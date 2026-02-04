Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Baramati Plane Accident Big Demand Of Arvind Sawant In Baramati Plane Accident Case Attention Was Also Drawn To Technical Errors

Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

अरविंद सावंत यांनी केवळ संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला नाही तर नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू यांना एक सविस्तर पत्र देखील लिहिले आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 04:17 PM
Baramati Plane Accident: Arvind Sawant Demanded Compensation For Pinky Mali

Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

Follow Us:
Follow Us:
  • बारामती विमान अपघात प्रकरणाचे संसदेत उमटले पडसाद
  • विमान अपघातात पिंकी माळी यांचा दुर्दैवी मृत्यू
  • पिंकी माळीच्या कुटुंबाला विलंब न करता योग्य आणि सन्मानजनक भरपाई दिली जावी
 

Arvind Sawant Demanded Compensation For Pinky Mali: बारामती विमानतळावर नुकत्याच झालेल्या दुःखद विमान अपघाताचे पडसाद आता संसदेत उमटल्याचे पाहायला मिळाले. शिवसेना ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी या मुद्द्याबाबत लोकसभेत औपचारिकपणे स्थगन प्रस्ताव सादर केला. बारामतीत झालेल्या या अपघातामुळे विमान वाहतूक सुरक्षितता आणि कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती विमानतळावर एक दुःखद विमान अपघात झाला. या अपघतात विमान परिचारिका तरुणी पिंकी माळी यादेखील कर्तव्यावर होत्या. पण यात त्यांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही दुर्घटना घडली तेव्हा पिंकी माळी तिचे कर्तव्य बजावत होती. या घटनेपासून, विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुरक्षा मानके आणि जमिनीवरील कामकाजाबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.

Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप

खासदार अरविंद सावंत यांची मागणी

अरविंद सावंत यांनी केवळ संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला नाही तर नागरी विमान वाहतूक मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू यांना एक सविस्तर पत्र देखील लिहिले आहे. सावंत यांनी त्यांच्या पत्रात या घटनेला “कर्तव्यपरायण मृत्यू” म्हणून वर्गीकृत करण्याचा आग्रह धरला. हा केवळ एक अपघात नव्हता तर  सेवा करणाऱ्या एका  आशादायक कर्मचाऱ्याच्या आयुष्याचे नुकसान होते.

खासदार सावंत यांनी पिंकी माळीच्या कुटुंबाला विलंब न करता योग्य आणि सन्मानजनक भरपाई दिली जावी, अशी मागणी सरकारकडे केली. पिंकी माळी यांच्या कुटुंबियांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), विमा आणि इतर सर्व सरकारी फायदे वेळेवर द्यावेत, अशी विनंती केली. तसेच, भविष्यात अशा तांत्रिक किंवा मानवी चुका टाळण्यासाठी अपघाताची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असेही नमुद केले.

Maharashtra Politics: लाडकी बहीण योजनेबाबत ‘ही’ मोठी मागणी; CM फडणवीस म्हणाले, “अनेक…”

अरविंद सावंत यांचे पत्र

अरविंद सावंत यांनी लिहिले की, “२८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे झालेल्या दुःखद विमान अपघाताबद्दल मी माझी तीव्र चिंता व्यक्त करू इच्छितो, ज्यामध्ये अधिकृत कर्तव्यावर असलेल्या फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी हिने आपला जीव गमावला. ही घटना केवळ विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेबद्दलच नाही तर मृत क्रू सदस्यांच्या कुटुंबियांना संस्थात्मक प्रतिसाद देण्याच्या पर्याप्ततेबद्दल आणि वेळेवर देण्याबद्दलही गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.” पिंकी माळी ही एक प्रशिक्षित विमान वाहतूक व्यावसायिक होती आणि अपघाताच्या वेळी तिच्या नियुक्त कर्तव्यांचे पालन करत होती. तिचा मृत्यू हा सेवेशी संबंधित मृत्यू आहे. त्यामुळे, तिच्या कुटुंबाला कोणत्याही विलंब किंवा प्रशासकीय अस्पष्टतेशिवाय, सर्व कायदेशीर, करार आणि विमा लाभांसह त्वरित, पारदर्शक आणि पुरेशी भरपाई मिळावी याची खात्री करणे ही मंत्रालयाची आणि संबंधित ऑपरेटरची जबाबदारी आहे.

