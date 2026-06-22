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Operation Tiger : ‘या’ दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:28 PM IST
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सारांश

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चालवलेले ऑपरेशन टायगर (Operation Tiger) यशस्वी झाले असून ठाकरे गटातील बंडखोर खासदारांच्या शिंदे गटातील प्रवेशापूर्वी मोठी चर्चा रंगली आहे. ओमराजे निंबाळकर आणि संजय जाधव यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते, अशी माहिती समोर येत आहे.

Operation Tiger : 'या' दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा

Operation Tiger : 'या' दोन फुटीर खासदारांना लागणार थेट केंद्रीय मंत्रिपदाची लॉटरी, मुंबईतील व्हायबी सेंटरमधून होणार मोठी घोषणा

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विस्तार

Operation Tiger: राज्याच्या राजकारणात सध्या मोठ्या हालचाली होत असून घडामोडीना वेग आला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे फुटीर खासदार यांचे मुंबईत आगमन झाले असून काही लवकरच ते शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेशाची घोषणा करणार आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चालवलेले ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अश्यातच आता मोठी बातमी येत असून फुटीर खासदारांपैकी दोघांना चक्क मंत्रिपदाची लॉटरी लागली आहे.

आज (सोमवार, 22 जून) हे सहाही खासदार अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याची घोषणा करणार आहेत. यासाठीच आज खासदारांचे आज मुंबईत आगमन झाले असून ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील नंदनवन या निवासस्थानी पोहोचले. यानंतर मुंबईतील व्हाय बी चव्हाण सेंटरमध्ये या खासदारांचा अधिकृत प्रवेश होणार असल्याचे समजते.

‘या’ दोन खासदारांना लागणार मंत्रिपदाची लॉटरी

गेल्या काही दिवसांपासून ऑपरेशन टायगरची राज्यभर चर्चा सुरु आहे. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या सहा खासदारांनी त्यांची साथ सोडल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्यांनी अजूनपर्यंत आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. आता मात्र एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात ते काम करणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथील व्हाय बी चव्हाण सेंटर येथे अधिकृतपाने शिवसेनेत त्यांचा प्रवेश होणार आहे.

Operation Tiger : ठाकरेंचे फुटीर खासदार मुंबईत दाखल, थोड्याच वेळात करणार शिवसेना शिंदे गटात अधिकृत प्रवेश

तसेच, खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि खासदार संजय जाधव या दोघांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता असून दोघांना दीडदीड वर्षे शिवसेनेच्या कोट्यातून मंत्रिपद मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

संजय राऊतांची फुटीर खासदारांवर टीका

फुटीर खासदार मुंबईत आल्यानंतर शिवसेना थगकरे गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट करून चांगलाच निउष्ण साधला आहे. ते म्हणाले, “50 50 कोटीला विकले गेलेले चार खासदार मुंबई विमानतळावर उतरले आणि भेदरलेल्या नजरेने शशस्त्र पोलिस गराड्यात बाहेर पडले. ये जिना भी क्या जिना है लल्लू? चित्रगुप्ताने पापांचा हिशोब लिहायला सुरुवात केली आहे! ह्यांची पुढील पिढी सांगेल. मेरा बाप गद्दार था. मेरा पती गद्दार था. मेरा नाना गद्दार था! जय महाराष्ट्र!” असे म्हणत त्यांनी या खासदारांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.

Operation Tiger: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड! राजकीय समीकरणे बदलली, 6 बंडखोर खासदारांनी धरला शिंदेसेनेचा झेंडा

Web Title: Operation tiger omraje nimbalkar sanjay jadhav central minister post shinde group entry

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:13 PM

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