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पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ; ममता बॅनर्जी यांच्या विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेससमोर आणखी एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीय आणि पक्षातील वरिष्ठ नेत्या चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी पक्षातील सर्व संघटनात्मक पदांचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे TMC मध्ये अंतर्गत नाराजीची चर्चा रंगली आहे.

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ; ममता बॅनर्जी यांच्या विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ; ममता बॅनर्जी यांच्या विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा

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विस्तार
  • पश्चिम बंगालच्या राजकारणात खळबळ
  • ममता बॅनर्जी यांच्या विश्वासू चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी तृणमूल पक्ष प्रमुख पदाचा दिला राजीनामा
  • कुणाल घोष यांचा भाजपवर आरोप
Mamata Banerjee TMC Resignation : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्यावर आलेले संकट संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पक्षाचे आमदार आणि खासदार यांच्या बंडानंतर, बंडखोर गटाने आता कोलकात्यातील पक्षाच्या मुख्य कार्यालयावर ताबा मिळवला आहे. पक्षाच्या कार्यालयावरील नियंत्रणासाठी संघर्ष सुरू असतानाच, ममता बॅनर्जी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. बंगाल तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी आपल्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी पक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून, ३ जून रोजी स्वीकारलेले पद सोडत असल्याची माहिती दिली. चंद्रिमा यांनी तृणमूल काँग्रेस आणि तिच्याशी संलग्न संघटनांच्या विविध बँक खात्यांसाठी स्वाक्षरीकर्ता म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करण्याची विनंतीही केली आहे. इतकेच नाही, तर या माजी राज्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगासमोर पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या भूमिकेचाही राजीनामा दिला आहे.

चंद्रिमा भट्टाचार्य यांचे तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडणे हा ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी एक मोठा धक्का आहे, कारण त्या त्यांच्या खूप जवळच्या होत्या. एकेकाळी त्यांना ममता बॅनर्जी यांचा उजवा हात मानले जात होते. पण आता, टीएमसीमधील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनीही पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे.

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कुणाल घोष यांचा भाजपवर आरोप

तृणमूल काँग्रेसचे आमदार कुणाल घोष यांनी टीएमसीमधील गोंधळ, बंडखोरांनी पक्षाच्या कार्यालयावर केलेला ताबा आणि इतर मुद्द्यांवर एक निवेदन जारी केले आहे. बंगालच्या राजकारणातील सध्याच्या अंतर्गत कलहासाठी घोष यांनी भाजपला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी दावा केला की, ममता बॅनर्जी यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या नेत्यांना आणि आमदारांना जुन्या प्रकरणांमधून आणि इतर आरोपांमधून लक्ष्य केले जात आहे, तर दुसऱ्या गटातील नेत्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

शनिवारी कोलकाता येथे माध्यमांशी बोलताना कुणाल घोष यांनी सांगितले की, पक्षात निर्माण होणारे वाद हे पूर्णपणे अंतर्गत प्रकरण आहे. आरोप करणारे आणि समित्या व संघटनांवर टीका करणारे अनेक लोक स्वतःच त्या संघटनांचे पदाधिकारी आहेत. परिणामी, हा संपूर्ण वाद विरोधाभासी आणि गोंधळात टाकणारा आहे.

ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत उभ्या असलेल्या नेत्यांवर दबाव आणला जात आहे: कुणाल घोष

या बैठकीदरम्यान, कुणाल घोष यांनी ऋतब्रता यांच्याशी संबंधित कथित वादांचाही उल्लेख केला. या प्रकरणात लावलेल्या आरोपांवर त्यांनी कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, या मुद्द्यांभोवती राजकीय वातावरण तयार केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या असलेल्या नेत्यांना अटक करून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप कुणाल घोष यांनी केला. ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः स्थापन केलेल्या पक्षाच्या एका गटाला लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, दुसऱ्या बाजूच्या नेत्यांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, ज्यामुळे राजकीय पक्षपाताचा संशय निर्माण होतो.

तारताला इमारत दुर्घटनेवरील मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह

तारताला इमारत दुर्घटनेचा मुद्दा उपस्थित करत कुणाल घोष यांनी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या विधानसभेतील वक्तव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी विचारले की, जर संबंधित इमारतीच्या मंजूर नकाशावर माजी महापौर आणि टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते फिरहाद हकीम यांची सही असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही? जर कागदपत्रांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित केली जात असेल, तर सर्व संबंधित लोकांवर समान कारवाई केली पाहिजे.

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Web Title: Tmc leader chandrima bhattacharya resigns from organisational posts mamata banerjee

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:00 PM

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