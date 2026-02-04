Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

Arvind Sawant Demanded Compensation For Pinky Mali: बारामती विमानतळावर नुकत्याच झालेल्या दुःखद विमान अपघाताचे पडसाद आता संसदेत उमटल्याचे पाहायला मिळाले. शिवसेना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी या मुद्द्याबाबत लोकसभेत औपचारिकपणे स्थगन प्रस्ताव सादर केला. बारामतीत झालेल्या या अपघातामुळे विमान वाहतूक सुरक्षितता आणि कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळावर एक दुःखद विमान अपघात झाला. या अपघतात विमान परिचारिका तरुणी पिंकी माळी यादेखील कर्तव्यावर होत्या. पण यात त्यांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही दुर्घटना घडली तेव्हा पिंकी माळी तिचे कर्तव्य बजावत होती. या घटनेपासून, विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षा मानके आणि जमिनीवरील कामकाजाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.
अरविंद सावंत यांनी केवळ संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला नाही तर नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू यांना एक सविस्तर पत्र देखील लिहिले आहे. सावंत यांनी त्यांच्या पत्रात या घटनेला “कर्तव्यपरायण मृत्यू” म्हणून वर्गीकृत करण्याचा आग्रह धरला. हा केवळ एक अपघात नव्हता तर सेवा करणाऱ्या एका आशादायक कर्मचाऱ्याच्या आयुष्याचे नुकसान होते.
खासदार सावंत यांनी पिंकी माळीच्या कुटुंबाला विलंब न करता योग्य आणि सन्मानजनक भरपाई दिली जावी, अशी मागणी सरकारकडे केली. पिंकी माळी यांच्या कुटुंबियांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), विमा आणि इतर सर्व सरकारी फायदे वेळेवर द्यावेत, अशी विनंती केली. तसेच, भविष्यात अशा तांत्रिक किंवा मानवी चुका टाळण्यासाठी अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असेही नमुद केले.
अरविंद सावंत यांनी लिहिले की, “२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे झालेल्या दुःखद विमान अपघाताबद्दल मी माझी तीव्र चिंता व्यक्त करू इच्छितो, ज्यामध्ये अधिकृत कर्तव्यावर असलेल्या फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी हिने आपला जीव गमावला. ही घटना केवळ विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेबद्दलच नाही तर मृत क्रू सदस्यांच्या कुटुंबियांना संस्थात्मक प्रतिसाद देण्याच्या पर्याप्ततेबद्दल आणि वेळेवर देण्याबद्दलही गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.” पिंकी माळी ही एक प्रशिक्षित विमान वाहतूक व्यावसायिक होती आणि अपघाताच्या वेळी तिच्या नियुक्त कर्तव्यांचे पालन करत होती. तिचा मृत्यू हा सेवेशी संबंधित मृत्यू आहे. त्यामुळे, तिच्या कुटुंबाला कोणत्याही विलंब किंवा प्रशासकीय अस्पष्टतेशिवाय, सर्व कायदेशीर, करार आणि विमा लाभांसह त्वरित, पारदर्शक आणि पुरेशी भरपाई मिळावी याची खात्री करणे ही मंत्रालयाची आणि संबंधित ऑपरेटरची जबाबदारी आहे.