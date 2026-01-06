Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Bjp Ravindra Chavan Sorry On Vilasrao Deshmukh Statement In Latur Political News

Vilasrao Deshmukh : रवींद्र चव्हाणांनी पत्रकार परिषद सोडली अर्धवट; विलासराव देशमुखांच्या वक्तव्याबद्दल व्यक्त केली दिलगिरी

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कॉंग्रेसचे दिवंगत नेते आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबाबत एक वक्तव्य केले होते. यावरुन टीका झाल्यानंतर चव्हाण वक्तव्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. 

Updated On: Jan 06, 2026 | 12:36 PM
BJP Ravindra Chavan sorry on Vilasrao Deshmukh statement in Latur political News

रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये विलासराव देशमुख यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावर दिलगिरी व्यक्त केली. (फोटो -सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Ravindra Chavan on Vilasrao Deshmukh : छत्रपती संभाजीनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा (Local Body Elections) जोरदार प्रचार सुरु आहे. 29 महापालिकांसाठी निवडणूका जाहीर झाल्या असून प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. टीम मैदानात उतरली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कॉंग्रेसचे (Congress Politics) दिवंगत नेते आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबाबत एक वक्तव्य केले. यावरुन जोरदार राजकारण तापले. यानंतर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे छत्रपती संभाजीनगरात पत्रकारपरिषद अर्धवट सोडून निघून गेले आहेत.

लातूरमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी प्रचार सभा घेतली. लातूर हे आजही विलासराव देशमुख यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. लातूरमध्ये रवींद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुखांच्या आठवणी 100 टक्के पुसल्या जातील असे वक्तव्य केले होते. यावरुन कॉंग्रेससह संपूर्ण राज्यातून जोरदार टीका करण्यात आली. तसेच लातूरमध्ये देखील नाराजी व्यक्त होत होती. यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण छत्रपती संभाजीनगरात पत्रकारपरिषद अर्धवट सोडून निघून गेले आहेत. त्याचबरोबर रवींद्र चव्हाण यांनी दिवंगत कॉंग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे.

हे देखील वाचा : “विलासराव देशमुख आठवणी पुसल्या जातील…लातूरमधील रवींद्र चव्हाणांच्या वक्तव्यावरुन रंगलं राजकारण

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुखांबाबत वक्तव्य केल्यामुळे दिलगिरी व्यक्त केली आहे. रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, “विलासराव देशमुखांबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर आमदार अमित देशमुख यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. महापालिका निवडणुकीत विकासाच्या राजकारणावर चर्चा झाली पाहिजे,” असे देखील रवींद्र चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

लातूरमध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी प्रचार सभा घेतली. लातूर हे आजही विलासराव देशमुख यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. लातूरमध्ये रवींद्र चव्हाण यांनी विलासराव देशमुखांच्या आठवणी 100 टक्के पुसल्या जातील असे वक्तव्य केले. चव्हाण म्हणाले की, , “लातूरमध्ये कार्यकर्त्यांचा उत्साह पाहायला मिळतोय. हा उत्साह पाहून लक्षात येते की, लातूर शहरातून विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी 100 टक्के पुसल्या जातील, यात कोणतीही शंका नाही”. असे वक्तव्य रवींद्र चव्हाण यांनी केले होते. यावरुन जोरदार टीका करण्यात आली.

हे देखील वाचा : “आज पाणी पित असलो तरी…”; पुण्यनगरीतून धडाडली CM फडणवीसांची तोफ

दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्याबाबत वक्तव्य केल्यामुळे रवींद्र चव्हाण यांच्यावर कॉंग्रेसने हल्लाबोल केला. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, “स्व. विलासराव देशमुख साहेबांच्या आठवणी लातूर जिल्ह्यातून पुसू शकणारा अजून कोणी निर्माण नाही झाला. अनेक जण इच्छा बाळगून आलेत आणि स्वाभिमानी लातूरकरांनी त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिलीय. विलासराव देशमुख यांनी लातूर जिल्ह्याला राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळवून दिली, त्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य लातूरच्या विकासासाठी समर्पित केलं. आज त्यांच्याबद्दल हे सत्तेचा माज असलेले भाजप नेते लातूरात येऊन बरळून जातात की साहेबांच्या आठवणी पुसल्या गेल्यात. त्यांना काय समजणार विलासराव देशमुख साहेबांचं लातूर शी असलेलं नातं. लातूरच्या कर्तुत्वसंपन्न सुपुत्राचा अपमान लातूरकर कधीही सहन करणार नाही, भाजपवाल्यांनो याद राखा, करारा जवाब मिलेगा!,” असे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले आहेत.

 

Web Title: Bjp ravindra chavan sorry on vilasrao deshmukh statement in latur political news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 12:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान
1

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार
2

Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट; लातूर मनपात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ५ नाही, तर ७ असणार

Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू
3

Latur Panchayat Samiti Election 2026: पंचायत समिती निवडणूक रणधुमाळी; उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू

Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!
4

Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

Jan 21, 2026 | 07:11 PM
आता दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या सुरक्षेत मोठी वाढ! राज्यस्तरीय दक्षता समिती होणार स्थापन

आता दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या सुरक्षेत मोठी वाढ! राज्यस्तरीय दक्षता समिती होणार स्थापन

Jan 21, 2026 | 07:09 PM
Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

Salman Khan Delhi High Court Notice: सलमान खान अडचणीत? दिल्ली उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस; नेमकं प्रकरण काय?

Jan 21, 2026 | 07:09 PM
Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

Jan 21, 2026 | 07:08 PM
Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Housing Schemes: ७२० लाभार्थ्यांना मिळणार हक्काचे घर; घरकुलासाठी ७.२० कोटींचा निधी मंजूर

Jan 21, 2026 | 07:02 PM
IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

Jan 21, 2026 | 06:33 PM
Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Jan 21, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM