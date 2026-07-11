Chandrama Gochar: १० ते १२ जुलैदरम्यान या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ, प्रत्येक कामात मिळेल अपेक्षित यश

चंद्र १० जुलै रोजी सायंकाळी ६:४४ वाजता वृषभ राशीत प्रवेश केला आहे आणि आता तो रविवार, १२ जुलैपर्यंत या राशीत राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार वृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे आणि हे संक्रमण शुक्राचा शुभ प्रभाव आणखी वाढवेल. याचा सकारात्मक प्रभाव अनेक राशींना जाणवणार आहे. या काळात आर्थिक प्रगती, नवीन करिअरच्या संधी, कौटुंबिक सुख आणि प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा येण्याची दाट शक्यता आहे. चंद्राच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या व्यक्तींना या संक्रमणाचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. जर तुमचे पैसे बऱ्याच काळापासून अडकले असतील, तर ते तुम्हाला परत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरदार व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या किंवा चांगल्या संधी मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे आणि उत्पन्नात वाढ होण्याचे संकेतही आहेत. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
या काळात कर्क राशीच्या लोकांना अनेक क्षेत्रांमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांमधील गैरसमज दूर होऊ शकतात आणि नातेसंबंध पूर्वीपेक्षा अधिक सौहार्दपूर्ण होतील. नातेसंबंधात असलेल्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून काही चांगली बातमी मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण झाल्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुमच्या भौतिक सुखसोयींमध्ये वाढ होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
तूळ राशीच्या लोकांना प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध पूर्वीपेक्षा अधिक दृढ होतील आणि वैवाहिक सुसंवाद वाढेल. तुमच्या कष्टाचे पूर्ण फळ मिळाल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. कामाच्या निमित्ताने प्रवास होण्याची शक्यता आहे, जो भविष्यात फायदेशीर ठरेल. उत्पन्नातील वाढीमुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि तुम्ही भविष्यासाठी बचत करण्यातही यशस्वी व्हाल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला चंद्रमा गोचर असे म्हणतात. चंद्राचा प्रत्येक राशीतील मुक्काम साधारण अडीच दिवसांचा असतो.
Ans: नवीन जबाबदाऱ्या, कामाचे कौतुक, प्रलंबित कामे पूर्ण होणे आणि प्रगतीच्या संधी मिळण्याची शक्यता असू शकते.
Ans: चंद्राच्या संक्रमणाचा वृषभ, कर्क आणि तूळ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे