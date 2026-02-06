Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदी हिमगौरी आडके तर उपमहापौरपदी विलास शिंदे बिनविरोध

नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा बोलवण्यात आली. भाजपमध्ये सर्वाधिक जागा मिळूनही नाराजी तर अल्प बळ असलेल्या विरोधकांमध्ये सत्तेसाठी धडपड होती.

Updated On: Feb 06, 2026 | 12:56 PM
नाशिक : नाशिक महानगरपालिकेच्या सतराव्या महापौराची औपचारिक घोषणा आज (दि. ६) करण्यात आली. नाशिक महापालिकेत विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर सर्वाधिक नगरसेवक असलेल्या भाजपने महापौरपदासाठी हिमगौरी आडके यांची अधिकृत घोषणा केली. तर उपमहापौरपदासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे विलास शिंदे यांची निवड केली गेली.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा बोलवण्यात आली. भाजपमध्ये सर्वाधिक जागा मिळूनही नाराजी तर अल्प बळ असलेल्या विरोधकांमध्ये सत्तेसाठी धडपड होती. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला भाजपकडून उपमहापौर पद मिळण्याची अपेक्षा होती. त्यानुसार, पक्षात उपमहापौर पदाचा अर्ज भरण्यावरून रस्सीखेच झाली. बंटी तिदमे, विलास शिंदे, राहुल दिवे यांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यात आता विलास शिंदे यांची निवड करण्यात आली.

दरम्यान, नाशिकमध्ये या निवडणुकीपूर्वी पूर्वसंध्येला अनेक नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या. सर्वाधिक नगरसेवक असलेल्या भाजपने पक्षफुटीच्या शक्यतेने आपल्या नगरसेवकांना अज्ञात ठिकाणी रवाना केले होते. त्यातही पक्षातील राजी नाराजी समोर आल्याने काही नगरसेवकांनी जाण्यास नकार दिला. तर विरोधकांनीही आपले संख्याबळ टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, अखेरीस या पदांसाठी घोषणा झाली.

मनसे सेनेबरोबर गेल्याने महाविकास आघाडीला धक्का

मनसेकडून निवडून आलेल्या एकमेव नगरसेविका मयुरी अंकुश पवार यांनी गुरुवारी सकाळी शिंदे सेनेबरोबर जाण्याचा निर्णय घेत, गटाची नोंदणी केली. त्यामुळे महाविकासला मोठा धक्का बसला आहे. अन्य राजकीय पक्षांची सभागृहात काय भूमिका असेल त्याकडे लक्ष लागले आहे.

भाजपचे 72 तर शिवसेनेचे 26 नगरसेवक

महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपचे ७२ नगरसेवक निवडून आले. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे २६, ठाकरे गटाचे १५, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ४, काँग्रेसचे ३ व मनसे, अपक्ष प्रत्येकी एक जागा मिळाली. त्यामुळे सर्वाधिक नगरसेवक असलेल्या भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

Published On: Feb 06, 2026 | 12:56 PM

