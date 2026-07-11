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झाडे पडली, तर ठेकेदार जबाबदार! मुंबई महानगरपालिकेने हात झटकले; चेंबूर दुर्घटनेनंतर ५० पानी अहवाल सादर

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:40 AM IST
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सारांश

राज्यासह संपूर्ण देशभरात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे अनेक भागांमध्ये झाड पडून मोठे नुकसान झाले आहे तर अनेकांना या दुर्घटनांमध्ये आपला जीव सुद्धा गमवावा लागला. मुंबईमध्ये झाड कोसळण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे.

झाडे पडली, तर ठेकेदार जबाबदार! मुंबई महानगरपालिकेने हात झटकले; चेंबूर दुर्घटनेनंतर ५० पानी अहवाल सादर

झाडे पडली, तर ठेकेदार जबाबदार! मुंबई महानगरपालिकेने हात झटकले; चेंबूर दुर्घटनेनंतर ५० पानी अहवाल सादर

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विस्तार

चेंबूरमध्ये झाड पडून झालेल्या दुर्घटनेत ११ वर्षीय विहान श्रीवास्तवच्या मृत्यूनंतर, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नियुक्त केलेल्या एका समितीने शहरातील झाडांचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी व्यापक सुधारणांचा प्रस्ताव दिला आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या झाडांच्या संरक्षणासाठी कंत्राटदार आणि संबंधित महापालिका विभागांना जबाबदार धरण्याची शिफारस समितीने केली आहे. आपल्या ५० पानी अहवालात समितीने सुचवले आहे की, भविष्यातील सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये अशा तरतुदींचा समावेश करावा, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या संपूर्ण अंमलबजावणीदरम्यान झाडांचे, विशेषतः त्यांच्या मुळांचे संरक्षण आणि देखभालीसाठी कंत्राटदार आणि अंमलबजावणी करणारे विभाग जबाबदार राहतील.(फोटो सौजन्य – AI)

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अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘अनेक प्रकल्पांमुळे झाडांच्या मुळांचे नुकसान होऊन झाड कोसळण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे समितीने शिफारस केली की, कोणत्याही प्रकल्पासाठी झाडांच्या मुळांचे संरक्षण, देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदार आणि संबंधित विभागावर टाकण्यासाठी निविदांमध्ये विशेष अटींचा समावेश केला जावा.

झाडांचे शास्त्रीय मूल्यांकन अनिवार्य करणे आवश्यक

सूत्रांनुसार, समितीने असाही प्रस्ताव दिला आहे की, रस्ते बांधकाम आणि भूमिगत उपयुक्तता कामे सुरू करण्यापूर्वी झाडांच्या मुळांवर होणाऱ्या परिणामाचे शास्त्रीय मूल्यांकन करणे अनिवार्य केले जावे. याव्यतिरिक्त झाडांवर परिणाम करू शकणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी वृक्षतज्ञ आणि वृक्ष शल्यचिकित्सकांचे एक पॅनेल तयार करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. आवश्यक असल्यास, ते झाडांच्या मुळांना पुरेशी हवा आणि पाणी मिळावे आणि बांधकामादरम्यान ती सडू नयेत यासाठी कार्यपद्धतीमध्ये बदल सुचवतील.

आपल्या प्राथमिक निष्कर्षांमध्ये समितीने मान्य केले आहे की, मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे युटिलिटी प्रकल्पादरम्यान झाडाच्या मुळांचे नुकसान झाले. वाऱ्यामुळे झाड अचानक कोसळले. तथापि, मुळांचे नुकसान केव्हा किंवा कधी झाले हे अहवालात नमूद केलेले नाही. ५० पानांचा हा अहवाल सध्या महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या विचाराधीन आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा, समिती सदस्यांनी हा अहवाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्याकडे सादर केला, ज्यांनी तो शुक्रवारी सकाळी महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना, महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, तपासात झाडाभोवतीच्या कॉक्रिटीकरणाच्या परिणामाचीही तपासणी करण्यात आली. तथापि, उपलब्ध तथ्ये आणि तांत्रिक तपासणीच्या आधारे, केवळ कॉक्रिटीकरणामुळेच झाड पडले हे सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे अहवालात कॉक्रिटीकरणाला अपघाताचे थेट कारण मानले जात नाही.

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सात दिवसांत तयार झाला सविस्तर अहवाल

१ जुलै रोजी, महापालिका आयुक्तांनी उपायुक्त पुरुषोतम माळवदे आणि महापालिका उपायुक्त शशांक भोरे यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपवली. दोन्ही अधिकाऱ्यांना सात दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.समितीने आपला ५० पानी अहवाल निर्धारित वेळेत तयार करून गुरुवारी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना सादर केला. या अहवालात झाडाचे वय, त्याची रचना, त्याच्या मुळांची स्थिती आणि अपघाताशी संबंधित विविध तांत्रिक बाबींचा तपशील देण्यात आला आहे. तपासात असे उघड झाले की, ते झाड अंदाजे ७० वर्षे जुने होते.समितीच्या मते, झाडाजवळ युटिलिटीचे काम सुरू असताना त्याची मुळे कापली गेली, ज्यामुळे झाडाची पकड कमकुवत झाली. प्रतिकूल हवामानाच्या परिस्थितीत ते झाड पडले.

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Web Title: Contractors to be held responsible for falling trees bmc distances itself submits 50 page report after chembur tragedy

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Published On: Jul 11, 2026 | 08:40 AM

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