Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत... साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा 'पहाडी हिरवं मीठ'

Recipe : पिझ्झाची मजा लुटा कोणत्याही गिल्टशिवाय… घरी बनवा ‘ग्लूटन फ्री पिझ्झा’, सर्वांच्या आवडीची रेसिपी
प्रत्येक घराची नून बनवण्याची पद्धत वेगळी असते. मसाले आणि ताज्या हिरव्या पालेभाज्यांमुळे या नूनला एक वेगळी, झणझणीत आणि ताजेतवाने चव मिळते. भाजी, फ्रुट चाट, रायता, सॅलड किंवा साध्या जेवणावर भुरभुरवलं तरी यामुळे पदार्थांची चव अधिक खुलते. एकदा हे नून घरी बनवलं की पुन्हा पुन्हा बनवण्याची मागणी होणारच. चला तर मग, घरच्या घरी हे पारंपरिक पहाडी नून कसं बनवायचं याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
शेल्फ लाइफ वाढवण्यासाठी काय करायचं?