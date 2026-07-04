पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ; ममता बॅनर्जी यांच्या विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा

चंद्रिमा भट्टाचार्य यांचे तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडणे हा ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण त्या त्यांच्या खूप जवळच्या होत्या. एकेकाळी त्यांना ममता बॅनर्जी यांचा उजवा हात मानले जात होते. पण आता, टीएमसीमधील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनीही पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे.
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तृणमूल काँग्रेसचे आमदार कुणाल घोष यांनी टीएमसीमधील गोंधळ, बंडखोरांनी पक्षाच्या कार्यालयावर केलेला ताबा आणि इतर मुद्द्यांवर एक निवेदन जारी केले आहे. बंगालच्या राजकारणातील सध्याच्या अंतर्गत कलहासाठी घोष यांनी भाजपला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी दावा केला की, ममता बॅनर्जी यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांना आणि आमदारांना जुन्या प्रकरणांमधून आणि इतर आरोपांमधून लक्ष्य केले जात आहे, तर दुसऱ्या गटातील नेत्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
शनिवारी कोलकाता येथे माध्यमांशी बोलताना कुणाल घोष यांनी सांगितले की, पक्षात निर्माण होणारे वाद हे पूर्णपणे अंतर्गत प्रकरण आहे. आरोप करणारे आणि समित्या व संघटनांवर टीका करणारे अनेक लोक स्वतःच त्या संघटनांचे पदाधिकारी आहेत. परिणामी, हा संपूर्ण वाद विरोधाभासी आणि गोंधळात टाकणारा आहे.
या बैठकीदरम्यान, कुणाल घोष यांनी ऋतब्रता यांच्याशी संबंधित कथित वादांचाही उल्लेख केला. या प्रकरणात लावलेल्या आरोपांवर त्यांनी कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, या मुद्द्यांभोवती राजकीय वातावरण तयार केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या असलेल्या नेत्यांना अटक करून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप कुणाल घोष यांनी केला. ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः स्थापन केलेल्या पक्षाच्या एका गटाला लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, दुसऱ्या बाजूच्या नेत्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, ज्यामुळे राजकीय पक्षपाताचा संशय निर्माण होतो.
तारताला इमारत दुर्घटनेचा मुद्दा उपस्थित करत कुणाल घोष यांनी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या विधानसभेतील वक्तव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी विचारले की, जर संबंधित इमारतीच्या मंजूर नकाशावर माजी महापौर आणि टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते फिरहाद हकीम यांची सही असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही? जर कागदपत्रांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित केली जात असेल, तर सर्व संबंधित लोकांवर समान कारवाई केली पाहिजे.
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