण्याने सरकारमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहेच, शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भविष्यातील रणनीतीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते संघटनात्मक स्थिरता राखण्यासाठी ही घटना महत्त्वाची मानतात. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा या त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी भेट घेतली, ज्यामुळे औपचारिक नेतृत्वाची घोषणा लवकरच होऊ शकते अशा अटकळाला आणखी बळकटी मिळाली.

Sunetra Pawar Oath Taking: सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यपदाची इतकी घाई कशासाठी? पडद्यामागे नेमकं काय घडलं?

या बैठकीत मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि उपमुख्यमंत्रीपदावर चर्चा झाल्याचे मानले जाते. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट भाजप, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी युतीत आहे. दरम्यान, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्या विरोधात आहे. परिणामी, सुनेत्रा पवार यांच्या संभाव्य नियुक्तीकडे सत्ताधारी आघाडीत संतुलन राखण्याची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये विलीनीकरणाची चर्चा आहे.

सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी समारंभ सायंकाळी ५ वाजता होईल. बैठकीत विधिमंडळ पक्षनेत्याची निवड झाल्यानंतर दुपारी २ वाजता शपथविधी समारंभ होईल. राजभवनात तयारी सुरू झाली आहे आणि सध्या फक्त एजन्सींनाच प्रवेश दिला जाईल. सुनेत्रा पवार लवकरच त्यांच्या राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा देतील असे वृत्त आहे. हा राजीनामा राज्यसभेचे अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठवला जाईल. राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा दिल्यानंतर, सुनेत्रा पवार यांची आज दुपारी विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड केली जाईल आणि शपथविधी समारंभ फक्त १० मिनिटे चालेल.

सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला शरद पवार उपस्थित राहणार नाहीत

शरद पवार त्यांच्या सून सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार नाहीत. त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीचे आणि घाईघाईने प्रवास टाळण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे आणि पवार सध्या बारामतीमध्ये आहेत.

व्हायरल व्हिडिओवरील सुनील तटकरे यांचे विधान

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी गटांमधील विलीनीकरणाच्या अटकळी फेटाळून लावत स्पष्ट केले की विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि १७ जानेवारी रोजी व्हायरल झालेला व्हिडिओ प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात झालेल्या बैठकीचा आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि समर्थकांच्या भावना लक्षात घेऊन सुनेत्रा पवार यांची पक्षनेतेपदी निवड केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी प्रस्ताव घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेईल आणि तो औपचारिकपणे त्यांना सादर करेल, असेही तटकरे यांनी सांगितले.

Sharad Pawar PC News: सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीबाबत माहिती नाही…; शरद पवारांनी स्पष्टच सांगितलं

Web Title: Sunetra pawar maharashtra deputy cm oath today live updates after ncp chief ajit pawar death news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 02:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, “मला माहित…” दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान
1

सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, “मला माहित…” दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान

Maharashtra Politics : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास राजकीय गणिते बदलणार; आकडा ठरेल निर्णायक
2

Maharashtra Politics : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास राजकीय गणिते बदलणार; आकडा ठरेल निर्णायक

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?
3

सुनेत्रा पवार होणार राज्याच्या उपमुख्यमंत्री; आज होणार शपथविधी सोहळा?

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आले अडचणीत! विलीनकरण करावे की एका गटाने सत्तेमध्ये रहावे
4

राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट आले अडचणीत! विलीनकरण करावे की एका गटाने सत्तेमध्ये रहावे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ireland vs UAE : पॉल स्टर्लिंगचा हिटमॅनला शोबी पछाड! मोडला रोहित शर्माचा ‘तो’ विश्वविक्रम 

Ireland vs UAE : पॉल स्टर्लिंगचा हिटमॅनला शोबी पछाड! मोडला रोहित शर्माचा ‘तो’ विश्वविक्रम 

Jan 31, 2026 | 02:25 PM
Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

Marathi Serial : नागराजच्या पापाचा भरला घडा ; पण प्रोमो पाहून नेटकरी संतापले म्हणाले, “दिग्दर्शक आणि लेखकाला…

Jan 31, 2026 | 02:21 PM
Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

Jan 31, 2026 | 02:17 PM
कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

कोट्यवधी फॉलोअर्स, तरीही अस्वस्थता; ‘ही’ लोकप्रिय अभिनेत्री सोशल मीडिया सोडण्याच्या तयारीत

Jan 31, 2026 | 02:17 PM
Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Beed Crime: ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?

Jan 31, 2026 | 02:15 PM
Chandrapur News: रेशनचा तांदूळ बाजारात? ट्रकमध्ये साठा सापडल्याने जिल्ह्यात खळबळ, गोंडपिपरी परिसरातील घटना

Chandrapur News: रेशनचा तांदूळ बाजारात? ट्रकमध्ये साठा सापडल्याने जिल्ह्यात खळबळ, गोंडपिपरी परिसरातील घटना

Jan 31, 2026 | 02:13 PM
Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल

Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल

Jan 31, 2026 | 02:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM
Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Smita Patil : अजित दादा गेले अन्…आर.आर. आबांच्या कन्येचा कंठ दाटून आला..!

Jan 30, 2026 | 03:46 PM
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM