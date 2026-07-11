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ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ; तब्बल 12 बँक अकाउंट्स सील

Updated On: Jul 11, 2026 | 09:02 AM IST
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सारांश

पोलिसांनी संबंधित बँक व्यवस्थापनाकडून या खात्यांमधील पूर्वीच्या व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील मागवला आहे. आर्थिक अनियमिततेच्या संशयावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देखील तपासात प्रवेश केला आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ

ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ(Photo Credit- X)

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विस्तार

कोलकाता : बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस आणि ऋतब्रता बॅनर्जी गट यांच्यातील खऱ्या तृणमूलच्या नियंत्रणासाठीची लढाई आता बँक खाती आणि मोठ्या रकमेवरून कायदेशीर वादात बदलली आहे. गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाकडून तीन बँक खात्यांच्या कामकाजाबाबत अंशतः दिलासा मिळाल्यानंतर, शुक्रवारी राज्य पोलिसांनी एकाच वेळी आणखी १२ बँक खाती गोठवल्याने ममता बॅनर्जी गटाला मोठा धक्का बसला.

पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, या खात्यांमध्ये 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठी आणि संशयास्पद रक्कम आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी या १२ नवीन खात्यांमधील आर्थिक व्यवहार तात्काळ गोठवले आहेत. ऋतब्रता बॅनर्जी गटातील तृणमूल आमदाराने पक्षाच्या खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप करत केलेल्या तक्रारीमुळे हा संपूर्ण राजकीय आणि कायदेशीर गोंधळ सुरू झाला. या तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी सुरुवातीला तीन आणि आता इतर १२ खात्यांची चौकशी केली.

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दरम्यान, पोलिसांनी संबंधित बँक व्यवस्थापनाकडून या खात्यांमधील पूर्वीच्या व्यवहारांचा संपूर्ण तपशील मागवला आहे. आर्थिक अनियमिततेच्या संशयावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देखील तपासात प्रवेश केला आहे. तपास यंत्रणेतील सूत्रांनुसार, या खात्यांमध्ये जमा झालेला निधी एका मोठ्या घोटाळ्याशी किंवा बेकायदेशीर स्रोतांशी जोडलेला असल्याचे प्रबळ संकेत आहेत, म्हणूनच ईडी उर्वरित खात्यांमधील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

तीन खात्यांना वापरण्यास सशर्त परवानगी

यापूर्वी, गुरुवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौगत भट्टाचार्य यांच्या एकल खंडपीठाने सुरुवातीला गोठवलेली तीन खाती (ज्यामध्ये ४४० कोटींच्या ठेवी असल्याचे म्हटले जाते) वापरण्यास सशर्त परवानगी दिली. सुरळीत कामकाज आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत या प्रणालीवर देखरेख ठेवण्याकरिता निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रता तालुकदार यांची विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली.

अनेक अडचणी निर्माण झाल्या

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, केवळ दोन अधिकृत स्वाक्षरीकर्तेच ही खाती वापरू शकतील आणि दैनंदिन खर्चाच्या धनादेशांवर निवृत्त न्यायमूर्ती तालुकदार यांची प्रतिस्वाक्षरी अनिवार्य असेल. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या दिलासानंतर लगेचच १२ नवीन खाती गोठवल्यामुळे, येत्या काळात ममता बॅनर्जी समर्थकांसाठी मोठ्या प्रशासकीय आणि राजकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

Web Title: As many as 12 bank accounts of tmc sealed

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Published On: Jul 11, 2026 | 09:02 AM

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