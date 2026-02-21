Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Ahilyanagar News: शिर्डीत उभारली जाणार ‘शिवसृष्टी’; 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात

डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठ पुराव्यानंतर शिर्डीत शिवसृष्टी उभारली जाणार आहे. या प्रक्लपासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:24 PM
शिर्डीत उभारली जाणार ‘शिवसृष्टी

शिर्डीत उभारली जाणार ‘शिवसृष्टी

Follow Us:
Follow Us:
  • शिर्डीत ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पाला मंजुरी
  • या प्रकल्पासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
  • डॉ. सुजय विखे पाटलांनी दिली माहिती
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या विचारांना शिर्डीत भव्य रूप देण्यासाठी १० कोटी रुपयांच्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून, वर्क ऑर्डर प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे लवकरच या ऐतिहासिक प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली.

छत्रपती शासन आणि युवा शिर्डी ग्रामस्थ यांच्या वतीने आयोजित शिवजयंतीनिमित्त कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी शिर्डीमध्ये शिवसृष्टी उभारण्याचा संकल्प व्यक्त केला. यावेळी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक-नगरसेविका, विविध पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने उपस्थित माता-भगिनी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

Ahilyanagar Crime: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण अन् मग जंगलात नेऊन लैंगिक अत्याचार! प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चे स्वरूप

डॉ. सुजय विखे म्हणाले, की सालाबादप्रमाणे शिर्डी परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. युवा शिर्डी ग्रामस्थ आणि छत्रपती शासन या दोन्ही संघटनांच्या माध्यमातून युवकांना सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांद्वारे योग्य दिशा देण्याचे काम सुरू असून, शिर्डीचे भविष्य हे या युवकांच्या खांद्यावर आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये संघटनात्मक व सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे कार्य या संघटनांकडून सातत्याने होत असल्याबद्दल त्यांनी कौतुक करीत सर्वतोपरी सहकार्याचे आश्वासन दिले.

युवा शिर्डी आणि छत्रपती शासन या संघटनांचे कार्य उल्लेखनीय

डॉ. विखे पाटील म्हणाले, की युवा शिर्डी ग्रामस्थ आणि छत्रपती शासन या दोन्ही संघटनांचे सामाजिक कार्य उल्लेखनीय असून युवकांना योग्य दिशा देण्याचे काम विविध सामाजिक, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांच्या माध्यमातून सातत्याने सुरू आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या भव्य क्रिकेट स्पर्धेसह विविध उपक्रमांमधून शिर्डीतील युवकांमध्ये संघटनात्मक व सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे कार्य या दोन्ही संघटनांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे होत आहे.

‘साईंची भूमी-स्वच्छतेची हमी’

छत्रपती शासन यांच्या वतीने ‘ साईंची भूमी स्वच्छतेची हमी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत असून आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे साईनगरी स्वच्छ व सुंदर ठेवणे ही प्रत्येक शिर्डीकराची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धुंकणे, कचरा टाकणे अथवा घाण करणाऱ्या व्यक्तींचे छायाचित्र काढून छत्रपती शासन यांना सादर केल्यास ५०० रुपये बक्षीस देण्याचा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी छत्रपती शासन यांचे आभार व्यक्त केले.

इरिगेशन विभागाच्या जागेची झाली पाहणी

महाराष्ट्रातील सर्व नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांमध्ये आदर्श ठरेल अशी ही भव्य शिवसृष्टी उभारण्यात येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करताना त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेवेळी सर्व धर्म व घटकांना सोबत घेण्याचा विचार आजही मार्गदर्शक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांना शोभेल असा विकास आपण शिर्डीत करणार आहोत. बसस्थानकासमोरील इरिगेशन विभागाच्या जागेची पाहणी केली असून, शिवसृष्टीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल, असे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले.

Web Title: Shivsrushti project built in shirdi 10 crore rupees fund announced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 08:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar Crime: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण अन् मग जंगलात नेऊन लैंगिक अत्याचार! प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चे स्वरूप
1

Ahilyanagar Crime: अल्पवयीन मुलीचे अपहरण अन् मग जंगलात नेऊन लैंगिक अत्याचार! प्रकरणाला ‘लव्ह जिहाद’चे स्वरूप

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे? कागदोपत्री साठा मुबलक असून देखील शेतकरी हतबल
2

Ahilyanagar News: जामखेडमध्ये युरियाचा खेळ नेमका अडतोय कुठे? कागदोपत्री साठा मुबलक असून देखील शेतकरी हतबल

Ahilyanagar News: अवैध धंदे बंद करा! वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ग्रामस्थांचा शिवजयंती दिनी ठिय्या
3

Ahilyanagar News: अवैध धंदे बंद करा! वाढत्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी ग्रामस्थांचा शिवजयंती दिनी ठिय्या

Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार
4

Ahilyanagar News: प्रस्ताव नसल्याने 58 लाख रुपये धूळखात? नेवाशाच्या उपनगराध्यक्ष शालिनी सुखधान यांची तक्रार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर DigiYatra सुविधेचा शुभारंभ! आता चेहराच असेल तुमचा बोर्डिंग पास; विमानप्रवास होणार अधिक हायटेक

Feb 21, 2026 | 08:30 PM
Ahilyanagar News: शिर्डीत उभारली जाणार ‘शिवसृष्टी’; 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात

Ahilyanagar News: शिर्डीत उभारली जाणार ‘शिवसृष्टी’; 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात

Feb 21, 2026 | 08:23 PM
इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन? 

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन? 

Feb 21, 2026 | 08:20 PM
War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप

War Alert : मध्यपूर्वेत महायुद्ध पेटणार? अमेरिका-सौदीच्या ‘या’ कराराने उडाली इराणची झोप

Feb 21, 2026 | 08:20 PM
किचनमध्ये लपला आहे धोका! दारुपेक्षा अधिक घातक आहेत स्वपयंपाकघरातील हे पदार्थ; डॉक्टरांनी दिला इशारा

किचनमध्ये लपला आहे धोका! दारुपेक्षा अधिक घातक आहेत स्वपयंपाकघरातील हे पदार्थ; डॉक्टरांनी दिला इशारा

Feb 21, 2026 | 08:15 PM
IND vs SA, T20 World Cup : ‘तो ज्या संघांचा सामना करेल त्यांची काळजी..’ अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्मबद्दल कॅप्टन सूर्याचे विधान

IND vs SA, T20 World Cup : ‘तो ज्या संघांचा सामना करेल त्यांची काळजी..’ अभिषेक शर्माच्या खराब फॉर्मबद्दल कॅप्टन सूर्याचे विधान

Feb 21, 2026 | 08:06 PM
Maharashtra Politics: काँग्रेसच्या चड्डी-बनियान गँगवर शिंदेंची टीका; म्हणाले, “…हा एक प्रकारचा देशद्रोह”

Maharashtra Politics: काँग्रेसच्या चड्डी-बनियान गँगवर शिंदेंची टीका; म्हणाले, “…हा एक प्रकारचा देशद्रोह”

Feb 21, 2026 | 08:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

MATHERAN : माथेरानमध्ये वनअधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर ; कुंपणामुळे प्राण्यांचा अधिवास धोक्यात

Feb 21, 2026 | 03:54 PM
KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

KARJAT : कर्जतमध्ये अखेर दुचाकी चोरांना बेड्या! फरार खुनाचा आरोपी पकडला

Feb 21, 2026 | 03:51 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM