इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या 'त्या' बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन? 

US Iran Conflict : अमेरिका इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी माहिती समोर आली आहे. अमेरिका बोइंगकडून सर्वात घातक बंकर बस्टर बॉम्ब खरेदी करणार आहे. यामुळे इराणचा थरकाप उडाला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:20 PM
Donald Trump and Ali Khamenei

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या 'त्या' बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणची उलटी गिनती सुरु
  • अमेरिका खरेदी करणार १०० दशलक्ष डॉलर्सचा बंकर बस्टर बॉम्ब
  • उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या
US Air Force GBU-57 Bomb Deal : वॉशिंग्टन : इराणशी वाढत्या तणावादरम्यान अमेरिकेने मोठे पाउल उचलले आहे. अमेरिकेचे एअर फोर्स सर्वात शक्तिशाली बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 MOP पुन्हा खरेदी करणार आहे. यामुळे इराणची झोप उडाली आहे. यामुळे दोन्ही देशातील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.

US Iran War Alert : इराणचा नकाशा बदलणार? ट्रम्प यांचा ‘Kill List’ प्लॅन तयार; खामेनेई निशाण्यावर

मध्यपूर्वेत युद्धाचे संकेत

नुकतेच अमेरिकेने इराणवरील हल्ला पुढे ढकलल्याची माहिती समोर आली आहे. परंतु अमेरिकेच्या या लष्करी पावलाने मात्र मोठ्या युद्धाचे संकेत दिले आहेत. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेने बोईंग कंपनीसोबत १०० दशलक्ष डॉलर्सचा मोठा संरक्षण करार केला असून हा करार अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब अमेरिकेच्या लष्करात सामील होण्याची शक्यता आहे. यावरुन अमेरिकेची भविष्यातील युद्ध तयारी आणि सुरक्षा धोरणांचे प्रतिबिंब दिसून येते.

ऑपरेशन मिडनाईट हॅमरची होतेय चर्चा

सध्या अमेरिकेच्या शक्तिशाली बंकर बस्टर खरेदी करण्याच्या निर्णयाने इराणवरील मिडनाई हॅमर ऑपरेशनची पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे. गेल्या वर्षी २२ जून २०२५ रोजी अमेरिकेने इराणच्या अणु केंद्रांवर मोठा हल्ला केला होता. याला ऑपरेशन मिडनाई हॅमर नाव देण्यातआले होते. या हल्ल्यात देखील अमेरिकेने सर्वात घातक 14 MOP बॉम्ब्सचा वापर केला होता. यामुळे GBU-57 च्या अमेरिकेच्या खरेदीमुळे पुन्हा इराणवर ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर होणार का अशा चर्चांणा उधाण आले आहे.

GBU-57 ची ताकद

  • GBU-57 हे जगातील सर्वात घातक आणि शक्तीशाली बॉम्बर मानले जाते.
  • या बॉम्बचे वजन सुमारे ३०,००० पौंड म्हणजेच १३,६०० किलोग्रॅम आहे. हा बॉम्ब अतिशय मजबूत कॉंक्रीटलाही उद्ध्वस्त करु शकतो.
  • तसेच यामध्ये जमिनीखाली लपलेल्या कमांड सेंट आणि अणुसुत्रांना नष्ट करण्यासाठीचीही क्षमता आहे.
  • अमेरिकेडे यापूर्वी असे २० बॉम्ब होते. आता यामध्ये नवीन बॉम्बची डिलीव्हरी जानेवारी २०२८ पासून सुरु होण्याची अपेक्षा आहे.
  • यामुळे अमेरिकेच्या लष्करी ताकदीत लक्षणीयरित्या वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांचा थेट इशारा

अमेरिकेने ही खरेदी अशा वेळी केली आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराणमधील तणाव भयंकर वाढला आहे. तसेच अणु करारावर ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. वाटाघाटी चर्चा यशस्वी न झाल्यास अमेरिका लष्करी पर्यायाचा अवलंब करण्याची शक्यात आहे.

US Iran Conflict : ‘अमेरिकन युद्धनौका समुद्रात गाडू’ ; इराणच्या खामेनेईंचा ट्रम्प यांना थेट इशारा, युद्धाचा भडका उडणार?