Web Title: Baramati plane accident big demand of arvind sawant in baramati plane accident case attention was also drawn to technical errors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 04:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: लाडकी बहीण योजनेबाबत ‘ही’ मोठी मागणी; CM फडणवीस म्हणाले, “अनेक…”
1

Maharashtra Politics: लाडकी बहीण योजनेबाबत ‘ही’ मोठी मागणी; CM फडणवीस म्हणाले, “अनेक…”

“हेलिकॉप्टरचा वापर रिक्षासारखा…”, मंत्री Sanjay Shirsat संतापले; खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
2

“हेलिकॉप्टरचा वापर रिक्षासारखा…”, मंत्री Sanjay Shirsat संतापले; खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

Ajit Pawar plane crash Conspiracy:’…तर भविष्यात त्याच्या घरात पाळणा हलवायला सुद्धा कुणी राहणार नाही; मिटकरींचा गंभीर इशारा
3

Ajit Pawar plane crash Conspiracy:’…तर भविष्यात त्याच्या घरात पाळणा हलवायला सुद्धा कुणी राहणार नाही; मिटकरींचा गंभीर इशारा

अजित पवारांचे दोन्ही पुत्र येणार सक्रिय राजकारणात; पार्थ की जय राज्यसभेवर कोण जाणार?
4

अजित पवारांचे दोन्ही पुत्र येणार सक्रिय राजकारणात; पार्थ की जय राज्यसभेवर कोण जाणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

Baramati Plane Accident: बारामती विमान अपघातप्रकरणी अरविंद सावंतांची मोठी मागणी; तांत्रिक त्रुटींकडेही वेधलं लक्ष

Feb 04, 2026 | 04:17 PM
Washim News : ‘बेस्ट स्कूल अवॉर्ड’ साठी नामांकित ‘या’ शाळेने मारली बाजी! खामगावात होतंय कौतुकाचं वर्षाव

Washim News : ‘बेस्ट स्कूल अवॉर्ड’ साठी नामांकित ‘या’ शाळेने मारली बाजी! खामगावात होतंय कौतुकाचं वर्षाव

Feb 04, 2026 | 04:16 PM
Mamata Banerjee on SIR : सुप्रीम कोर्टात ममता बॅनर्जींनी जोडले हात! SIR बाबत कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला ‘हे’ निर्देश

Mamata Banerjee on SIR : सुप्रीम कोर्टात ममता बॅनर्जींनी जोडले हात! SIR बाबत कोर्टाचे निवडणूक आयोगाला ‘हे’ निर्देश

Feb 04, 2026 | 04:04 PM
IND U19 vs AFG U19,U19 WC 2026 : भारताच्या अडचणी वाढल्या! हरारेमध्ये  फैसल शिनोजादाचा शतकी तडाखा 

IND U19 vs AFG U19,U19 WC 2026 : भारताच्या अडचणी वाढल्या! हरारेमध्ये  फैसल शिनोजादाचा शतकी तडाखा 

Feb 04, 2026 | 03:59 PM
ENG vs AUS, U19 WC 2026 : सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला 27 धावांनी चारली धूळ! इंग्लंडची अंतिम सामन्यात दिमाखात एंट्री 

ENG vs AUS, U19 WC 2026 : सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला 27 धावांनी चारली धूळ! इंग्लंडची अंतिम सामन्यात दिमाखात एंट्री 

Feb 04, 2026 | 03:46 PM
Pearl Wearing Benefits: मोती परिधान केल्याने या लोकांचे बदलते नशीब, संपत्ती आणि समृद्धीत होते वाढ

Pearl Wearing Benefits: मोती परिधान केल्याने या लोकांचे बदलते नशीब, संपत्ती आणि समृद्धीत होते वाढ

Feb 04, 2026 | 03:45 PM
Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा

Karjat News : किरण ठाकरे यांच्याकडून 250 कोटींची विकास कामे, माणगावतर्फे वारेडीच्या विकासाचा दावा

Feb 04, 2026 | 03:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM