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‘हा फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे…’, बंडखोर खासदारांवर एकनाथ शिंदेचं सूचक विधान; तर विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल

Updated On: Jun 19, 2026 | 09:32 PM IST
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सारांश

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर सभेत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त गोरेगाव येथे आयोजित मेळाव्यात बोलत होते. ते म्हणाले, आज मी बघतोय की काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भौकं राहे है.

बंडखोर खासदारांवर एकनाथ शिंदेचं सूचक विधान; तर विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल (Photo Credit- X)

बंडखोर खासदारांवर एकनाथ शिंदेचं सूचक विधान; तर विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘हा फक्त ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे…’
  • बंडखोर खासदारांवर एकनाथ शिंदेचं सूचक विधान
  • तर विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल
Eknath Shinde Shivsena Vardhapan Din: राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ अंतर्गत ठाकेर गटाचे खासदार फोडण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर सभेत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला. ते शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापन दिनानिमित्त गोरेगाव येथे आयोजित मेळाव्यात बोलत होते. ते म्हणाले, आज मी बघतोय की काल परवापासून कुछ कुत्ते रोज भौकं राहे है. कुत्रे झुंडीने भुंकतात. वाघ एकटाच येतो. कुभे भुंकतात टायगर शिकार करतो. आमची ही शिवसेना आहे. ही शिवसेना आज महाराष्ट्रात पाहतोय की बाळासाहेबांचे विचार, धर्मवीर आनंद दिघे यांचे विचार घेऊन आपण पुढे जात आहोत. हा फक्त ट्रेलर आहे. पिक्चर अजून बाकी आहे. पुढे पुढे बघा काय होतंय, असे सूचक विधानही शिंदे यांनी केले.

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बाळासाहेबांच्या हयातीत तुम्ही त्यांना त्रास दिला

उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडीतील (MVA) सहभागावर आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबतच्या युतीवर एकनाथ शिंदेनी भूतकाळातील दाखले देत गंभीर आरोप केले. शिंदे म्हणाले, “बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना तुम्ही त्यांना किती त्रास दिला, हे आम्हा सर्वांना माहित आहे. बाळासाहेब गेल्यानंतर ज्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा त्यांना आयुष्यभर तिरस्कार होता, त्याच लोकांचा तुम्ही सत्तेसाठी पुरस्कार केला. इतिहास साक्षी आहे, शिवसेना पहिल्यांदा कोणी फोडली असेल तर ती राष्ट्रवादी काँग्रेसने आणि दुसऱ्यांदा काँग्रेसने फोडली. हेच लोक आज उद्धव ठाकरेंना पुढे करून राजकारण करत आहेत. ज्या एकनाथ शिंदेने शिवसेनेचा भगवा या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विळख्यातून मुक्त केला, त्याच्यावरच हे लोक टीका करत आहेत.”

कुछ लोग छुप-छुप कर उन्हे बताते है, वो सब आकर हमें बताते है…”

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपल्यामधील अंतर्गत संबंधांवरून अफवा पसरवणाऱ्या विरोधकांना मिश्कील टोमणा मारला. शिंदे म्हणाले, “आमच्या महायुतीत आणि विशेषतः देवेंद्रजी आणि माझ्यामध्ये खोडा घालण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न काही लोकांकडून सुरू आहेत. मात्र, आम्ही सत्तेच्या किंवा खुर्चीच्या मोहासाठी एकत्र आलेलो नाही, तर एका ठाम विचारसरणीसाठी एकत्र आलो आहोत.” ते म्हणाले, “कुछ लोग छुप-छुप कर उन्हे बताते है, वो सब आकर हमें बताते है…”.

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Web Title: Eknath shindes suggestive statement on rebel mps but the opponents were heavily attacked

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Published On: Jun 19, 2026 | 09:19 PM

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