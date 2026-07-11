Nagpur Crime: 17 वर्षीय सावत्र मुलावर लैंगिक संबंधांसाठी दबाव; नकार दिल्यावर खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्याची धमकी

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील पीडित युवक बी.ए. प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे. तो सावत्र आईसोबत राहत होता. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या सख्ख्या आईचे निधन झाले होते. त्यांनतर वडिलांनी दुसरा विवाह केला. काही महिन्यातच वडिलांचे देखील निधन झाल्याने नातेवाईकांनी त्याची जबाबदारी सावत्र आईकडे सोपविली होती. मात्र सावत्र आईने पीडित तरूणाशी अश्लील वर्तन करू लागली. त्याच्यावर वारंवार शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकू लागली. तरुण वारंवार या सगळ्याला नकार देत राहिला. मात्र तिने याच्याशी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. विरोध केल्यावर ती त्याला शिवीगाळ करून मारहाण केली. नकार दिल्यास खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवून आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची धमकीही तिने त्याला दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
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या धमक्यांमुळे घाबरलेल्या युवकाने अखेर आपली आपबीती आत्याकडे सांगितली. आत्याने संबंधित महिलेला याबाबत जाब विचारला असता तिने त्यांनाही शिवीगाळ केली. त्यानंतर आत्याने पीडित तरुणाला तहसील पोलिस ठाण्यात नेऊन तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे तहसील पोलिसांनी महिलेविरुद्ध गुन्हा नोंदविला असून, पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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नागपूर जिल्ह्यातील पाटणसावंगी येथे एका वृद्ध महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले. ही मारहाण इतकी निर्घृण होती की महिलेच्या आतड्या बाहेर आल्या. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि सखोल तपासाच्या आधारे सावनेर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेने आरोपीला अटक केली आहे. चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली केली. या अमानुष घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली असून संपूर्ण परिसर हादरले आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीच नाव सुधाकर बाबाराव मंडपे (४८) असे आहे. तो ब्राम्हणवाडा येथील रहिवाशी आहे. सावनेर येथे बांधकाम कामगार म्हणून काम करत होता. तर मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव गंगाबाई असे आहे.
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Ans: सावत्र आईने केली जबरदस्ती.
Ans: त्याने आपल्या आत्याला सांगितली आपबिती.
Ans: खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिली.