शरद पवारांच्या राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीकडून हालचालींना वेग; काँग्रेस-शिवसेनेची भूमिका ठरणार महत्त्वाची

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यात आता राज्यसभेच्या रिक्त झालेल्या जागांसाठी निवडणूक घेतली जाणार आहे. एकूण 37 जागांपैकी राज्याच्या वाट्याला आलेल्या सात जागांवरून राजकीय समीकरणे रंगली असून, विधानसभेतील संख्याबळ पाहता महायुतीचे सहा उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे उरलेल्या एका जागेसाठी महाविकास आघाडीत खलबते सुरू आहेत. महाविकास आघाडीत हालचालीही वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांना राज्यसभेत पाठवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शरद पवार यांनी राज्यसभेत जावे, असा सर्वांचा आग्रह असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. यासाठी पक्षनेते जयंत पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे चर्चेसाठी वेळ मागितल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांच्याशीही संपर्क साधून उमेदवारीबाबत चर्चा केल्याचे सुळे यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या आमदारांशीही संवाद साधण्यात आल्याचे नमूद करत, दिल्लीत वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची भेट घेऊन पवार यांच्या उमेदवारीसाठी विनंती करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, राज्यसभेच्या सात जागांसाठीची निवडणूक तोंडावर आली असून, महाविकास आघाडीत उमेदवारीवरून चर्चा रंगल्या आहेत. विधानसभेतील संख्याबळ पाहता महायुतीचे सहा उमेदवार निवडून जाण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना एक जागा मविआच्या वाट्याला येणार आहे. या जागेसाठी आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेला संधी देण्याची आग्रही भूमिका मांडली आहे. पक्षाच्या योगदानाचा विचार करून ही जागा शिवसेनेला मिळावी, असा त्यांचा ठाम सूर आहे.
पवारांच्या नावाला कोणी विरोध करणार नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून शरद पवार यांचे नाव पुढे केले जात असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी “पवारांचं नाव पुढे आल्यानंतर कोणी विरोध करणार नाही,” असे वक्तव्य करत संकेत दिले. पुढील दोन दिवसांत काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे यांनी पवार मुंबईत येऊन आरोग्य तपासण्या करून काही दिवस विश्रांती घेणार असल्याची माहितीही दिली. उमेदवारीवर अंतिम निर्णय महाविकास आघाडीच्या बैठकीत होणार असून, शिवसेनेचा दावा आणि पवारांच्या नावाभोवतीची सहमती यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
