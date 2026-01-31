Sunetra Pawar Oath Ceremony Live : सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधी सोहळ्यात शरद पवार उपस्थित राहणार की नाही? महत्त्वाची माहिती समोर

अजित पवार यांचे नुकतेच विमान अपघातात निधन झाल्याने राज्यात राजकीय गोंधळ उडाला आहे. त्यांच्या जाण्याने सरकारमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहेच, शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भविष्यातील रणनीतीबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते संघटनात्मक स्थिरता राखण्यासाठी ही घटना महत्त्वाची मानतात. शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा या त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी भेट घेतली, ज्यामुळे औपचारिक नेतृत्वाची घोषणा लवकरच होऊ शकते अशा अटकळाला आणखी बळकटी मिळाली.
या बैठकीत मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि उपमुख्यमंत्रीपदावर चर्चा झाल्याचे मानले जाते. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट भाजप, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेशी युतीत आहे. दरम्यान, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) यांच्या विरोधात आहे. परिणामी, सुनेत्रा पवार यांच्या संभाव्य नियुक्तीकडे सत्ताधारी आघाडीत संतुलन राखण्याची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये विलीनीकरणाची चर्चा आहे.
सुनेत्रा पवार यांचा शपथविधी समारंभ सायंकाळी ५ वाजता होईल. बैठकीत विधिमंडळ पक्षनेत्याची निवड झाल्यानंतर दुपारी २ वाजता शपथविधी समारंभ होईल. राजभवनात तयारी सुरू झाली आहे आणि सध्या फक्त एजन्सींनाच प्रवेश दिला जाईल. सुनेत्रा पवार लवकरच त्यांच्या राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा देतील असे वृत्त आहे. हा राजीनामा राज्यसभेचे अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे पाठवला जाईल. राज्यसभेच्या जागेचा राजीनामा दिल्यानंतर, सुनेत्रा पवार यांची आज दुपारी विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड केली जाईल आणि शपथविधी समारंभ फक्त १० मिनिटे चालेल.
शरद पवार त्यांच्या सून सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार नाहीत. त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीचे आणि घाईघाईने प्रवास टाळण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे आणि पवार सध्या बारामतीमध्ये आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी गटांमधील विलीनीकरणाच्या अटकळी फेटाळून लावत स्पष्ट केले की विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि १७ जानेवारी रोजी व्हायरल झालेला व्हिडिओ प्रत्यक्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात झालेल्या बैठकीचा आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि समर्थकांच्या भावना लक्षात घेऊन सुनेत्रा पवार यांची पक्षनेतेपदी निवड केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक शिष्टमंडळ सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी प्रस्ताव घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेईल आणि तो औपचारिकपणे त्यांना सादर करेल, असेही तटकरे यांनी सांगितले.