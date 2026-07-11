OpenAI चे मोठे पाऊल! ChatGPT Work AI एजेंट लाँच; फक्त प्रश्नांची उत्तरे नाही, आता पूर्ण प्रोजेक्टही हाताळणार

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हे एआय एजेंट ओपनएआयच्या सर्वात लेटेस्ट एआय मॉडल जीपीची-5.6 आणि कोडेक्सने सुसज्ज आहे. ओपनएआयने चॅटजीपीटी वर्कचे वर्णन एका अशा एआय एजेंटच्या स्वरूपात केले आहे, जे तुमच्या ॲप्स आणि फाईलवर स्वतः ॲक्शन घेऊ शकते, गरज पडल्यास तासंतास प्रोजेक्टवर टिकून राहू शकते आणि एखाद्या ध्येयाचे पूर्ण झालेल्या कामात रूपांतर करू शकतो. (फोटो सौजन्य – AI Created)
तुम्ही केवळ एका सिंगल विनंतीद्वारे चॅटजीपीटी वर्कला संपूर्ण कामाची जबाबदारी सोपवू शकता. उदाहरणार्थ, हे एआय एजेंट कस्टमर रिसर्चला एक मार्केटिंग कँपेन ब्रीफमध्ये बदलू शकते, त्याच्या ब्रिफचा वापर करून मार्केटिंग मटेरियल तयार करू शकते आणि प्रत्येक स्टेपमध्ये एका वर्षााचे कॉन्टेस्क्ट कायम ठेवत वेगवेगळ्या बाजारपेठांनुसार जुळवून घेऊ शकते. हे एआय एजेंट शेड्यूल्ड टास्कला देखील सपोर्ट करू शकते, ज्यामुळे युजर्सना पुनरावृत्ती होणारी कामे स्वयंचलित करता येतात. हे एआय एजेंट रोज सकाळी वेबसाईट तपासते, बदलांचा सारांश तयार करू शकते, नवीन फीडबॅक आल्यास प्रेझेंटेशन अपडेट करू शकते किंवा कस्टमर फीडबॅकवर नजर ठेवून त्याला एखाद्या प्रोडक्ट आइडियाजमध्ये बदलू शकते.
डेस्कटॉपवर, चॅटजीपीटी वर्कमध्ये एक इन-बिल्ट ब्राउजर समाविष्ट आहे जो वेबसाईट आणि ऑनलाइन टुल्सकडून माहिती गोळा करू शकतो. ओपनएआयचे असे म्हणणे आहे की, डेस्कटॉप वर्जन कंप्यूटर वापराला सपोर्ट करतो, जो चॅटजीपीटीला बॅकगाऊंडमध्ये यूजर्सच्या कंप्युटरवर क्लिक करणे, टाईप करणे, फाईल्स हलवणे आणि दुसऱ्या कामांसाठी परवानगी देते. ओपनएआयने पब्लिक बीटामध्ये साइट्स इन चॅटजीपीटी फीचर देखील सादर केले आहे. हे फिचर युजर्सना त्यांचे काम इंटरॅक्टिव्ह वेबसाईट किंवा वेब ॲप्समध्ये बदलण्याची सुविधा देतात, जे दुसऱ्यासोबत सहज शेअर केले जाऊ शकतात.
कंपनीचं म्हणणं आहे की, जेव्हा तुम्ही तुमच्या कंप्युटर किंवा फोनपासून दूर असता, तेव्हा देखील चॅटजीपीटी वर्क शेड्यूल्ड टास्कद्वारे प्रोजेक्ट्सवर काम करू शकते. उदाहरणार्थ, हे एआय एजेंट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आणि स्लॅककडून येणारे नवीन मेसेज स्वतः अपडेटेड डाक्यूमेंट्स किंवा स्लाइड्समध्ये बदलू शकतो आणि यानंतर महत्त्वाचे बदल तुमच्या टीमसोबत शेअर करू शकते.
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चॅटजीपीटी वर्क सध्या वेब आणि मोबाइलवर प्रो, एंटरप्राइझ आणि एड्यू यूजर्ससाठी रोलआऊट करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत प्लस आणि बिझिनेस यूजर्ससाठी देखील हे एआय एजेंट रोलआऊट केले जाणार आहे. ओपनएआयने मॅक आणि विंडोज दोन्हीसाठी एक अपडेटेड चॅटजीपीटी डेस्कटॉप ॲप देखील रिलीज केले जाणार आहे. या नव्या ॲपमध्ये चॅटजीपीटी वर्क देखील समाविष्ट असणार आहे, तर आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या डेस्कटॉप ॲपला आता चॅटजीपीटी क्लासिक म्हटलं जाणार आहे.