Ajit Pawar News: अजित पवारांनी ओवैसींना झापले! हिजाबच्या राजकारणावरून ओवैसींवर निशाणा, म्हणाले – "फालतू विधानांपेक्षा….."

Ajit Pawar on Owaisi: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओवेसींच्या हिजाब विधानाला उत्तर देताना ते "दुकान चालवण्याचा प्रयत्न" असे म्हटले. त्यांनी वक्तृत्वापेक्षा विकासावर भर दिला.

Updated On: Jan 12, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar News: अजित पवारांनी ओवैसींना झापले! हिजाबच्या राजकारणावरून ओवैसींवर निशाणा, म्हणाले – "फालतू विधानांपेक्षा….."
Ajit Pawar Interview: “एक दिवस हिजाब परिधान करणारी महिला भारताची पंतप्रधान होईल” या एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, अशा विधानांचे गांभीर्य ते करणाऱ्या व्यक्तीवर अवलंबून असते. आयएएनएसशी बोलताना अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अशी विधाने दररोज केली जातात आणि प्रत्येक विधानावर प्रतिक्रिया देणे आवश्यक नाही.

ते म्हणाले, “केवळ विधानाशी संबंधित असलेल्यांनीच हे विधान गांभीर्याने घ्यावे. काही लोक फक्त स्वतःचा व्यवसाय चालवण्यासाठी अशी विधाने करतात. माझे स्पष्ट मत असे आहे की या गोष्टींऐवजी विकासावर चर्चा झाली पाहिजे.” मंत्री नितेश राणे यांच्या विधानासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाचे अजित पवार यांनी स्पष्ट उत्तरही दिले.

महाराष्ट्रात राहणारा प्रत्येकजण महाराष्ट्रीय

ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारची धोरणे ठरवतात. एकनाथ शिंदे शिवसेनेशी संबंधित निर्णय घेतात आणि ते स्वतः राष्ट्रवादीशी संबंधित निर्णय घेतात. अजित पवार म्हणाले, “जर आमच्या तिन्ही पक्षांमधील कोणत्याही मंत्र्यांनी, खासदारांनी किंवा आमदारांनी विधान केले असेल तर ते पक्षाच्या वतीने आहे की वैयक्तिक विधान आहे हे तपासले पाहिजे. हा प्रश्न त्या व्यक्तीला विचारला पाहिजे. मी यावर कसे भाष्य करू शकतो?”

Devendra Fadnavis : “घोषणा करायला आपल्या बापाचं काय जातंय..! अजित पवारांवर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निशाणा

महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकतेवर भर देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की राज्यात राहणारा प्रत्येक व्यक्ती महाराष्ट्रीय आहे. “आपण सर्व एक आहोत आणि सर्व भारतीय एक आहेत.” या तत्वज्ञानाने महापौर निवडला जाईल. निवडणुकीच्या राजकारणावर बोलताना अजित पवार यांनी मतदारांच्या विचारसरणीचे उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले. ते म्हणाले की प्रत्येक निवडणुकीत जनता वेगळी विचार करते.

लोकसभा विरुद्ध विधानसभा

लोकसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ३१ जागा विरोधी पक्षाने जिंकल्या, तर महायुतीने फक्त १७ जागा जिंकल्या. तथापि, अवघ्या पाच महिन्यांनंतर, विधानसभा निवडणुकीत चित्र पूर्णपणे बदलले. महायुतीने २३८ जागा जिंकल्या, तर विरोधी पक्ष ८५ पर्यंत कमी झाला. अजित पवार म्हणाले की राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदार वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आणि गरजांवर आधारित निर्णय घेतात. ही लोकशाहीची ताकद आहे आणि नेत्यांनी भाषणबाजीपेक्षा विकासावर लक्ष केंद्रित का करावे.

