Pahadi Noon Recipe : पहाडी नून हे उत्तराखंडमधील एक पारंपारिक हिरवं मीठ आहे जे औषधी वनस्पतींनी युक्त असते. हे मीठ चवीला तर चटपटीत असतंच शिवाय ते पचनाच्या समस्याही दूर करतं. नोट करूयात याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 24, 2026 | 03:26 PM
Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत... साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा 'पहाडी हिरवं मीठ'

(फोटो सौजन्य: Youtube)

  • पहाडी नून हे हे उत्तराखंडमधील पारंपारिक, नैसर्गिक आणि औषधी वनस्पतींनी युक्त मीठ आहे.
  • अनेक पदार्थांचा यात वापर केला जात असल्याने याची चव द्विगुणित होते.
  • हे मीठ पचनासाठी खूप फायद्याचे मानले जाते.
पारंपरिक पद्धतीने डोंगराळ भागात तयार केलं जाणारं नून किंवा पिस्युं लून हे अनेक पिढ्यांपासून महिलांनी जपलेलं खास खाद्यवारसा आहे. पूर्वी हे फक्त घरगुती वापरासाठी बनवलं जायचं, पण आता स्थानिक बाजारातही याची विक्री केली जाते. पर्यटकही डोंगरातून परतताना हे खास चविष्ट नून आवर्जून खरेदी करतात. आज या पारंपरिक नूनला देशभरच नव्हे तर परदेशातही मागणी वाढली आहे.

प्रत्येक घराची नून बनवण्याची पद्धत वेगळी असते. मसाले आणि ताज्या हिरव्या पालेभाज्यांमुळे या नूनला एक वेगळी, झणझणीत आणि ताजेतवाने चव मिळते. भाजी, फ्रुट चाट, रायता, सॅलड किंवा साध्या जेवणावर भुरभुरवलं तरी यामुळे पदार्थांची चव अधिक खुलते. एकदा हे नून घरी बनवलं की पुन्हा पुन्हा बनवण्याची मागणी होणारच. चला तर मग, घरच्या घरी हे पारंपरिक पहाडी नून कसं बनवायचं याची रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य

  • १/२ कप हिरवा लसूण
  • १/४ कप कोथिंबीर
  • २ मोठे चमचे जिरे
  • ३ चमचे साबूत धणे
  • एक मूठ पुदिना
  • ६ ते ७ लसूण पाकळ्या
  • १ ते १½ इंच आल्याचा तुकडा
  • ५–६ हिरव्या मिरच्या (चवीनुसार)
  • १/२ कप मीठ
कृती
  • सर्वप्रथम हिरवा लसूण आणि कोथिंबीर स्वच्छ धुऊन त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून टाका. नंतर बारीक चिरून घ्या.
  • लसूण पाकळ्या सोलून घ्या. आलं सोलून तुकडे करा आणि हिरव्या मिरच्यांचे देठ काढून ठेवा.
  • जिरे आणि धणे हलक्या आचेवर कोरडे भाजून घ्या, जेणेकरून त्यांचा सुगंध छान येईल.
  • आता चिरलेला हिरवा लसूण, कोथिंबीर, पुदिना, लसूण पाकळ्या, आलं, हिरव्या मिरच्या आणि भाजलेले मसाले एकत्र करा.
  • या सर्व मिश्रणात मीठ घालून ते जाडसर वाटून घ्या. पेस्ट फार बारीक करू नका; थोडासा खडबडीत पोत राहू द्या.
  • पारंपरिक पद्धतीनुसार हे नून सिलबट्ट्यावर वाटलं जातं, ज्यामुळे त्याची चव आणि टेक्स्चर अधिक उठून दिसते.
  • मात्र, सिलबट्टा नसेल तर मिक्सरचाही वापर करू शकता.
    तयार झालेले हिरवे नून एअरटाइट डब्यात भरून ठेवा. योग्य प्रकारे साठवले तर हे किमान एक महिना टिकते.
शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी काय करायचं?

  • जर नून अधिक काळ टिकवायचं असेल, तर ते एका ताटात पसरवून उन्हात पूर्ण वाळू द्या. पूर्ण कोरडे झाल्यावर खलबत्त्यात भरड वाटून पुन्हा मीठासारखा पोत तयार करा.
  • लवकर वाळवायचं असल्यास एअर फ्रायरमध्ये किंवा सुमारे ८० अंश सेल्सियस तापमानावर ओव्हनमध्ये काही वेळ ठेऊ शकता.
  • अशा प्रकारे तयार केलेले पारंपरिक पहाडी नून तुमच्या रोजच्या जेवणात एक खास डोंगराळ चव आणि सुगंध आणेल.

Published On: Feb 24, 2026 | 03:26 PM

Feb 24, 2026 | 03:26 PM
