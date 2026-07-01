बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Big Win From Chief Minister Fadnavis After Sachin Ahars Unopposed Election

‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

ठाकरे गटाला सोडचिठ्ठी देऊन शिवसेनेत प्रवेश केलेले सचिन अहीर यांची विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. ठाकरे गटाचे ज. मो. अभ्यंकर यांनी अर्ज मागे घेतला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अहीर यांचे कौतुक केले आहे.

सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक (Photo Credit- X)

सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ‘सचिन अहीर शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, योग्य वेळी…’
  • सचिन अहीरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक!
  • वाचा संपूर्ण बातमी…
Devendra Fadnavis On Sachin Ahir: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अत्यंत मोठी घडामोड घडली आहे. ठाकरे गटाला रामराम ठोकून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केलेले ज्येष्ठ नेते सचिन अहिर (Sachin Ahir) यांची विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. ठाकरे गटाची साथ सोडल्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत सचिन अहिर यांना महायुतीकडून हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि मानाचे पद मिळाले आहे.

ठाकरे गटाची ऐनवेळी माघार

१ जुलै रोजी विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी निवडणूक पार पडणार होती. महायुतीकडून सचिन अहीर यांनी, तर ठाकरे गटाकडून जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे या पदासाठी चुरस निर्माण होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, ऐनवेळी, ठाकरे गटाने ज. मो. अभ्यंकर यांचा अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, सचिन अहिर यांची या पदावर बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली.

पाहा व्हिडिओ

Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

ते योग्य वेळी थेट ‘गोल’ करतात’, मुख्यमंत्री फडणवीसांची टोलेबाजी

सचिन अहीर यांच्या निवडीनंतर त्यांचे अभिनंदन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या खास शैलीत त्यांचे कौतुक केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सचिन अहीर हे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या तालमीत तयार झालेले राजकारणी आहेत. त्यामुळे योग्य वेळी थेट ‘गोल’ कसा करायचा आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय कसा घ्यायचा, याची अचूक क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे.’ पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी भूतकाळातील आठवणींना उजाळा दिला, ‘१९९९ मध्ये मी आणि सचिन अहिर पहिल्यांदा एकत्र आमदार म्हणून निवडून आलो होतो. ‘अहिर’ या शब्दाचा मूळ अर्थ गोपालक आणि निर्भीड असा होतो. मला त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव असून ते अत्यंत निर्भीडपणे आणि अभ्यासूपणे काम करणारे नेतृत्व आहे.’

सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा

सहा खासदारांचे बंड आणि आदित्य ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी सचिन अहिर यांनी पक्ष सोडल्यानंतर, आता पक्षात आणखी एका मोठ्या फुटीबाबतच्या खळबळजनक बातम्या समोर येत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सचिन अहिर यांच्या पावलावर पाऊल टाकत विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनीही बंडखोर पवित्रा घेतला आहे. अशी चर्चा आहे की शिंदे हे एकटेच हे पाऊल उचलत नाहीत; त्यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे गटातील सुमारे ११ आमदार आणि अनेक माजी नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील होण्याच्या तयारीत आहेत.

‘सचिन अहिर गेल्याने कसला धक्का?’; ठाकरेंचे नेते सुनील प्रभुंचा सवाल, सुनील शिंदेंचाही घणाघात

Web Title: Big win from chief minister fadnavis after sachin ahars unopposed election

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Juvenile Age Limit: बाल गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार; देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
1

Juvenile Age Limit: बाल गुन्हेगारांचे वय १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार; देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?
2

Maharashtra Politics: सचिन अहिर नंतर आता ‘हा’ आमदार फुटण्याची चर्चा, ठाकरेसेनेचं टेन्शन वाढलं, आदित्यंचं काय होणार?

Sanjay Raut News: ‘जे शरद पवारांचे झाले नाहीत, ते आमचे काय होणार?’ सचिन अहिर यांच्या पक्षबदलावर संजय राऊतांची जहरी टीका
3

Sanjay Raut News: ‘जे शरद पवारांचे झाले नाहीत, ते आमचे काय होणार?’ सचिन अहिर यांच्या पक्षबदलावर संजय राऊतांची जहरी टीका

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी
4

Sachin Ahir : ठाकरे गटातून शिंदे सेनेत, आता उपसभापतीपदाचीही लॉटरी; सचिन अहिर बिनविरोध विजयी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

‘शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले नेते, ते योग्य वेळी…’, सचिन अहिरांच्या बिनविरोध निवडीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून मोठे कौतुक

Jul 01, 2026 | 05:35 PM
फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

फुटबॉल विश्वात उडाली खळबळ! Fifa World Cup मधून बाहेर पडताच ‘या’ संघाच्या हेडकोचने दिला राजीनामा

Jul 01, 2026 | 05:33 PM
‘…आणि यांना हवाय विकसित भारत’! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL

‘…आणि यांना हवाय विकसित भारत’! लोकांनी लाज सोडून थेट सरकारी सिमेंटच चोरलं; लाजिरवाणा VIDEO VIRAL

Jul 01, 2026 | 05:30 PM
घृणास्पद! ४ वर्षीय निष्पाप जीवाचा काय दोष? अपहरण करून अत्याचार, जंगलात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला मृतदेह ; नराधम अटकेत

घृणास्पद! ४ वर्षीय निष्पाप जीवाचा काय दोष? अपहरण करून अत्याचार, जंगलात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडला मृतदेह ; नराधम अटकेत

Jul 01, 2026 | 05:28 PM
KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

Jul 01, 2026 | 05:06 PM
Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

Jul 01, 2026 | 05:05 PM
Satara Politics: सातारा क्लब-फोरम प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी; महसूल मंत्र्यांचे आदेश

Satara Politics: सातारा क्लब-फोरम प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी; महसूल मंत्र्यांचे आदेश

Jul 01, 2026 | 05:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा